Nowe uprawnienia PIP. Jak zawierać umowy zlecenia? [KAWA Z INFORLEX]

2 kwietnia 2026 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe przepisy pozwalają inspektorom przekształcać fikcyjne kontrakty B2B i zlecenia w umowy o pracę oraz umożliwiają pracodawcom uzyskanie indywidualnych interpretacji potwierdzających prawidłowość stosowanej formy zatrudnienia. Ustawa została jednocześnie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. O szczegółach nowelizacji porozmawiamy 14 kwietnia 2026 podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu "Kawa z INFORLEX".

Reforma przyznaje Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę w drodze decyzji administracyjnej. Nadanie inspekcji uprawnień do przekształcania umów to jeden z tzw. kamieni milowych, od którego realizacji zależy wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Jakie uprawnienia zyska PIP?

Zgodnie z nowelizacją, okręgowy inspektor pracy – w razie stwierdzenia nieprawidłowości – będzie miał możliwość wyboru środka reakcji: od wydania polecenia, poprzez wydanie decyzji stwierdzającej istnienie stosunku pracy lub skierowanie powództwa do sądu.

Po decyzji inspektora strony (pracodawca i pracownik) będą mogły podpisać umowę o pracę. Jeżeli taka czynność zostanie dokonana i uzyska aprobatę inspektora pracy, postępowanie zostanie zakończone bez potrzeby podejmowania dalszych czynności administracyjnych.

Strony będą mogły też ukształtować łączący je stosunek cywilnoprawny – w zakresie jego treści lub sposobu realizacji – w taki sposób, aby usunąć elementy charakterystyczne dla stosunku pracy oraz wyeliminować zarzuty niezgodności z przepisami prawa pracy. Inspektor pracy zostanie wyposażony w kompetencję do dokonania oceny prawidłowości realizacji wydanego polecenia.

REKLAMA

Bezpłatne spotkanie online z cyklu Kawa z INFORLEX - Umowy zlecenia i PIP

O tej nowelizacji porozmawiamy 14 kwietnia 2026 podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu Kawa z INFORLEX. Podczas spotkania nasz ekspert Aleksander Kuźniar omówi m.in.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Które umowy zlecenia i B2B inspekcja pracy będzie przekształcała na umowy o pracę?

będzie przekształcała na umowy o pracę? Jakie zapisy w umowach są ważne i mogą przesądzać o przekształceniu umowy?

Mity o ewidencji czasu pracy , grafiku i wynagrodzeniu zleceniobiorcy.

, grafiku i wynagrodzeniu zleceniobiorcy. Czy umowa zlecenia z własnym pracownikiem to dobry pomysł?

Kontrakt B2B - kiedy może zostać przekształcony?

Zapraszamy bezpłatnie.

Zapisz się TU

Osoby, które zapiszą się na spotkanie online, dzień wcześniej i w dniu webinarium otrzymają w osobnym e-mailu link do transmisji.