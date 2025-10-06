REKLAMA

Cyfryzacja zarządzania kadrami i płacami - krok po kroku. Jak technologia usprawnia procesy HR w firmach

Cyfryzacja zarządzania kadrami i płacami - krok po kroku. Jak technologia usprawnia procesy HR w firmach

06 października 2025, 09:55
Centrum BPO Meritoros SA
Centrum BPO Meritoros SA
Kompleksowe usługi Business Process Outsourcing
Cyfryzacja zarządzania kadrami i płacami - krok po kroku. Jak technologia usprawnia procesy HR w firmach
Shutterstock

Przekazanie procesów kadrowo-płacowych do zewnętrznego dostawcy BPO to często znacznie więcej niż tylko zmiana podmiotu odpowiedzialnego za naliczanie wynagrodzeń. W przypadku średnich i dużych organizacji jest to okazja do gruntownej modernizacji procesów, która może przynieść wymierny wzrost efektywności.

"Kiedy klient decyduje się na outsourcing procesów kadrowo-płacowych, to doskonały moment, żeby przeprowadzić kompleksową modernizację. Nie chodzi tylko o przeniesienie tych samych procesów do innego podmiotu, ale o ich rzeczywiste ulepszenie" - mówi Agnieszka Tomczyk-Pieniądz, dyrektor BPO w Meritoros.

Wielowymiarowa transformacja procesów HR

Nowoczesne podejście do outsourcingu kadrowo-płacowego obejmuje kompleksową transformację kilku kluczowych obszarów jednocześnie. To skoordynowane działanie przynosi znacznie lepsze rezultaty niż stopniowe wdrażanie pojedynczych rozwiązań.

Standaryzacja raportowania wynagrodzeń

Jednym z pierwszych kroków jest wprowadzenie ujednoliconych raportów do liczenia wynagrodzeń. W wielu organizacjach różne działy lub oddziały przez lata wypracowały własne praktyki dokumentowania czasu pracy, premii, dodatków czy potrąceń.

Wyzwania związane ze standaryzacją:

Różnorodność struktur wynagrodzeń - w jednej organizacji mogą współistnieć różne systemy premiowania, pakiety benefitów czy zasady rozliczania czasu pracy. Ujednolicenie raportowania wymaga zachowania elastyczności przy jednoczesnym zapewnieniu spójności danych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Opór przed zmianą nawyków - menadżerowie przyzwyczajeni do dotychczasowych formularzy i procesów mogą postrzegać standaryzację jako utrudnienie. Kluczowe jest wykazanie, że nowy system rzeczywiście ułatwia pracę, a nie tylko zmienia procedury.

Integracja z systemami płacowymi - raporty muszą być zaprojektowane tak, aby dane płynęły bezpośrednio do systemów naliczających wynagrodzenia, eliminując ręczne przepisywanie informacji i ryzyko błędów.

Automatyzacja planowania i ewidencji czasu pracy

Przejście od papierowych list obecności czy arkuszy Excel do zautomatyzowanych systemów planowania i ewidencji czasu pracy to często największa zmiana z perspektywy pracowników liniowych i ich bezpośrednich przełożonych.

Kluczowe elementy automatyzacji:

Cyfrowe grafiki pracy - zamiast wywieszonego na ścianie harmonogramu, pracownicy otrzymują dostęp do systemu, w którym mogą sprawdzić swój plan pracy z wyprzedzeniem, otrzymać powiadomienia o zmianach czy zgłosić preferencje dotyczące godzin pracy.

"Automatyzacja planowania czasu pracy to jedna z najbardziej docenianych przez menadżerów zmian. Nagle przestają spędzać godziny na ręcznym układaniu grafików i zajmują się rzeczywistym zarządzaniem zespołem" - wyjaśnia Agnieszka Tomczyk-Pieniądz.

Ewidencja czasu w czasie rzeczywistym - systemy bazujące na terminalach, kartach zbliżeniowych lub aplikacjach mobilnych pozwalają na bieżące rejestrowanie czasu pracy, eliminując comiesięczne rozliczenia oparte na pamięci czy notatkach.

Automatyczne wykrywanie nieprawidłowości - system może automatycznie identyfikować nadgodziny, nieobecności czy przekroczenia planowanych godzin pracy, ułatwiając menadżerom kontrolę i podejmowanie decyzji.

