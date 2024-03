Ciąża w okresie wypowiedzenia. Przepisy, orzecznictwo

Nierzadko zdarza się, że kobieta nie wie o tym, że w chwili otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę jest w ciąży. Może się zdarzyć także sytuacja, że co prawda w chwili otrzymania wypowiedzenia kobieta nie była w ciąży, ale zaszła w ciąże w okresie biegu wypowiedzenia.

Ochrona ciężarnej przed wypowiedzeniem

Kobiety w ciąży objęte są szczególną ochroną przed rozwiązaniem umowy o pracę. Przepisem regulującym ochronę jest art. 177 Kodeksu pracy. Zgodnie z § 1 tego przepisu w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, a także od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części – do dnia zakończenia tego urlopu pracodawca nie może:

Autopromocja

1) prowadzić przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z tą pracownicą lub tym pracownikiem;

2) wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z tą pracownicą lub tym pracownikiem, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z ich winy i reprezentująca pracownicę lub pracownika zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Ważne Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Nierzadko zdarza się, że kobieta nie wie o tym, że w chwili otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę jest w ciąży. Może się zdarzyć także sytuacja, że co prawda w chwili otrzymania wypowiedzenia kobieta nie była w ciąży, ale zaszła w ciąże w okresie biegu wypowiedzenia. Co do zasady od chwili otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę rozpoczyna bieg 21-dniowy termin na złożenie do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia.

Co z odwołaniem do sądu?

Kwestia odwołania się do sądu pracy przez kobietę, która dowiedziała się o ciąży lub zaszła po upływie 21 dni od daty otrzymania wypowiedzenia, ale w okresie wypowiedzenia, doczekała się wykładni w orzecznictwie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W orzecznictwie wskazano, że pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę. Termin do wniesienia odwołania od wypowiedzenia należy liczyć w takiej sytuacji od dnia dowiedzenia się przez pracownicę o ciąży, a nie od dnia poinformowania pracodawcy o ciąży (tak postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2023 r., sygn. akt II PSK 21/23, por. np. wyrok Sądu Najwyższego z 2 czerwca 1995 r., I PRN 23/95, OSNAPiUS 1995 nr 22, poz. 276).

Rozwiązanie stosunku pracy

Co więcej, jeżeli pracownica będąca w ciąży (nie wiedząc o tym), złożyła oświadczenie woli zmierzające do rozwiązania stosunku pracy, to może uchylić się od skutków tego oświadczenia, niezależnie od tego, czy błąd został wywołany przez pracodawcę oraz czy wiedział on o błędzie lub mógł go z łatwością zauważyć (tak Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 października 2020 r. II PK 78/19).

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, że wyrażony w art. 177 § 1 k.p., zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego nie oznacza, że wypowiedzenie nie wywołuje skutku prawnego w postaci rozwiązania umowy o pracę. Samo w sobie wypowiedzenie nie jest nieważne czy bezskuteczne. Kobieta w przypadku takiego wypowiedzenia musi podjąć „obronę”, czyli złożyć odpowiedni pozew do sądu pracy. Takie wypowiedzenie jest niezgodne z prawem, natomiast jego skutki określone są w art. 45 § 1 k.p. (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 10 sierpnia 2010 r., I PK 17/10, LEX nr 630182).

Podsumowanie

Z powyższej analizy wynika, że ochrona kobiet w ciąży jest bardzo szeroka. Ochrona dotyczy także czynności związanych z przygotowaniami do rozwiązania stosunku pracy. W przypadku naruszenia ochrona nie działa automatycznie, a kobieta musi wykazać aktywność w zakresie dochodzenia roszczeń przed sądem pracy,