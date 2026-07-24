Jakie są kluczowe obowiązki pracodawcy kontrolowanego przez PIP?
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Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek aktywnego współdziałania z inspektorem podczas kontroli. Obejmuje on zarówno udostępnienie dokumentów i informacji, jak i zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych oraz technicznych do prowadzenia czynności kontrolnych.
Przygotowanie do kontroli PIP
Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia inspektorowi warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli (art. 27 ustawy o PIP).
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Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Chodzi tu przede wszystkim o:
- niezwłoczne przedstawianie żądanych dokumentów i materiałów,
- zapewnienie terminowego udzielania informacji przez pracowników lub osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych czy samozatrudnione,
- udostępnienie urządzeń technicznych,
- w miarę możliwości udostępnienie oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem.
Celem wymienionych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie sprawnego i szybkiego przebiegu kontroli i zmniejszenie utrudnień w funkcjonowaniu firmy.
W praktyce inspektorom potrzebne będą zazwyczaj drukarka (do wydrukowania protokołu) lub ksero do powielenia dokumentów, które następnie będą załącznikami do protokołu z kontroli i zapewnienie osobnego pomieszczenia, np. do przesłuchiwania świadków.
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Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Pracodawca ma też obowiązek zapewnienia inspektorowi niezbędnej odzieży ochronnej lub roboczej oraz środków ochrony indywidualnej.
Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok WSA w Krakowie z 16 kwietnia 2008 r. (sygn. akt III SA/KR 950/07). Sąd przestrzegał w nim, że:
WSA: Obowiązki pracodawcy i udzielona pomoc nie zdejmują z inspektora Państwowej Inspekcji Pracy obowiązku zweryfikowania informacji otrzymanych od pracodawcy oraz wykonania swych kompetencji na własną odpowiedzialność. Decyzja inspektora nie może być wydana wyłącznie w oparciu o zaufanie, że pracodawca jest uczciwy i solidny, zaś jego dane są wiarygodne.
Materiał powstał na podstawie fragmentu publikacji autorstwa Sebastiana Kryczki Kontrola PIP. Nowe uprawnienia.
W poradniku wyjaśniono, na czym polegają nowe uprawnienia przyznane inspektorom pracy od 8 lipca 2026 r. Przedstawiono również prawa i obowiązki pracodawcy w trakcie kontroli PIP.
Z książki dowiesz się m.in.:
- co zrobić, aby uniknąć przekształcenia przez PIP umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę,
- czy odwołanie do sądu pracy wstrzymuje decyzję PIP o przekształceniu umowy,
- w jakich sprawach Główny Inspektor Pracy wydaje interpretacje urzędowe,
- kiedy kontrole PIP mogą być przeprowadzane zdalnie,
- w jakich przypadkach są dozwolone transmisje online z kontroli,
- o ile wzrosły kary nakładane przez PIP.
Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na przykładach. Książka zawiera również wzory dokumentów przydatne podczas korespondencji pracodawcy z Państwową Inspekcją Pracy.
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