Cyfryzacja wniosków urlopowych

Tradycyjny obieg papierowych wniosków urlopowych przez kolejne szczeble zarządzania to proces czasochłonny i podatny na opóźnienia. Cyfryzacja tego procesu przynosi korzyści wszystkim stronom.

"Wdrożenie elektronicznego obiegu wniosków urlopowych to zmiana, która generuje natychmiastowy zwrot w postaci oszczędności czasu. Pracownik składa wniosek z telefonu, menadżer zatwierdza go w systemie, a dział kadr automatycznie otrzymuje aktualizację - cały proces trwa minuty zamiast dni" - wyjaśnia Agnieszka Tomczyk-Pieniądz z Meritoros.

Praktyczne aspekty cyfryzacji:

Przejrzystość limitów urlopowych - pracownicy mają stały wgląd w swoje salda urlopowe, dni wykorzystane i pozostałe do wykorzystania, co eliminuje potrzebę ciągłych zapytań do działu kadr.

Widoczność nieobecności w zespole - menadżerowie mogą planować pracę zespołu, mając pełny obraz planowanych urlopów i innych nieobecności.

Ślad dokumentacji - elektroniczny system przechowuje pełną historię wniosków, zatwierdzeń i ewentualnych modyfikacji, co jest istotne z perspektywy audytów i rozstrzygania sporów.

Automatyzacja wysyłki pasków płacowych

Elektroniczna wysyłka kwitków płacowych to pozornie prosta zmiana, która jednak wymaga przemyślenia kilku aspektów organizacyjnych i prawnych.

Wyzwania implementacyjne:

Gromadzenie danych kontaktowych - organizacja musi zebrać aktualne adresy email wszystkich pracowników oraz zapewnić możliwość ich aktualizacji.

Bezpieczeństwo danych - paski płacowe zawierają dane wrażliwe, więc system musi zapewniać odpowiedni poziom szyfrowania i uwierzytelniania dostępu.

Archiwizacja i dostępność - pracownicy muszą mieć możliwość odzyskania starszych pasków płacowych, co wymaga bezpiecznego systemu archiwizacji.

Opcja papierowa - mimo digitalizacji, zawsze znajdą się pracownicy, którzy preferują lub ze względów prawnych wymagają wersji papierowej.

Automatyzacja komunikacji z ZUS

Znaczącym ułatwieniem w codziennej pracy działów kadr jest automatyzacja pobierania dokumentów z systemu ZUS PUE, w szczególności zaświadczeń lekarskich (ZUS ZLA).

Tradycyjnie proces wyglądał następująco: pracownik przesyła L4, dział kadr loguje się do systemu ZUS PUE, wyszukuje dokument, pobiera go, zapisuje i wprowadza dane do systemu płacowego. W przypadku firm z setkami pracowników to proces pochłaniający znaczną część czasu pracy.

Nowoczesne systemy pozwalają na:
- Automatyczne pobieranie zaświadczeń ZUS ZLA bezpośrednio z platformy ZUS PUE,
- Import danych do systemu płacowego bez ręcznego przepisywania,
- Powiadomienia o nowych dokumentach dla działu kadr,
- Archiwizację w e-teczce pracownika z automatycznym przypisaniem do właściwej osoby.

Automatyzacja tego procesu eliminuje ryzyko błędów związanych z ręcznym przepisywaniem dat i kwot, przyspiesza rozliczenie absencji chorobowych oraz uwalnia czas pracowników kadr na zadania wymagające większego zaangażowania analitycznego.

Od papierowych akt do elektronicznych teczek pracowniczych

Transformacja archiwów kadrowych to często najbardziej pracochłonny element całego projektu, ale także ten o największym długoterminowym potencjale usprawnienia procesów.

Audyt papierowych akt osobowych

Przed rozpoczęciem digitalizacji konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego audytu papierowych akt osobowych. To proces, który często ujawnia problemy, o których organizacja nie miała świadomości.

Typowe odkrycia podczas audytu:

Niekompletność dokumentacji - brakujące umowy, aneksy, nieaktualne dane osobowe czy luki w dokumentacji szkoleń BHP.

Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia
Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia

Sprawdź

Chaos w strukturze akt - różne standardy prowadzenia dokumentacji w zależności od okresu zatrudnienia czy lokalizacji pracownika.

