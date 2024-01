Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Jak obliczyć odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia

W niektórych sytuacjach pracodawca wypowiadając umowę o pracę może skrócić okres wypowiedzenia. Z tego tytułu pracownik ma prawo do odszkodowania. Jak je obliczyć i kiedy wypłacić? Wyjaśniamy.

Skrócenie pracownikowi okresu wypowiedzenia

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje:

z powodu ogłoszenia upadłości lub

z powodu likwidacji pracodawcy albo

z innych przyczyn niedotyczących pracowników,

pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca.

Zatem skrócenie okresu wypowiedzenia jednostronną decyzją pracodawcy może mieć miejsce jedynie w przypadku okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 miesiące i w razie zaistnienia określonych przepisami okoliczności. Nie można więc skrócić okresu wypowiedzenia krótszego niż 3 miesiące (np. w przypadku umów o pracę na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi od 3 dni do 2 tygodni). Okres wypowiedzenia może być skrócony maksymalnie o 2 miesiące - do 1 miesiąca. Oznacza to, że pracodawca nie może skrócić okresu wypowiedzenia np. do 1 tygodnia czy 3 tygodni, ale może skrócić ten okres np. do 2 miesięcy.

Ważne Jednostronne skrócenie przez pracodawcę okresu wypowiedzenia dopuszczalne jest jedynie w odniesieniu do umów o pracę zawartych na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia

W razie skrócenia przez pracodawcę okresu wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Odszkodowanie należy wypłacić najpóźniej ostatniego dnia pracy.

Odszkodowanie wylicza się na zasadach obowiązujących przy obliczaniu pieniężnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W odszkodowaniu należy uwzględnić:

stałe miesięczne składniki wynagrodzenia - w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odszkodowania,

składniki zmienne za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc – w przeciętnej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odszkodowania (bez względu na okres, za jaki składniki te przysługują),

składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc - w przeciętnej wysokości wypłaconej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odszkodowania (bez względu na okres, za jaki składniki te przysługują).

Przykład W dniu 28 grudnia 2023 r. pracownik otrzymał od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę powodu upadłości pracodawcy. Wraz z wypowiedzeniem pracownik otrzymał oświadczenie o skróceniu okresu wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca i prawie do odszkodowania za 2 miesiące. Umowa o pracę rozwiązała się 31 stycznia 2024 r. W tym dniu, oprócz wynagrodzenia za styczeń, pracownik otrzymał odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia w wysokości 10900 zł. Pracownik otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5000 zł oraz premie miesięczne w wysokości: 450 zł - premia wypłacona w grudniu 2023 r.,

400 zł - premia wypłacona w listopadzie 2023 r.,

500 zł - premia wypłacona w październiku 2023 r. Średnia wysokość premii wypłaconych w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do odszkodowania, wyniosła 450 zł (450 zł + 400 zł + 500 zł = 1350 zł, 1350 zł : 3 = 450 zł). Odszkodowanie z tytułu skróconego okres wypowiedzenia obliczono następująco: 5000 zł + 450 zł = 5450 zł,

5450 zł x 2 miesiące = 10900 zł.

Przepisy prawa pracy umożliwiają pracodawcom ustalanie w regulacjach zakładowych rozwiązań korzystniejszych dla pracowników niż przewidują to postanowienia Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Dlatego też dopuszczalne jest przyznawanie odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia w wyższej kwocie niż nakazują to powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

Obowiązki pracodawcy w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia

Oświadczenie pracodawcy o skróceniu okresu wypowiedzenia musi być złożone wraz z wypowiedzeniem umowy o pracę, nie może zostać przekazane pracownikowi w późniejszym terminie.

Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Informację o skróceniu okresu wypowiedzenia należy umieścić w świadectwie pracy.

