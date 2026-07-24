REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Świadczenia pracownicze » Wysokość wynagrodzenia » W 2026 r. pracownicy liczą na podwyżki. Najbardziej zadowoleni z zarobków są pracownicy w wieku 55+

W 2026 r. pracownicy liczą na podwyżki. Najbardziej zadowoleni z zarobków są pracownicy w wieku 55+

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 lipca 2026, 17:29
oprac. Emilia Panufnik
wynagrodzenia pracowników czy są zadowoleni podwyżki
W 2026 r. pracownicy liczą na podwyżki. Najbardziej zadowoleni z zarobków są pracownicy w wieku 55+
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Po 2025 r., który pracownicy oceniają średnio, liczą na podwyżki w 2026 r. Najbardziej zadowoleni z zarobków są pracownicy 55+, a kto najbardziej narzeka na wysokość pensji? Pracodawcy powinni spodziewać się wniosków o podwyżki.

Czy Polacy są zadowoleni z wynagrodzeń?

Oto podsumowanie zadowolenia Polaków z wynagrodzeń, które otrzymywali w 2025 roku. Najnowsza edycja „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service pokazuje, jak Polacy oceniają mijający rok w kontekście zawodowym. Zdania są mocno podzielone. 40 proc. badanych wskazuje, że było średnio, a co trzeci mówi wprost, że było źle lub bardzo źle. Dobrą opinię ma co czwarty zatrudniony. Co ciekawe, lepiej oceniamy swoje zarobki. Największa grupa pracowników (36 proc.) deklaruje zadowolenie z wynagrodzenia w 2025 roku. Negatywnych opinii jest o 7 pkt proc. mniej.

REKLAMA

REKLAMA

- Mijający rok na rynku pracy był pełen niepewności, co wpłynęło na nastroje pracowników. Z jednej strony mieliśmy do czynienia ze schłodzeniem w zatrudnieniu, co widać delikatnie w statystykach GUS. W okresie styczeń-październik zatrudnienie było niższe o 0,9 proc. Zmniejszyła się także liczba wolnych miejsc pracy. W drugim kwartale było ich o ponad 13 proc. mniej niż rok wcześniej, co dla pracowników oznacza mniejszą liczbę ofert i mniejszą rotację. Jeśli spojrzymy na wynagrodzenia, to choć dynamika ich wzrostu wyhamowała, przeciętne płace w przedsiębiorstwach były wyższe o 6,6 proc. rok do roku, a w wielu branżach tempo wzrostu płac utrzymywało się powyżej średniej, m.in. w IT, produkcji, logistyce i usługach budowlanych – komentuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel Personnel Service.

Pracownicy w wieku 55+ najbardziej zadowoleni z wynagrodzeń

Polacy z dystansem podsumowują mijający rok na rynku pracy. Największa grupa (40 proc. badanych) ocenia 2025 rok jako średni, wskazując, że był zarówno dobry, jak i zły w podobnym stopniu. Co jednak istotne, aż 31 proc. ankietowanych mówi wprost, że rynek pracy był raczej zły lub bardzo zły. Pozytywne opinie formułuje 24 proc. pracowników, a 6 proc. trudno jednoznacznie wskazać ocenę.

Kiedy wejdziemy w szczegóły, widać wyraźne różnice między grupami zawodowymi i wiekowymi. Najbardziej krytyczni są młodzi dorośli w wieku 25-34 lata, ponieważ tylko 19 proc. z nich uważa, że rynek pracy był dobry lub bardzo dobry. Dla porównania w grupie 55+ pozytywną ocenę wystawia już 32 proc. badanych. Znaczące różnice widać również ze względu na formę zatrudnienia. Najgorzej 2025 rok ocenia aż 37 proc. osób pracujących na umowę zlecenie lub dzieło. To ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą, gdzie jedynie 19 proc. formułuje równie negatywną opinię.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Niezadowolenie z wynagrodzeń w dużych miastach

Choć opinie o rynku pracy są mieszane, ocena własnych zarobków wypada nieco lepiej. Grudniowy „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service pokazuje, że 36 proc. Polaków deklaruje zadowolenie ze swojego wynagrodzenia (w tym 6 proc. zdecydowanie), a kolejnych 35 proc. plasuje się „pośrodku”, czyli trochę zadowolonych, trochę nie. Łącznie daje to obraz rynku, na którym zdecydowana większość pracowników w mniejszym lub większym stopniu akceptuje aktualny poziom swoich zarobków. Negatywne oceny formułuje 29 proc. badanych, przy czym 11 proc. jest zdecydowanie niezadowolonych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Głębsza analiza danych pokazuje kilka interesujących różnic. Kobiety są bardziej zadowolone ze swojego wynagrodzenia niż mężczyźni. Pozytywnie ocenia je 39 proc. kobiet wobec 34 proc. mężczyzn. Poziom satysfakcji z wynagrodzeń różni się również geograficznie. Najbardziej niezadowoleni są mieszkańcy dużych miast (od 100 do 500 tys. mieszkańców), gdzie zarobki ocenia negatywnie więcej niż co trzecia osoba (36 proc.) vs. co czwarta mieszkająca na wsi (24 proc.). - 2025 był mniej dynamiczny niż poprzednie lata, z ochłodzeniem po stronie pracodawców, ale jednocześnie z nadal stabilną sytuacją pracowników. Nastroje są mieszane i to pokazuje, że rynek pracy po prostu zwalnia. Nie można już mówić o swego rodzaju rynku pracownika w każdej branży, ale nadal daleko mu do rynku pracodawcy – podsumowuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel Personnel Service.

Metodologia: Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1077 osób. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Zrealizowane w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2025. Metoda: CAWI.

