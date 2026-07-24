REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Wynagrodzenie minimalne » 4806 zł brutto. Ile to netto na umowie o pracę?

4806 zł brutto. Ile to netto na umowie o pracę?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 lipca 2026, 17:25
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
4806 zł brutto ile to netto na rękę kalkulator
4806 zł brutto. Ile to netto na umowie o pracę?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

4806 zł brutto to od stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę. Ile pracownik zatrudniony na najniższą krajową otrzyma na rękę? Jaka jest płaca minimalna netto? Ile trzeba zapłacić składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy? Pomocny w wyliczeniach jest kalkulator wynagrodzeń 2026.

4806 zł brutto

Od stycznia 2026 r. najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto. Od grudnia 2025 r. wzrosła więc tylko o 140 zł (4666 zł). Oznacza to, że od stycznia do grudnia 2026 r. pracodawca zatrudniając osobę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, ustala wynagrodzenie za umówioną pracę w miesięcznej kwocie wynoszącej co najmniej 4806 zł brutto.

REKLAMA

REKLAMA

W związku z tym, że dla każdego miesiąca może być różna liczba godzin pracy, stawka godzinowa pracownika może różnić się w przeciągu roku kalendarzowego. Wyliczamy ją dzieląc 4806 zł przez liczbę godzin pracy w miesiącu. Na przykład w kwietniu 2026 r. jest 168 godzin roboczych, a więc minimalna stawka godzinowa na umowie o pracę wynosi 28,61 zł (4806 : 168).

Zobacz również:

4806 brutto - ile to netto?

Wynagrodzenie brutto to suma: płacy, jaką pracownik otrzymuje na rękę, składek ZUS, składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy. Aby otrzymać kwotę netto, należy więc pomniejszyć wartość brutto o składki i podatek. W poprzednim roku najniższa krajowa na rękę wynosiła 3 510,92 zł netto. O ile więcej otrzymuje pracownik od stycznia 2026 r.? W poniższych wyliczeniach bierzemy pod uwagę zwykłe koszty uzyskania przychodu czyli 250 zł oraz kwotę zmniejszającą podatek - 300 zł. W rozbiciu na poszczególne należności publicznoprawne wygląda to następująco:

Minimalne wynagrodzenie za pracę 2026

Kwota brutto od stycznia do grudnia 2026 r.

Emerytalna 9,76%

Rentowa 1,5%

Chorobowa 2,45%

Suma ZUS

Zdrowotna 9%

Zaliczka na podatek 12%

Kwota netto

4806,00 zł

469,07 zł

72,09 zł

117,75 zł

658,91 zł

373,24 zł

168,00 zł

3 605,85 zł

Najniższa krajowa netto w 2026 r. wynosi 3605,85 zł. Od zeszłego roku wzrosła więc o 94,93 zł.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

4806 brutto - ile to na rękę? Kalkulator wynagrodzeń 2026

Aby otrzymać kwotę netto wynagrodzenia na umowie o pracę, najlepiej skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń. Obliczenia można zindywidualizować pod konkretną sytuację. W kalkulatorze zmienia się takie dane jak: liczba źródeł dochodu, złożenie oświadczenia PIT-2, ulga na PIT czy wysokość kosztów uzyskania przychodu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

4806 zł brutto ile to netto kalkulator

4806 zł brutto - ile to netto? Kalkulator wynagrodzeń 2026

Infor.pl

A oto szczegółowe wyniki, które można otrzymać dla każdej wysokości wynagrodzenia brutto. Kalkulator wskazuje kwotę netto, wysokość poszczególnych składek (ZUS, zdrowotnej) i zaliczki na podatek:

4806 zł brutto ile to netto kalkulator na rękę

4806 zł brutto - ile to netto? Kalkulator wynagrodzeń 2026

Infor.pl

Oblicz » KALKULATOR WYNAGRODZEŃ 2026

Zobacz również:
Powiązane
Stawka godzinowa 2026 netto. Na zleceniu nie można dostać mniej na rękę. Sprawdź w kalkulatorze swoje zarobki
Stawka godzinowa 2026 netto. Na zleceniu nie można dostać mniej na rękę. Sprawdź w kalkulatorze swoje zarobki
Najniższa krajowa 2026 netto dla osób do 26 roku życia
Najniższa krajowa 2026 netto dla osób do 26 roku życia
Najniższa krajowa 2026 netto. Ile wynosi na godzinę?
Najniższa krajowa 2026 netto. Ile wynosi na godzinę?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Gdzie zatrudniają i planowany jest dalszy wzrost zatrudnienia? Praca w ciągu najbliższych miesięcy
24 lip 2026

Gdzie w Polsce zatrudniają i planowany jest dalszy wzrost zatrudnienia? Nowa praca w ciągu najbliższych miesięcy możliwa jest dla wielu pracowników z różnych branż w centrach danych. Pracodawcy poszukują nie tylko programistów.
Zmiany w zaświadczeniach medycyny pacy od 18 lipca 2026 r. Zdolny do pracy nie znaczy zdrowy
24 lip 2026

Zmiany w zaświadczeniach medycyny pacy od 18 lipca 2026 r. - lekarz może wystawić zalecenia elektronicznie, a od 18 października tego roku obowiązkowa digitalizacja obejmie również same orzeczenia. Problem w tym, że zdolny do pracy nie znaczy zdrowy.
Jakie są kluczowe obowiązki pracodawcy kontrolowanego przez PIP?
24 lip 2026

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek aktywnego współdziałania z inspektorem podczas kontroli. Obejmuje on zarówno udostępnienie dokumentów i informacji, jak i zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych oraz technicznych do prowadzenia czynności kontrolnych.
Jawność wynagrodzeń i wartościowanie stanowisk pracy - czy uwzględniać benefity?
24 lip 2026

Jawność wynagrodzeń może mocno uderzyć w firmy, które budują płace z licznych dodatków, premii i benefitów. W nowych raportach o luce płacowej liczyć się będzie nie tylko sama pensja, ale też benefity: auto służbowe, karta paliwowa, pakiet medyczny czy nagrody. Pracodawcy muszą je wycenić i uwzględnić w wartościowaniu stanowisk. Bez tego raportowanie będzie obarczone błędami - PIP to wychwyci.

REKLAMA

Wynagrodzenia lekarzy. Premier wskazał górny limit. "Biedy nie ma"
21 lip 2026

Lekarze będą mogli zarobić nawet 76,8 tys. zł brutto miesięcznie przy zastosowaniu maksymalnej stawki godzinowej proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia – poinformował premier Donald Tusk. We wtorek rząd ma również wysłuchać informacji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy na temat postępów prac nad reformami w ochronie zdrowia.
Czy od 2027 roku ZUS będzie wypłacał emerytury i renty wyłącznie na konto bankowe?
21 lip 2026

ZUS zaproponował zmianę sposobu wypłaty świadczeń. Emerytury i renty miałyby trafiać w formie przelewu na konta bankowe świadczeniobiorców zamiast wypłaty gotówki. Jak na ten pomysł zapatruje się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?
Korekta płci to sformalizowany proces, a pracodawca nie może poddawać się emocjom
21 lip 2026

Korekta płci to wieloetapowy proces, który w zależności od okoliczności może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Składa się z etapów: psychologicznego, medycznego (terapia hormonalna, operacje) oraz prawnego i ma wpływ właściwie na każdy aspekt życia osoby, która go przechodzi. Jaka w tym procesie jest rola pracodawcy?
Zmiany w PPK: Prezydent podpisał ustawę. Jak w 2027 będą realizowane nowe przepisy?
21 lip 2026

Nowa ustawa - dopiero co podpisana przez Prezydenta - wprowadza uproszczenia kontaktu państwa z przedsiębiorcami w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zamiast papierowych listów wezwania do zawarcia umowy o zarządzaniu PPK będą trafiać w formie cyfrowej na konta firm w ZUS. Nowe przepisy realizują działania deregulacyjne rządu. Jak będzie to wyglądało w praktyce już w 2026 r. i w 2027 r. oraz czym spowodowane są te zmiany?

REKLAMA

Wynagrodzenia lekarzy pod lupą. Jest podpis prezydenta
17 lip 2026

Jest decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie nowych zasad gromadzenia danych o wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia. Podpisana ustawa przewiduje możliwość powiązania tych informacji z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu.
Różnice w wysokości wynagrodzeń nie znikną. Pracodawcy nadal będą mogli doceniać lepszych
16 lip 2026

Czy już niedługo wszyscy będą zarabiali tyle samo, a pracodawcy wyrównają wypłacane pracownikom wynagrodzenia? Oczywiście nie. Choć temat ten systematycznie powraca w przestrzeni publicznej i jest szczegółowo omawiany, pracownicy wciąż czekają na zmiany w wynagrodzeniach, które nie nadejdą.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA