Wypłata dodatku stażowego z wyrównaniem po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. [PIP]

Po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. pracodawca powinien wypłacić dodatek stażowy z wyrównaniem. Pracownik musi oczywiście przedstawić zaświadczenie o dłuższym stażu pracy. Jak tłumaczy to PIP?

Co do zasady wraz z wejściem nowych przepisów od 1 stycznia 2026 r. nie zmieniają się same zasady wypłaty dodatku za wieloletnią pracę. Modyfikacji ulega sam sposób naliczania stażu pracy. Uwzględnienie nowych okresów aktywności zawodowej, np. wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej, może skutkować wskoczeniem w wyższy próg stażowy, a więc zapewniać prawo do wyższego dodatku. Jednak tak jak dotychczas nabycie prawa następuje zgodnie z zasadami miesięcznego naliczania obowiązującymi u pracodawcy (najczęściej od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po osiągnięciu progu).

Wyrównanie dodatku stażowego od 1 stycznia 2026 r.

Czy pracodawca wypłaca dodatek stażowy z wyrównaniem od 1 stycznia 2026 r.? Tak ,wyrównanie świadczenia może obejmować okres od tej daty, jeśli po przeliczeniu stażu okazuje się, że spełniał warunki wcześniej.

Wyrównanie dodatku stażowego od 1 maja 2026 r.

Data 1 stycznia 2026 r. obowiązuje pracowników sektora publicznego. Natomiast wszyscy pozostali pracownicy mogą skorzystać na nowych zasadach naliczania stażu pracy od dnia 1 maja 2026 r. Tutaj będzie obowiązywała ta sama reguła. Gdy pracownik przedstawi zaświadczenie z ZUS potwierdzające dłuższy staż pracy, może wskoczyć na wyższy próg stażowy, jeśli w zakładzie pracy funkcjonują dodatki stażowe. Jeżeli udokumentowanie stażu pracy nastąpi w późniejszych miesiącach, należy sprawdzić, czy już od początku maja dana osoba miała prawo do wyższego dodatku. Gdy to się potwierdzi, wypłata dodatku stażowego powinna nastąpić z wyrównaniem.

Oto przykład podany przez starszego inspektora pracy, Bartosza Maika w miesięczniku Państwowej Inspekcji Pracy (nr 4/2026): Pracownik przechodzi w marcu 2026 r., dokumentując okresy aktywności zawodowej wliczane do stażu pracy. Po ich uwzględnieniu okazuje się, że na 1 stycznia 2025 r. jego łączny staż pracy wynosił 14 lat, podczas gdy dotychczas przyjmowano 9 lat stażu. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u pracodawcy wynagrodzenie to przejście z progu dodatku w wyższej kwocie, np. do 14% wynagrodzenia zasadniczego. Pracownik nabył prawo do wyższego dodatku od 1 stycznia 2026 r. Pracodawca ma obowiązek wypłacić wyrównanie od okresu od tej daty do momentu przyznania świadczenia, niezależnie od tego, że dokumenty zostały złożone w późniejszym terminie. Moment ich przedłożenia bowiem wiąże się jedynie z potwierdzeniem dowodowym dla powstania prawa. Kolejny przykład inspektora: Po przeliczeniu stażu pracownika okazuje się, że na 1 stycznia 2026 r. posiadał 14 lat stażu, natomiast kolejny próg stażowy (15 lat) osiągnie w maju 2026 r. W takim przypadku wyrównanie dodatku powinno nastąpić dwuetapowo:

za okres od 1 stycznia do 31 maja 2026 r. w wysokości odpowiadającej 14% wynagrodzenia,

od momentu osiągnięcia kolejnego progu stażowego według stawki właściwej dla 15 lat stażu – choć wyrównanie procentowe będzie przysługiwało w tej samej wysokości, to stawka obowiązuje od jego obliczenia będzie wyższa.

Podane przykłady można w prosty sposób odnieść również do daty 1 maja 2026 r. w stosunku do pracowników sektora prywatnego. Pracownicy działu kadr i płac w celu prawidłowego wyliczenia przysługującego dodatku stażowego muszą ustalić trzy elementy: rzeczywisty staż pracy na dzień graniczny po doliczeniu nowych okresów, progi dodatku stażowego wynikające z regulacji szczegółowych lub zakładowych oraz zasady naliczania dodatku w cyklu miesięcznym.

