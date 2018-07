Kiedy zaczyna się i kończy okres wypowiedzenia

Okresy wypowiedzenia mierzone w tygodniach lub miesiącach kończą się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Za wypowiedzeniem można rozwiązać zarówno umowę na okres próbny, jak i kontrakty zawarte na czas określony i nieokreślony. Okres wypowiedzenia przy umowie na okres próbny wynosi:

reklama reklama

3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Natomiast okres wypowiedzenia w przypadku umowy na czas określony i nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, wynosi więc:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Polecamy: RODO dla kadrowych i HR. Wzory dokumentów z objaśnieniami

Kiedy rozpoczyna się okres wypowiedzenia?

Jeżeli okres wypowiedzenia jest liczony w miesiącach, to momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia trwa pełne miesiące, a ich różna długość nie ma znaczenia dla terminu zakończenia wypowiedzenia.

Natomiast w przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w tygodniach, momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela następująca po dniu złożenia wypowiedzenia.

Przy wypowiedzeniu liczonym w dniach (tylko przy na najkrótszej umowie na okres próbny) za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia. Bierze się pod uwagę wszystkie dni poza niedzielami i dniami świątecznymi, łącznie z dniami dodatkowo wolnymi od pracy.

Pojawiła się jeszcze wątpliwość, czy początkiem biegu terminu okresu wypowiedzenia będzie dzień dojścia oświadczenia woli do adresata czy pierwszy dzień kolejnego miesiąca kalendarzowego. Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem jest bowiem tzw. jednostronną czynnością prawną, a to oznacza, że jest skuteczne z chwilą, gdy doszło do adresata (pracodawcy) w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią. Niejasności wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 czerwca 2005 roku, III PK 44/05, kiedy uznał, że sformułowanie „w okresie wypowiedzenia” należy rozumieć jako okres po dokonaniu wypowiedzenia (złożenia pracownikowi/pracodawcy oświadczenia woli o wypowiedzeniu) do upływu okresu wypowiedzenia (rozwiązania umowy o pracę).

Kiedy kończy się okres wypowiedzenia?

Wypowiedzenie kończy się zatem z ostatnim dniem miesiąca (wypowiedzenie liczone w miesiącach) lub po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych w kolejną sobotę (wypowiedzenie liczone w tygodniach).