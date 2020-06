Kiedy można skrócić okres wypowiedzenia?

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy o pracę ma na celu ochronę interesów zarówno pracownika, jaki i pracodawcy. Co w przypadku, jeśli to właśnie w interesie pracownika czy pracodawcy jest wcześniejsze rozwiązanie umowy?

Skrócenie okresu wypowiedzenia pracownika przez pracodawcę jest możliwe w określonych okolicznościach lub na mocy porozumienia stron między pracownikiem a pracodawcą.

Kiedy pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia?

Zgodnie z art. 36 Kodeksu pracy pracodawca może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony w przypadku:

ogłoszenia upadłości pracodawcy,

likwidacji zakładu pracy,

innej przyczyny niezależnej od pracownika,

porozumienia stron.

Pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia pracownika tylko w przypadku trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, czyli dotyczy to tylko pracowników zatrudnionych co najmniej 3 lata u jednego pracodawcy.

W przypadku, gdy pracodawca chce skrócić okres wypowiedzenia umowy pracownika, ma on obowiązek złożyć stosowne oświadczenie wraz z wypowiedzeniem umowy o pracę, nie może tego zrobić później.

Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia

Kodeks pracy zakłada, że pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia, nie wlicza się natomiast do wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Umowa o pracę ulega rozwiązaniu, gdy minie skrócony okres wypowiedzenia . W związku z tym pracodawca ma obowiązek wypłaty odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia najpóźniej ostatniego dnia pracy pracownika.

Art. 36 (2) Kodeksu pracy przewiduje również możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W tym okresie pracownikowi również przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Skrócenie okresu wypowiedzenia z woli pracownika

Bez względu na długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę, pracownik wraz z pracodawcą mają prawo do zawarcia porozumienia w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy. Nie oznacza to jednak, że umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron. Takie ustalenie nie zmienia formy rozwiązania umowy.

W tym przypadku nie ma minimalnego czasu trwania okresu wypowiedzenia. Strony mogą zawrzeć porozumienie w dowolnym momencie okresu wypowiedzenia. Zakończenie umowy następuje wówczas z dniem zawarcia takiego porozumienia i nie daje pracownikowi prawa do odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia, a skrócony okres nie będzie się wliczał do stażu pracy.

Informacji w zakresie przepisów kodeksu pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

Podstawa prawna:

Art. 36 Kodeksu pracy