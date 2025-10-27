Społeczeństwo się starzeje, maleje liczba osób w wieku produkcyjnym. Oto 2 najlepsze rozwiązania dla pracodawców

Starzejące się społeczeństwo i malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym to jedne z największych wyzwań dla pracodawców. Oto 2 najlepsze rozwiązania, które stosują firmy, aby odpowiedzieć na brak rąk do pracy.

Społeczeństwo się starzeje i maleje liczba osób w wieku produkcyjnym - co na to pracodawcy?

Starzejące się społeczeństwo i malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym to dziś jedne z największych wyzwań rynku pracy. W Polsce, przy rekordowo niskim bezrobociu, coraz trudniej o ręce do pracy. Pracodawcy coraz częściej sięgają więc po dwa równoległe rozwiązania – automatyzację procesów oraz zatrudnianie cudzoziemców.

Automatyzacja pracy w Polsce

Polski Instytut Ekonomiczny zwraca uwagę, że Polska znacząco odstaje pod względem robotyzacji. W przemyśle przetwórczym działa jedynie 61 robotów na 10 tys. pracowników tego sektora, podczas gdy w Czechach – 180, na Węgrzech – 117, a w Szwecji – aż 293. Tymczasem przyspieszenie automatyzacji mogłoby złagodzić skutki zmian demograficznych, pozwalając zrekompensować niedobory kadrowe, zwłaszcza w zawodach wymagających dużego wysiłku fizycznego i powtarzalnych czynności.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Równolegle rośnie znaczenie pracowników z zagranicy, w tym spoza Unii Europejskiej. Choć zatrudnienie cudzoziemców nie jest tańsze, staje się jednym z kluczowych rozwiązań w wielu branżach. Dodatkowym impulsem są nowe przepisy obowiązujące od 1 czerwca, wprowadzone wraz z ustawą o warunkach dopuszczalności powierzenia pracy cudzoziemcom na terytorium RP. Ich celem było zwiększenie pewności prawnej i ułatwienie planowania zatrudnienia, jednak w praktyce to dopiero czas pokaże, na ile te założenia się sprawdzą. Już teraz widać, że elektronizacja postępowań przebiega z różnym skutkiem w zależności od urzędów, a sam proces uzyskiwania wiz pozostaje bez większych zmian, nadal wpływając na tempo zatrudniania cudzoziemców.

Zatrudnianie obywateli Ukrainy pozostaje istotnym elementem polskiego rynku pracy, jednak sytuacja tej grupy ulega zmianie. Po okresie intensywnej mobilności coraz więcej osób osiedla się w Polsce na stałe – dzieci uczęszczają do szkół, a dorośli podejmują stabilne zatrudnienie, najczęściej w większych miastach. W rezultacie maleje liczba osób gotowych do relokacji, co stanowi wyzwanie szczególnie w regionach o ograniczonych zasobach kadrowych.

Nowe przepisy o zatrudnianiu pracowników z Ukrainy

Dodatkową niepewność wprowadziły ostatnie modyfikacje ustawy pomocowej dla obywateli Ukrainy, które wywołały wśród firm ostrożność i konieczność weryfikacji dotychczasowych procedur. Wiele wskazuje, że obowiązujące rozwiązania będą miały charakter przejściowy – w dłuższej perspektywie ukraińscy pracownicy będą musieli uzyskać indywidualne tytuły pobytowe. Może to przełożyć się na zwiększone obciążenie administracyjne i wydłużenie procedur, a w konsekwencji – na opóźnienia w zatrudnianiu. Dla pracodawców oznacza to konieczność wcześniejszego planowania oraz inwestowania w sprawne procesy legalizacji pracy.

Podsumowanie

Polski rynek pracy stoi dziś na rozdrożu: między technologiczną modernizacją a rosnącą rolą cudzoziemców. W obliczu tych wyzwań szczególnego znaczenia nabiera dywersyfikacja źródeł zatrudnienia i inwestycje w automatyzację.