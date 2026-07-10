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Nowość: interpretacja indywidualna GIP, gdy pracodawca ma wątpliwości w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę. Jak złożyć wniosek? PIP wyjaśnia

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10 lipca 2026, 10:58
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
interpretacja indywidualna głównego inspektora pracy gip pip
Nowość: interpretacja indywidualna GIP, gdy pracodawca ma wątpliwości w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę. Jak złożyć wniosek? PIP wyjaśnia
Shutterstock

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Gdy pracodawca ma wątpliwości w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę, może wystąpić o interpretację indywidualną Głównego Inspektora Pracy. To nowość, która weszła w życie wraz z reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Jak złożyć wniosek i uiścić opłatę w wysokości 40 zł? PIP wyjaśnia krok po kroku.

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Interpretacja indywidualna GIP - nowość

Od 8 lipca 2026 r. pracodawca, który ma wątpliwości w sprawie powinności zatrudnienia danej osoby na podstawie umowy o pracę, może wystąpić do Głównego Inspektora Pracy z wnioskiem o rozstrzygnięcie tej sprawy w indywidualnej interpretacji. Pytanie może dotyczyć istniejącego już stanu faktycznego albo dopiero przyszłego zdarzenia. Wniosek powinien zawierać wszystkie istotne okoliczności dla oceny charakteru danego stosunku prawnego oraz własne stanowisko pracodawcy w przedmiotowej sprawie. Jeżeli w dniu złożenia wniosku dane stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe poruszone we wniosku pracodawcy o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania administracyjnego prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Pracy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, GIP nie wyda interpretacji.

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Ważne

Do bardzo ważne, by podkreślić, że interpretacja może dotyczyć wyłącznie ustalenia, czy przedstawiony we wniosku stosunek prawny stanowi stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Interpretacja indywidualna będzie chronić podmiot, który o nią wystąpił i który się do niej zastosuje, pod warunkiem że we wniosku szczegółowo opisze on wszystkie warunki i zasady współpracy stron i że w pełni będą się one pokrywały się z rzeczywistością – wskazuje Janusz Krasoń, Główny Inspektor Pracy.

Kto może złożyć wniosek o interpretację indywidualną GIP?

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć podmiot podlegający kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, wskazany w art. 13 pkt 1–6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

Wniosek o interpretację indywidualną GIP

Jak napisać wniosek o interpretację? W jego treści muszą znaleźć się następujące informacje:

  1. dane identyfikujące wnioskodawcę;
  2. opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego;
  3. wskazanie przepisów, które mają być przedmiotem interpretacji indywidualnej;
  4. przedstawienie stanowiska wnioskodawcy w sprawie;
  5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej;
  6. dokumenty lub inne dowody potwierdzające przedstawione okoliczności, jeżeli wnioskodawca takimi dysponuje.

W przypadku braku wymienionych danych lub braku uiszczenia opłaty, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w czasie 7 dni. W przeciwnym razie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

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Uiszczenie opłaty

Wydanie interpretacji indywidualnej wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł. Co ważne, opisanie w jednym wniosku kilku przypadków, stanów faktycznych wymaga opłaty 40 zł od każdego z nich. Opłatę wnosi się na następujący rachunek bankowy:

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Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

NBP O/O Warszawa

Nr rachunku: 27 1010 1010 0083 5422 3100 0000

W tytule przelewu należy wskazać:

„Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej – art. 14b ustawy o PIP” oraz dane umożliwiające identyfikację wnioskodawcy.

Ile czasu czeka się na interpretację GIP?

Co do zasady interpretacja GIP powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Kompletny wniosek zawiera wszystkie wymagane elementy z dowodem uiszczenia należnej opłaty. W związku z powyższym każde wezwanie do uzupełnienia braków wydłuża czas na otrzymanie interesującej pracodawcę odpowiedzi.

Skutki interpretacji indywidualnej GIP

Co najważniejsze dla pracodawców, interpretacja indywidualna GIP nie jest wiążąca. Z drugiej strony wnioskodawca nie może zostać obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej. Natomiast interpretacja indywidualna jest wiążąca dla organów PIP. Można ją zmienić albo uchylić tylko w przypadku zmiany okoliczności sprawy. Gdyby doszło do kontroli PIP u pracodawcy wnioskującego wcześniej o interpretację i okazałoby się, że ustalony w jej trakcie stan faktyczny różni się od opisanego we wniosku, inspektor może dokonać innej oceny.

Publikacja interpretacji indywidualnych GIP

Interpretacje indywidualne będą podawane do publicznej wiadomości, ale z usunięciem danych identyfikacyjnych wnioskodawcę i inne podmioty wskazane w treści wniosku. Miejscem wyznaczonym do publikacji jest Biuletyn Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Pracy.

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Źródło: PIP

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