Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w świadectwie pracy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest podsumowaniem przebiegu pracy danego pracownika, ale także wiadomością dla kolejnego pracodawcy w jaki sposób ma ustalić prawa i obowiązki nowo zatrudnionego pracownia w roku kalendarzowym.

Polecamy: Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania





Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Elementy świadectwa pracy są dość sformalizowane. Ze świadectwa pracy bowiem powinno wynikać z jakich praw korzystał pracownik w trakcie zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, z jakich zwolnień oraz w jakim wymiarze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie i nie wlicza się do okresu 60 dniowego pobierania zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego ogólny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy a część świadectwa pracy dotycząca okresów nieskładkowych

Tym samym rodzi się pytanie czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy powinien znaleźć się jako wyodrębniony w okresach nieskładkowych?

Na ten temat wypowiedział się Okręgowy inspektorat Pracy w Gdańsku w piśmie z dnia 7 lipca 2020 r. (GD-PPR-A.450.607.2020.2), który wskazał, że: „dodatkowy zasiłek opiekuńczy stanowi, bowiem informację niezbędną do ustalenia uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa przysługuje wymiarze do 14 dni osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) zwolnionej z pracy, która musi zająć się dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać nie tylko rodzice, których dziecko uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, ale także rodzice, których dzieckiem opiekowała się „niania”, z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą albo dzienny opiekun, jeśli z powodu COVID-19 nie mogą opiekować się dzieckiem. Zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).”.

W tym stanie rzeczy uzupełniając część świadectwa dotycząca okresów nieskładkowych należy wyodrębnić w nich okresy pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Podstawa prawna:

Polecamy serwis: Świadectwo pracy