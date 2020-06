Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 28 czerwca

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został oficjalnie wydłużony do 28 czerwca. Tarcza 4.0. umożliwia wypłatę zasiłku na opiekę nad dziećmi za ostatnie tygodnie i najbliższe dni.

- Jest to możliwe, dlatego, że ustawa obowiązuje w tym zakresie z mocą wsteczną – od 25 maja. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół w związku z zagrożeniem koronawirusem. Ze świadczenia mogą korzystać również rodzice, którzy mimo otwarcia placówek opiekuńczych nie wysłali do nich dzieci z obawy przed Covid-19 – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.





Dla rodziców dzieci zdrowych i dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

Tarcza antykryzysowa 4.0 Pozwala na wypłatę dodatkowego zasiłku zarówno na opiekę nad zdrowymi dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jak złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest na www.zus.pl. Pracownik składa taki dokument do pracodawcy, zleceniobiorca do zleceniodawcy, a osoba prowadząca działalność gospodarczą – bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. [Instrukcja, jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS (plik docx, 546 kb)]

Jeśli w oczekiwaniu na zmianę przepisów rodzic złożył wniosek o zwykły zasiłek opiekuńczy, to teraz ten okres będzie rozliczony, jako dodatkowy zasiłek opiekuńczy. To znaczy, że nie pomniejszy puli 60 dni zwykłego zasiłku, który przysługuje w roku kalendarzowym.

Opieka nad dzieckiem po 28 czerwca 2020 r.

Jeżeli rodzic będzie chciał zostać z dzieckiem w domu dłużej, po 28 czerwca może złożyć wniosek o opiekę nad dzieckiem w ramach standardowego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje rodzicom na dziecko do 8 lat w wymiarze 60 dni w ciągu roku.

- Zastrzegam, że te 60 dni przysługuje na wszystkie dzieci bez względu na ich liczbę, czyli rodzic jedynaka i rodzic trójki dzieci mają tylko 60 dni zarówno na opiekę nad chorym (e-zla) jak i zdrowym dzieckiem – dodaje Kowalska-Matis.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że według przepisów zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Komu przysługuje "zwykły" zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i - jak to jest w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, – gdy składkę na tzw. „chorobowe” odprowadzają za siebie dobrowolnie. Przysługuje on na równi tak samo matce lub ojcu dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Zasiłek wypłacany jest – tak jak chorobowe, czyli w wysokości 80 proc. wynagrodzenia.

Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS albo w osobiście w ZUS. Można także go wydrukować po wypełnieniu - w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.

