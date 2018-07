Okres wypowiedzenia umowy o pracę - jak liczyć, przykłady

Oczywiście, istnieją również inne sposoby rozwiązania umowy o pracę, jednak w tym artykule omówiono kwestie związane z ustalaniem biegu okresu wypowiedzenia umowy o pracę jako jednym z trybów rozwiązania umowy o pracę, przewidzianych w przepisach Kodeksu pracy.

Zasady ustalania długości okresu wypowiedzenia jak i ustalenia momentu rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia dotyczą zarówno pracodawców jak i pracowników.

Dla przypomnienia:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

3 dniowy okres wypowiedzenia

Bardzo rzadko można spotkać się z zawieraniem umowy na okres próbny krótszy niż 2 tygodnie, jednak jest to jak najbardziej możliwe. W przypadku zawarcia tak krótkiej umowy, nadal istnieje możliwość jej wypowiedzenia, zarówno przez pracodawcę jak i pracownika. Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że okres wypowiedzenia w tym przypadku wynosi 3 dni robocze.

Dniami roboczymi są dni nie tylko od poniedziałku do piątku, ale również sobota. Oczywiście, najczęściej sobota jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, jednak zgodnie z art. 151(9) Kodeksu pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Tym samym dniami roboczymi są dni od poniedziałku do soboty.

Dni robocze w kontekście ustalenia okresu wypowiedzenia nie oznaczają dni, które są dniami roboczymi pracownika zgodnie z jego harmonogramem czasu pracy.

Pracownik złożył do pracodawcy pismo wypowiadające umowę o pracę zawartą na okres dwóch tygodni. Pracownik wykonuje pracę jedynie w poniedziałki, wtorki i piątki, a oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy złożył we wtorek. Umowa o pracę rozwiąże się w piątek. Okres wypowiedzenia w tym przypadku biegnie od środy do piątku, czyli przez 3 dni robocze, a nie 3 dni, w którym pracownik ma wyznaczone dni pracy.

W przypadku złożenia wypowiedzenia wynoszącego 3 dni robocze, do dni wliczanych do czasu trwania tego wypowiedzenia, wliczamy dzień następujący po dniu złożenia oświadczenia woli wyłączając niedziele i święta.

Dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu nie jest wliczany do okresu wypowiedzenia. Wprawdzie przepisy Kodeksu pracy nie wskazują w jaki sposób liczyć okres wypowiedzenia, ale na mocy art. 300 Kodeksu pracy, należy posiłkować się przepisami Kodeksu Cywilnego, które brzmią:

Dzień, w którym nastąpiło złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu nie jest brany pod uwagę w przypadku liczenia okresu wypowiedzenia.

Otrzymane wypowiedzenie w piątek rozpocznie swój bieg w sobotę i zakończy we wtorek (pomijamy piątek jako dzień złożenia wypowiedzenia oraz niedzielę, czyli dzień wolny od pracy).

Otrzymane wypowiedzenie w środę, rozpoczyna swój bieg w czwartek i kończy w poniedziałek (pomijamy czwartek jako dzień złożenia wypowiedzenia i niedzielę, czyli dzień wolny od pracy)

Dzień upływu okresu wypowiedzenia jest jednocześnie ostatnim dniem zatrudnienia i to niezależnie od tego czy jest to dzień pracujący dla pracownika czy też nie.

3 DNIOWY OKRES WYPOWIEDZENIA DZIEŃ ZŁOŻENIA WYPOWIEDZENIA BIEG WYPOWIEDZENIA PONIEDZIAŁEK WTOREK-ŚRODA-CZWARTEK WTOREK ŚRODA-CZWARTEK-PIĄTEK ŚRODA CZWARTEK-PIĄTEK-SOBOTA CZWARTEK PIĄTEK-SOBOTA-PONIEDZIAŁEK PIĄTEK SOBOTA-PONIEDZIAŁEK-WTOREK SOBOTA PONIEDZIAŁEK-WTOREK-ŚRODA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK-WTOREK-ŚRODA

Tygodniowy okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia wyrażony w tygodniu lub tygodniach zawsze jest liczony od najbliższej niedzieli następującej po dniu złożenia wypowiedzenia i trwa zawsze do soboty. W tym przypadku również nie wliczamy dnia złożenia wypowiedzenia do okresu wypowiedzenia.

