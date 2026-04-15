Strona główna » Kadry » Świadczenia pracownicze » Wysokość wynagrodzenia » Praca w Niemczech 2026: ile można zarobić?

Praca w Niemczech 2026: ile można zarobić?

15 kwietnia 2026, 14:41
Praca w Niemczech była bardzo często wybierana przez Polaków jako szansa na dużo wyższy zarobek. Można zauważyć jednak spadającą liczbę chętnych do pracy u zachodnich sąsiadów. Ile można zarobić w Niemczech w 2026 r.?

Coraz mniej Polaków wyjeżdża do pracy w Niemczech

Najnowsza analiza danych OLX Praca pokazuje, że wyjazdy zarobkowe do Niemiec cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem Polaków. W ubiegłym roku liczba odpowiedzi na oferty pracy niemieckich firm spadła w porównaniu z 2024 r. o 16%. Aktywność osób poszukujących pracy wskazuje również na nowy trend – wyjazdy do pracy do naszego zachodniego sąsiada przestały być traktowane jako konieczność. Dzisiaj to świadome i przeanalizowane decyzje.

Praca w Niemczech - ile można zarobić?

Wraz ze zmianą modelu emigracji zmieniły się również oferowane Polakom warunki finansowe. W 2025 roku mediana miesięcznego wynagrodzenia wynosiła około 14 000 zł brutto (ok. 86 zł za godzinę). Osoby bez doświadczenia, zatrudnione głównie w logistyce i produkcji, mogły liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 12 000 do 14 000 zł, natomiast specjalistom z doświadczeniem oferowano stawki przekraczające 17 000 zł miesięcznie. W porównaniu do 2018 roku oznacza to wzrost mediany płac o około 55%, jednak dynamika podwyżek wyraźnie spowalnia. Jednocześnie rynek staje się coraz bardziej transparentny – podczas gdy w 2018 roku jedynie 32,4% ofert zawierało informacje o wynagrodzeniu, w 2025 roku odsetek ten wzrósł do 71%. Co istotne, ogłoszenia z jasno wskazaną pensją przyciągają średnio o 60% więcej aplikacji, co pokazuje rosnące znaczenie przejrzystości warunków zatrudnienia dla kandydatów.

- Analiza ogłoszeń publikowanych na OLX Praca wyraźnie pokazuje, że zainteresowanie Polaków pracą w Niemczech ciągle maleje. Co więcej, spadek liczby aplikacji w 2024 roku odnotowany w naszym serwisie znalazł swoje odzwierciedlenie w oficjalnych danych niemieckiego urzędu statystycznego. To zaś umacnia nas w przekonaniu, że nasze dane za 2025 rok i przeprowadzone na ich podstawie analizy również w tym roku znajdą w nich odbicie. Pokazuje to, że skala i aktualność obserwowanych tendencji przez OLX Praca pozwalają nam dostrzegać zmiany znacznie wcześniej niż znajdą one odzwierciedlenie w oficjalnych statystykach – komentuje Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy w OLX.

Źródło: OLX

Równość ekonomiczna (dochodowa) kobiet i mężczyzn. Polska bardziej postępowa niż Niemcy. 1/3 luki dochodowej wynika z systemu emerytalnego
Niemcy przedłużają kontrole na granicach z Polską do października 2026 r.: oby tylko nie było gorzej
Sytuacja na granicy polsko-niemieckiej. Ekspert: obustronna spirala działań pozornych. Kiedy Niemcy nie powinny odsyłać migranta do Polski?
Kadry