Dokumenty przeterminowane - przechowywanie dokumentów poza wymaganymi prawnie okresami lub odwrotnie - zbyt wczesne niszczenie istotnej dokumentacji.

Problemy z dostępnością - akta rozproszone po różnych lokalizacjach, co utrudnia dostęp i zwiększa ryzyko ich zagubienia.

Przejście na elektroniczne teczki pracownicze

E-teczki pracownicze to nie tylko zeskanowane wersje papierowych dokumentów, ale kompleksowy system zarządzania całym cyklem życia dokumentacji pracowniczej.

Elementy nowoczesnej e-teczki:

Standaryzowana struktura - każda teczka ma identyczną strukturę folderów i kategorii dokumentów, co ułatwia orientację i wyszukiwanie.

Automatyczne przypomnienia - system może informować o zbliżających się terminach ważności badań lekarskich, szkoleń BHP czy dokumentów tożsamości.

Historia zmian - pełna śledzalność, kto, kiedy i jakie dokumenty dodał lub zmodyfikował.

Kontrola dostępu - precyzyjne określenie, kto ma dostęp do jakich kategorii dokumentów, z uwzględnieniem wymogów RODO.

Integracja z procesami - automatyczne zasilanie e-teczki dokumentami generowanymi przez inne systemy (np. zaświadczenia o zatrudnieniu, raporty obecności).

Zarządzanie zmianą w strukturze wielomenadżerskiej

Wprowadzenie tak kompleksowych zmian w organizacji z 15 czy więcej menadżerami różnych szczebli to wyzwanie wymagające przemyślanej strategii zarządzania zmianą.

Identyfikacja grup interesariuszy

Różne grupy w organizacji mają odmienne potrzeby i obawy związane z transformacją:

Menadżerowie wyższego szczebla - potrzebują widoczności procesów, raportów konsolidujących dane z całej organizacji oraz pewności, że nowe rozwiązania wspierają cele biznesowe.

Menadżerowie liniowi - najbardziej dotknięci codziennymi zmianami w sposobie zatwierdzania czasu pracy, urlopów czy raportowania. Dla nich kluczowa jest prostota i intuicyjność nowych narzędzi.

Dział kadr - przechodzi największą transformację swojej pracy. Konieczne jest wsparcie szkoleniowe oraz wykazanie, że automatyzacja uwolni ich czas na zadania o większej wartości dodanej.

Pracownicy - chcą prostych, dostępnych narzędzi oraz pewności, że ich dane są bezpieczne, a wynagrodzenia będą naliczane prawidłowo.

Strategia komunikacji wielopoziomowej

"Sukces transformacji w strukturze z wieloma menadżerami zależy od tego, czy potrafimy dostosować komunikację do każdego poziomu organizacji. To, co interesuje zarząd, jest zupełnie inne niż to, co niepokoi brygadzistę na produkcji" - podkreśla Agnieszka Tomczyk-Pieniądz.

Elementy skutecznej komunikacji:

Dedykowane spotkania dla każdego poziomu - zarząd potrzebuje widoku strategicznego, menadżerowie średniego szczebla chcą szczegółów operacyjnych, a pracownicy liniowi konkretnych instrukcji.

Ambasadorzy zmiany - wyłonienie w każdym dziale osób, które jako pierwsze poznają nowe rozwiązania i mogą wspierać swoich kolegów. To często bardziej efektywne niż formalne szkolenia.

Transparentność w zakresie timeline'u - jasne komunikowanie, kiedy jakie zmiany wchodzą w życie, jakie są okresy równoległego działania starych i nowych systemów oraz kto jest dostępny do pytań.

Komunikacja sukcesów - regularne informowanie o pozytywnych efektach wdrożenia (np. czasie zaoszczędzonym na procesach, liczbie błędów, które udało się wyeliminować).

Szkolenia i wsparcie

Kompleksowe szkolenia muszą uwzględniać różny poziom kompetencji cyfrowych w organizacji:

Szkolenia podstawowe - dla osób, które rzadko korzystają z komputerów lub systemów informatycznych. Skupiają się na podstawach obsługi nowych narzędzi.

Szkolenia dla power users - dla osób zarządzających zespołami, które potrzebują znać zaawansowane funkcje raportowania i analizy danych.

