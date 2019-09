Czy w okresie zwolnienia ze świadczenia pracy pracownikowi przysługuje świadczenie chorobowe

Rada

Tak. Ponieważ otrzymali Państwo zwolnienie lekarskie pracownicy za czas niezdolności do pracy, nabywa ona prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego, a nie do wynagrodzenia za zwolnienie ze świadczenia pracy. Należy wypłacić pracownicy stosowne świadczenie chorobowe za okres do czasu rozwiązania umowy, tj.od 26 do 31 lipca 2019 r.

Uzasadnienie

Zwolnienie lekarskie Państwa pracownicy zostało wystawione na okres od 26 lipca do 4 sierpnia 2019 r. W tej sytuacji są Państwo zobowiązani wypłacić od 26 do 31 lipca br.:

wynagrodzenie chorobowe - jeżeli pracownica nie wykorzystała limitu 33 lub 14 dni zwolnienia lekarskiego w danym roku wypłacanego ze środków pracodawcy, lub

zasiłek chorobowy.

Wypłatę zasiłku chorobowego od 1 sierpnia 2019 r., tj. za okres po ustaniu zatrudnienia, należy przekazać do ZUS. W tym celu muszą Państwo przekazać do ZUS (do dowolnej jego placówki) zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3. Zaświadczenie to może zostać złożone w formie dokumentu elektronicznego przez PUE ZUS lub osobiście w postaci papierowej albo za pośrednictwem operatora pocztowego.

W celu obliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego powinni Państwo wykazać w zaświadczeniu ZUS Z-3 wynagrodzenie wypłacone pracownicy za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała jej niezdolność do pracy, w tym także wynagrodzenie wypłacone za okres zwolnienia ze świadczenia pracy, tj. za okres od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy pracy, w celu wyliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy wykazać wynagrodzenie za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.

PRZYKŁAD

Pracownica zatrudniona od 1 stycznia 2018 r. w okresie od 1 maja do 31 lipca 2019 r. została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy, za co przysługiwało jej wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczynkowy. Na okres od 26 lipca do 4 sierpnia 2019 r. na profil informacyjny na PUE ZUS pracodawcy wpłynęło zwolnienie lekarskie pracownicy. Jej wynagrodzenie za okres poprzedzający niezdolność do pracy wyniosło:

za okres od lipca do października 2018 r.:

- miesięczne wynagrodzenie zasadnicze: 4400 zł,

- premia regulaminowa za 4 miesiące zmniejszana za okresy niezdolności do pracy w inny sposób niż proporcjonalny: 2640 zł;

za okres od listopada 2018 r. do czerwca 2019 r.:

- miesięczne wynagrodzenie zasadnicze: 4600 zł,

- premia regulaminowa za 8 miesięcy zmniejszana za okresy niezdolności do pracy w inny sposób niż proporcjonalny: 2900 zł,

- wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze składników zmiennych za 2 miesiące: 1420 zł.

Przeciętne wynagrodzenie wynosi: 17 600 zł (4400 zł x 4 miesiące) + 2640 zł + 36 800 zł (4600 zł x 8 miesięcy) + 2900 zł + 1420 zł = 61 360 zł; 61 360 zł : 12 miesięcy = 5113,33 zł.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wynosi: 5113,33 zł - 701,04 zł (5113,33 zł x 13,71%) = 4412,29 zł.

Wynagrodzenie chorobowe wynosi: 4412,29 zł x 80% = 3529,83 zł; 3529,83 zł : 30 = 117,66 zł; 117,66 zł x 6 dni = 705,96 zł.

Niezdolność do pracy z powodu choroby w okresie zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy powoduje obowiązek ustalenia przez pracodawcę prawa do świadczeń chorobowych.

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, co do zasady, jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków do czasu ustania stosunku pracy.

Pracodawca może jednak w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę zwolnić pracownika ze świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia, nie uzasadniając przy tym swojej decyzji. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, które jest ustalane jak za urlop wypoczynkowy (art. 362 Kodeksu pracy).

W okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownik nadal podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zatem od kwoty jego wynagrodzenia są naliczane i opłacane wszystkie składki, zgodnie z zasadami obowiązującymi w odniesieniu do osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

Mimo że w tym czasie pracownik nie wykonuje swoich obowiązków, nadal podlega m.in. ubezpieczeniu chorobowemu. Dlatego w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby należy ustalić prawo do świadczeń z tego tytułu, a następnie dokonać ich wypłaty.

