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Kontrola PIP w 2026 r. - jak się przygotować? Na co szczególnie zwrócić uwagę?

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06 czerwca 2026, 12:46
Aneta Kaleniuk
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
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Kontrola PIP w 2026 r. - jak się przygotować? Na co szczególnie zwrócić uwagę?
Shutterstock

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Jak przygotować się na kontrolę PIP w 2026 r. Na co należy szczególnie zwrócić uwagę? Dokumentacja pracownicza powinna być uporządkowana i prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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Kontrola PIP w 2026 r.

Jeżeli spodziewamy się kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, warto wcześniej przeprowadzić wewnętrzny przegląd najważniejszych obszarów związanych z zatrudnieniem i dokumentacją pracowniczą. W pierwszej kolejności należy zweryfikować legalność zatrudnienia. Wszystkie umowy – zarówno o pracę, jak i umowy cywilnoprawne czy kontrakty B2B – powinny być podpisane, aktualne i odpowiadać rzeczywistym warunkom wykonywania pracy. Warto również upewnić się, że pracownicy zostali terminowo zgłoszeni do ZUS, a zakres obowiązków określony w dokumentach jest zgodny z faktycznie wykonywanymi zadaniami. Szczególną uwagę należy zwrócić na przypadki, w których umowy zlecenia mogłyby zostać zakwestionowane jako próba obejścia przepisów dotyczących stosunku pracy.

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Weryfikacja czasu pracy

Kolejnym obszarem wymagającym weryfikacji jest czas pracy. Ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona na bieżąco, a harmonogramy pracy odpowiednio archiwizowane. Należy sprawdzić, czy godziny nadliczbowe są prawidłowo dokumentowane i rozliczane, a także czy zachowane zostały wymagane okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego. Warto również upewnić się, że dokumentacja urlopowa jest kompletna i prawidłowo prowadzona.

Kontrola wynagrodzeń

Nie mniej istotne są kwestie związane z wynagrodzeniami. Pracodawca powinien mieć możliwość wykazania, że wynagrodzenia wypłacane są terminowo, a dokumentacja potwierdzająca przelewy jest łatwo dostępna. Należy także sprawdzić prawidłowość naliczania dodatków, w szczególności za pracę w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej, oraz upewnić się, że nie występują żadne zaległości wobec pracowników.

Weryfikacja BHP

Jednym z najczęściej kontrolowanych obszarów pozostaje bezpieczeństwo i higiena pracy. Przed kontrolą warto zweryfikować aktualność szkoleń BHP i badań profilaktycznych, kompletność ocen ryzyka zawodowego oraz dostępność instrukcji BHP na stanowiskach pracy. W przypadku stanowisk wymagających stosowania środków ochrony indywidualnej należy sprawdzić, czy zostały one wydane pracownikom i odpowiednio udokumentowane. Kontroli podlega również stan wyposażenia przeciwpożarowego, oznakowania oraz dróg ewakuacyjnych.

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Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

Niezbędne jest także uporządkowanie dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wszystkie umowy, aneksy, świadectwa pracy, dokumenty związane z BHP oraz medycyną pracy powinny znajdować się w odpowiednich częściach akt. Warto również zweryfikować aktualność obowiązujących regulaminów i procedur wewnętrznych.

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Przed kontrolą należy również ocenić, czy rzeczywista organizacja pracy odpowiada zapisom zawartym w dokumentacji. Dotyczy to zarówno zakresu obowiązków pracowników, jak i formalnych podstaw zatrudnienia osób wykonujących pracę w ramach zastępstw. Ważne jest także, aby pracownicy wiedzieli, komu podlegają służbowo oraz znali podstawowe zasady zgłaszania zagrożeń i nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem pracy.

Przed kontrolą PIP

Na dzień lub dwa przed planowaną kontrolą warto przeprowadzić ostatni, szybki przegląd dokumentacji. Dobrą praktyką jest uporządkowanie akt osobowych i segregatorów, przygotowanie aktualnej ewidencji czasu pracy, zestawienia pracowników wraz z formami zatrudnienia oraz zgromadzenie w jednym miejscu dokumentów potwierdzających aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP. Warto również wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt z inspektorem pracy i przygotowanie wymaganych dokumentów podczas kontroli.

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Źródło: INFOR
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