Materiały pomocnicze - krótkie instrukcje wideo, infografiki, FAQ dostępne w intranecie - dla osób, które preferują samodzielną naukę.

Wsparcie w pierwszych tygodniach - dedykowany helpdesk lub osoby wspierające dostępne na miejscu w pierwszym okresie po wdrożeniu, gdy pytań jest najwięcej.

Zarządzanie oporem

Opór przed zmianą jest naturalny i należy go uwzględnić w planowaniu:

Identyfikacja źródeł oporu - czy to strach przed technologią, obawa o utratę kontroli, złe doświadczenia z przeszłości, czy po prostu wygoda związana z dotychczasowymi nawykami?

Indywidualne podejście - niektórzy menadżerowie potrzebują więcej czasu i wsparcia niż inni. Uniwersalne podejście rzadko działa.

Demonstracja wartości - konkretne przykłady, jak nowe narzędzia rozwiązują rzeczywiste problemy, z którymi menadżerowie borykają się na co dzień.

Akceptacja krytyki - słuchanie uwag dotyczących nowych rozwiązań i wprowadzanie modyfikacji tam, gdzie to uzasadnione. To buduje zaufanie i pokazuje, że opinie są brane pod uwagę.

Mierzenie efektów transformacji

Po zakończeniu wdrożenia kluczowe jest zmierzenie efektów transformacji, aby ocenić zwrot z inwestycji oraz zidentyfikować obszary wymagające dalszych usprawnień.

Kluczowe metryki sukcesu:

Czas realizacji procesów - porównanie czasu potrzebnego na zatwierdzenie urlopu, naliczenie wynagrodzeń czy zamknięcie miesiąca przed i po transformacji.

Liczba błędów w naliczeniach - spadek liczby reklamacji dotyczących wynagrodzeń czy błędów w pasкаch płacowych.

Satysfakcja użytkowników - regularne badania satysfakcji wśród menadżerów i pracowników z nowych narzędzi.

Dostępność danych - czas potrzebny na przygotowanie raportów HR czy odpowiedź na zapytania z audytów.

Adopcja systemu - procent procesów realizowanych przez nowe systemy vs. alternatywne ścieżki (np. papierowe wnioski mimo dostępności e-formularzy).

Perspektywa długoterminowa

Transformacja procesów kadrowo-płacowych to nie projekt z wyraźną datą zakończenia, ale początek ciągłego doskonalenia. Organizacje, które odnoszą największe sukcesy, traktują wdrożenie jako punkt wyjścia do dalszej optymalizacji.

Kolejne etapy rozwoju mogą obejmować:

Zaawansowaną analitykę HR - wykorzystanie zgromadzonych danych do analiz rotacji, efektywności, planowania zatrudnienia.
Self-service dla pracowników - rozszerzenie funkcjonalności dostępnych dla pracowników bez pośrednictwa działu kadr.
Integrację z innymi systemami - połączenie danych kadrowych z systemami ocen pracowniczych, zarządzania szkoleniami czy planowania sukcesji.
Automatyzację procesów decyzyjnych - wykorzystanie algorytmów do wspomagania decyzji o podwyżkach, awansach czy identyfikacji ryzyka odejścia kluczowych pracowników.

Sukces tego rodzaju transformacji zależy w równym stopniu od kompetencji technicznych jak i umiejętności zarządzania ludźmi i zmianą. W strukturach wielomenadżerskich, gdzie każdy poziom zarządzania ma swoje obawy i oczekiwania, to właśnie te "miękkie" aspekty projektu często decydują o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Organizacje, które to rozumieją i inwestują odpowiednio w zarządzanie zmianą, nie tylko skutecznie wdrażają nowe rozwiązania, ale budują fundament pod długoterminowy rozwój swoich procesów HR.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Cyfryzacja zarządzania kadrami i płacami - krok po kroku. Jak technologia usprawnia procesy HR w firmach
06 paź 2025

Przekazanie procesów kadrowo-płacowych do zewnętrznego dostawcy BPO to często znacznie więcej niż tylko zmiana podmiotu odpowiedzialnego za naliczanie wynagrodzeń. W przypadku średnich i dużych organizacji jest to okazja do gruntownej modernizacji procesów, która może przynieść wymierny wzrost efektywności.
