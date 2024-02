Rozwiązanie stosunku pracy. Czy możliwe jest skracanie i wydłużanie okresu wypowiedzenia umowy o pracę?

Świadczenie wychowawcze. Jak złożyć do ZUS wniosek o 800+ na okres świadczeniowy 2024/2025

Od 1 lutego 2024 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 czerwca 2024 r. Warto złożyć taki wniosek do 30 kwietnia 2024 r., wtedy ZUS wypłaci 800+ do 30 czerwca 2024 r. Jak to zrobić?