Źródło: Personnel Service

Pracownicy liczą na podwyżki w 2026 - wnioski dla pracodawców

Analizując powyższe dane, można wyciągnąć kilka wniosków dla pracodawców. Na rynku pracy przeważa średnie zadowolenie z zarobków. Może się to wiązać ze składaniem w 2026 r. wniosków o podwyżkę, szczególnie jeśli pracownicy dawno nie mieli podnoszonych wynagrodzeń. Zatrudniający powinni być na to przygotowani. Najbardziej niezadowoleni są pracownicy z dużych miast, a więc to tam najpewniej posypią się prośby o wyższą pensję. Co więcej, częściej dokumenty będą składać mężczyźni.

Zobacz również:
Powiązane
Benefity 2026: jak dziś wynagradzać pracowników? Jedna z największych zmian od lat
Benefity 2026: jak dziś wynagradzać pracowników? Jedna z największych zmian od lat
Praca w Niemczech 2026: ile można zarobić?
Praca w Niemczech 2026: ile można zarobić?
Pracownicy 45+ rzadko dorabiają do głównej pensji - tylko co 10. badany, a prawie co 2. młody pracownik ma dodatkową pracę
Pracownicy 45+ rzadko dorabiają do głównej pensji - tylko co 10. badany, a prawie co 2. młody pracownik ma dodatkową pracę
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Gdzie zatrudniają i planowany jest dalszy wzrost zatrudnienia? Praca w ciągu najbliższych miesięcy
24 lip 2026

Gdzie w Polsce zatrudniają i planowany jest dalszy wzrost zatrudnienia? Nowa praca w ciągu najbliższych miesięcy możliwa jest dla wielu pracowników z różnych branż w centrach danych. Pracodawcy poszukują nie tylko programistów.
Zmiany w zaświadczeniach medycyny pacy od 18 lipca 2026 r. Zdolny do pracy nie znaczy zdrowy
24 lip 2026

Zmiany w zaświadczeniach medycyny pacy od 18 lipca 2026 r. - lekarz może wystawić zalecenia elektronicznie, a od 18 października tego roku obowiązkowa digitalizacja obejmie również same orzeczenia. Problem w tym, że zdolny do pracy nie znaczy zdrowy.
Jakie są kluczowe obowiązki pracodawcy kontrolowanego przez PIP?
24 lip 2026

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek aktywnego współdziałania z inspektorem podczas kontroli. Obejmuje on zarówno udostępnienie dokumentów i informacji, jak i zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych oraz technicznych do prowadzenia czynności kontrolnych.
Jawność wynagrodzeń i wartościowanie stanowisk pracy - czy uwzględniać benefity?
24 lip 2026

Jawność wynagrodzeń może mocno uderzyć w firmy, które budują płace z licznych dodatków, premii i benefitów. W nowych raportach o luce płacowej liczyć się będzie nie tylko sama pensja, ale też benefity: auto służbowe, karta paliwowa, pakiet medyczny czy nagrody. Pracodawcy muszą je wycenić i uwzględnić w wartościowaniu stanowisk. Bez tego raportowanie będzie obarczone błędami - PIP to wychwyci.

REKLAMA

Wynagrodzenia lekarzy. Premier wskazał górny limit. "Biedy nie ma"
21 lip 2026

Lekarze będą mogli zarobić nawet 76,8 tys. zł brutto miesięcznie przy zastosowaniu maksymalnej stawki godzinowej proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia – poinformował premier Donald Tusk. We wtorek rząd ma również wysłuchać informacji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy na temat postępów prac nad reformami w ochronie zdrowia.
Czy od 2027 roku ZUS będzie wypłacał emerytury i renty wyłącznie na konto bankowe?
21 lip 2026

ZUS zaproponował zmianę sposobu wypłaty świadczeń. Emerytury i renty miałyby trafiać w formie przelewu na konta bankowe świadczeniobiorców zamiast wypłaty gotówki. Jak na ten pomysł zapatruje się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?
Korekta płci to sformalizowany proces, a pracodawca nie może poddawać się emocjom
21 lip 2026

Korekta płci to wieloetapowy proces, który w zależności od okoliczności może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Składa się z etapów: psychologicznego, medycznego (terapia hormonalna, operacje) oraz prawnego i ma wpływ właściwie na każdy aspekt życia osoby, która go przechodzi. Jaka w tym procesie jest rola pracodawcy?
Zmiany w PPK: Prezydent podpisał ustawę. Jak w 2027 będą realizowane nowe przepisy?
21 lip 2026

Nowa ustawa - dopiero co podpisana przez Prezydenta - wprowadza uproszczenia kontaktu państwa z przedsiębiorcami w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zamiast papierowych listów wezwania do zawarcia umowy o zarządzaniu PPK będą trafiać w formie cyfrowej na konta firm w ZUS. Nowe przepisy realizują działania deregulacyjne rządu. Jak będzie to wyglądało w praktyce już w 2026 r. i w 2027 r. oraz czym spowodowane są te zmiany?

REKLAMA

Wynagrodzenia lekarzy pod lupą. Jest podpis prezydenta
17 lip 2026

Jest decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie nowych zasad gromadzenia danych o wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia. Podpisana ustawa przewiduje możliwość powiązania tych informacji z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu.
Różnice w wysokości wynagrodzeń nie znikną. Pracodawcy nadal będą mogli doceniać lepszych
16 lip 2026

Czy już niedługo wszyscy będą zarabiali tyle samo, a pracodawcy wyrównają wypłacane pracownikom wynagrodzenia? Oczywiście nie. Choć temat ten systematycznie powraca w przestrzeni publicznej i jest szczegółowo omawiany, pracownicy wciąż czekają na zmiany w wynagrodzeniach, które nie nadejdą.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA