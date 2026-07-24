Jakie są kluczowe obowiązki pracodawcy kontrolowanego przez PIP?

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek aktywnego współdziałania z inspektorem podczas kontroli. Obejmuje on zarówno udostępnienie dokumentów i informacji, jak i zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych oraz technicznych do prowadzenia czynności kontrolnych.

Przygotowanie do kontroli PIP

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia inspektorowi warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli (art. 27 ustawy o PIP).

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Chodzi tu przede wszystkim o:

niezwłoczne przedstawianie żądanych dokumentów i materiałów,

i materiałów, zapewnienie terminowego udzielania informacji przez pracowników lub osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych czy samozatrudnione,

przez pracowników lub osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych czy samozatrudnione, udostępnienie urządzeń technicznych,

technicznych, w miarę możliwości udostępnienie oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem.

Celem wymienionych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie sprawnego i szybkiego przebiegu kontroli i zmniejszenie utrudnień w funkcjonowaniu firmy.

W praktyce inspektorom potrzebne będą zazwyczaj drukarka (do wydrukowania protokołu) lub ksero do powielenia dokumentów, które następnie będą załącznikami do protokołu z kontroli i zapewnienie osobnego pomieszczenia, np. do przesłuchiwania świadków.

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Ważne Pracodawca ma też obowiązek zapewnienia inspektorowi niezbędnej odzieży ochronnej lub roboczej oraz środków ochrony indywidualnej.

Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok WSA w Krakowie z 16 kwietnia 2008 r. (sygn. akt III SA/KR 950/07). Sąd przestrzegał w nim, że:

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WSA: Obowiązki pracodawcy i udzielona pomoc nie zdejmują z inspektora Państwowej Inspekcji Pracy obowiązku zweryfikowania informacji otrzymanych od pracodawcy oraz wykonania swych kompetencji na własną odpowiedzialność. Decyzja inspektora nie może być wydana wyłącznie w oparciu o zaufanie, że pracodawca jest uczciwy i solidny, zaś jego dane są wiarygodne.

Materiał powstał na podstawie fragmentu publikacji autorstwa Sebastiana Kryczki Kontrola PIP. Nowe uprawnienia.

W poradniku wyjaśniono, na czym polegają nowe uprawnienia przyznane inspektorom pracy od 8 lipca 2026 r. Przedstawiono również prawa i obowiązki pracodawcy w trakcie kontroli PIP.

Z książki dowiesz się m.in.:

co zrobić, aby uniknąć przekształcenia przez PIP umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę,

czy odwołanie do sądu pracy wstrzymuje decyzję PIP o przekształceniu umowy,

w jakich sprawach Główny Inspektor Pracy wydaje interpretacje urzędowe,

kiedy kontrole PIP mogą być przeprowadzane zdalnie,

w jakich przypadkach są dozwolone transmisje online z kontroli,

o ile wzrosły kary nakładane przez PIP.

Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na przykładach. Książka zawiera również wzory dokumentów przydatne podczas korespondencji pracodawcy z Państwową Inspekcją Pracy.