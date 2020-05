Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony w 2020 r.

Kodeks pracy przewiduje 4 możliwości rozwiązania umowy o pracę:

za porozumieniem stron,

za wypowiedzeniem przez jedną ze stron,

bez zachowania okresu wypowiedzenia przez jedną ze stron,

z upływem okresu, na który została zawarta.

Wypowiedzenie pozwala zarówno zatrudniającemu jak i zatrudnionemu na wcześniejsze niż było to przewidziane w umowie rozwiązanie stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem oznacza, że od momentu poinformowania pracodawcy czy pracownika o podjęciu decyzji o rozwiązaniu umowy do chwili jej zgodnego z prawem rozwiązania musi upłynąć określony okres czasu. Jest to tzw. okres wypowiedzenia czyli czas od poinformowania o rozwiązaniu umowy do faktycznego rozwiązania stosunku pracy.

Zawiadomienie drugiej strony o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem powinno odbyć się na piśmie. Jeśli to pracodawca wypowiada umowę, zobligowany jest podać przyczynę uzasadniającą jego decyzję. Dokument ten musi zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Konieczność uzasadnienia decyzji o rozwiązaniu umowy bezterminowej (zawartej na czas nieokreślony) jest jedną z przyczyn, dla której pracodawcy mniej chętnie zawierają tego typu umowy. Dla porównania – rozwiązanie umowy na czas określony za wypowiedzeniem nie przewiduje tego obowiązku.

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony 2020

Długość okresów wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony w 2020 r. nie ulega zmianie. Stosujemy więc te same reguły, co w 2019 r. i latach poprzednich.

Okres wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (te same reguły dotyczą więc także zatrudnienia na niepełny etat, np. pół etatu; liczy się długość okresu zatrudnienia) i wynosi:

2 tygodnie – zatrudnienie na okres krótszy niż 6 miesięcy, 1 miesiąc – zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące – zatrudnienie na okres co najmniej 3 lat.

Okres zatrudnienia u pracodawcy Okres wypowiedzenia Krócej niż 6 miesięcy 2 tygodnie Co najmniej 6 miesięcy 1 miesiąc Co najmniej 3 lata 3 miesiące

Prawo pracy przewiduje możliwość modyfikacji tych okresów w przypadku stanowisk związanych z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Wówczas strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku zatrudnienia trwającego co najmniej 6 miesięcy - 3 miesiące.