Pracodawca wypowiedział umowę o pracę zawartą na okres próbny wynoszący 3 miesiące. Okres wypowiedzenia trwa 2 tygodnie. Złożenie wypowiedzenia nastąpiło w dniu 20.06.2018, tj. w środę. Okres wypowiedzenia zaczyna biec od najbliższej niedzieli, tj. 24.06.2018 i zakończy swój bieg w sobotę, tj. 07.07.2018.

W przypadku liczenia okresu wypowiedzenia trwającego tydzień lub jego wielokrotność, nie pomijamy niedziel czy też dni świątecznych. Podstawową zasadą w przypadku tygodniowego okresu wypowiedzenia jest to, że rozpoczyna swój bieg zawsze w niedzielę i zawsze kończy się w sobotę.

Należy zauważyć, że w przypadku zatrudnienia w podstawowym systemie czasu pracy, najczęściej spotykanym, czyli takim, który charakteryzuje się wykonywaniem pracy od poniedziałku do piątku, pracownik ma możliwość skutecznego złożenia wypowiedzenia najpóźniej w piątek. Mimo to, bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się w niedziele i trwa do soboty tydzień później lub dwa tygodnie później.

TYGODNIOWY OKRES WYPOWIEDZENIA NA PRZYKŁADZIE CZERWCA 2018 DZIEŃ ZŁOŻENIA WYPOWIEDZENIA BIEG WYPOWIEDZENIA PIĄTEK 01.06.2018 OD NIEDZIELI 03.06.2018 DO SOBOTY 09.06.2018 SOBOTA 02.06.2018 OD NIEDZIELI 03.06.2018 DO SOBOTY 09.06.2018 NIEDZIELA 03.06.2018 OD NIEDZIELI 10.06.2018 DO SOBOTY 16.06.2018 PONIEDZIAŁEK 04.06.2018 OD NIEDZIELI 10.06.2018 DO SOBOTY 16.06.2018 WTOREK 05.06.2018 OD NIEDZIELI 10.06.2018 DO SOBOTY 16.06.2018 ŚRODA 06.06.2018 OD NIEDZIELI 10.06.2018 DO SOBOTY 16.06.2018 CZWARTEK 07.06.2018 OD NIEDZIELI 10.06.2018 DO SOBOTY 16.06.2018 PIĄTEK 08.06.2018 OD NIEDZIELI 10.06.2018 DO SOBOTY 16.06.2018 SOBOTA 09.06.2018 OD NIEDZIELI 10.06.2018 DO SOBOTY 16.06.2018 NIEDZIELA 10.06.2018 OD NIEDZIELI 17.06.2018 DO SOBOTY 23.06.2018 PONIEDZIAŁEK 11.06.2018 OD NIEDZIELI 17.06.2018 DO SOBOTY 23.06.2018 WTOREK 12.06.2018 OD NIEDZIELI 17.06.2018 DO SOBOTY 23.06.2018 ŚRODA 13.06.2018 OD NIEDZIELI 17.06.2018 DO SOBOTY 23.06.2018 CZWARTEK 14.06.2018 OD NIEDZIELI 17.06.2018 DO SOBOTY 23.06.2018 PIĄTEK 15.06.2018 OD NIEDZIELI 17.06.2018 DO SOBOTY 23.06.2018 SOBOTA 16.06.2018 OD NIEDZIELI 17.06.2018 DO SOBOTY 23.06.2018 NIEDZIELA 17.06.2018 OD NIEDZIELI 24.06.2018 DO SOBOTY 30.06.2018 PONIEDZIAŁEK 18.06.2018 OD NIEDZIELI 24.06.2018 DO SOBOTY 30.06.2018 WTOREK 19.06.2018 OD NIEDZIELI 24.06.2018 DO SOBOTY 30.06.2018 ŚRODA 20.06.2018 OD NIEDZIELI 24.06.2018 DO SOBOTY 30.06.2018 CZWARTEK 21.06.2018 OD NIEDZIELI 24.06.2018 DO SOBOTY 30.06.2018 PIĄTEK 22.06.2018 OD NIEDZIELI 24.06.2018 DO SOBOTY 30.06.2018 SOBOTA 23.06.2018 OD NIEDZIELI 24.06.2018 DO SOBOTY 30.06.2018 NIEDZIELA 24.06.2018 OD NIEDZIELI 01.07.2018 DO SOBOTY 07.07.2018