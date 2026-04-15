Praca w Niemczech 2026: ile można zarobić?

Praca w Niemczech była bardzo często wybierana przez Polaków jako szansa na dużo wyższy zarobek. Można zauważyć jednak spadającą liczbę chętnych do pracy u zachodnich sąsiadów. Ile można zarobić w Niemczech w 2026 r.?

Coraz mniej Polaków wyjeżdża do pracy w Niemczech

Najnowsza analiza danych OLX Praca pokazuje, że wyjazdy zarobkowe do Niemiec cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem Polaków. W ubiegłym roku liczba odpowiedzi na oferty pracy niemieckich firm spadła w porównaniu z 2024 r. o 16%. Aktywność osób poszukujących pracy wskazuje również na nowy trend – wyjazdy do pracy do naszego zachodniego sąsiada przestały być traktowane jako konieczność. Dzisiaj to świadome i przeanalizowane decyzje.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Analiza danych OLX Praca za 2025 rok pokazuje, że trend powrotów polskich pracowników z Niemiec nadal się utrzymuje. Liczba aplikacji na ogłoszenia spadła o 16%. Podobną sytuację można było zaobserwować rok wcześniej – w 2024 roku liczba odpowiedzi na oferty pracy za zachodnią granicą spadła o 17%, a informacje o powrotach Polaków do kraju potwierdził niemiecki urząd statystyczny. Warto podkreślić, że spadki te notowane były przy stabilnej liczbie ofert, a to znak, że rynek się normalizuje, zarobki w Polsce są zbliżone do tych, które oferują pracodawcy zza Odry, a tym samym dla wielu pracowników emigracja przestaje być koniecznością.

Jakich pracowników poszukują Niemcy?

Analiza danych OLX Praca pokazuje, że jeszcze do 2020 roku niemieccy pracodawcy rekrutowali z Polski głównie niewykwalifikowanych pracowników fizycznych. Oferty wymagające doświadczenia stanowiły wówczas zaledwie od 0,3% do 2,9% wszystkich ogłoszeń. Dzisiaj widoczny jest wyraźny zwrot w stronę specjalizacji. W efekcie w 2025 roku oczekiwania zmieniły się diametralnie – 69% ofert wymagało od kandydatów wcześniejszego doświadczenia. Niemieccy pracodawcy nadal najczęściej poszukują pracowników w obszarze logistyki i produkcji, takich jak magazynierzy czy order pickerzy, jednak coraz większe znaczenie zyskują także zawody wymagające konkretnych umiejętności – m.in. spawacze, elektrycy oraz pracownicy sektora opieki.

Konkurencja o pracowników z Polski wymusiła też na zachodnich pracodawcach zmianę w obszarze oferowanych warunków. Obecnie podstawowym, a równocześnie zwiększającym szansę na efektywne pozyskanie specjalistów warunkiem jest zakwaterowanie. W 2025 roku oferowało je 34% ogłoszeń. Wzrósł również udział ofert z umową o pracę – z 25% w 2023 r. do 57% w 2025 r. A jak jeszcze niemieccy pracodawcy chcą przyciągnąć polskich pracowników? Częstą praktyką jest zamieszczanie w ogłoszeniu informacji o braku konieczności znajomości języka (44%) lub dopisku dla par (36%).

REKLAMA

Praca w Niemczech - ile można zarobić?

Wraz ze zmianą modelu emigracji zmieniły się również oferowane Polakom warunki finansowe. W 2025 roku mediana miesięcznego wynagrodzenia wynosiła około 14 000 zł brutto (ok. 86 zł za godzinę). Osoby bez doświadczenia, zatrudnione głównie w logistyce i produkcji, mogły liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 12 000 do 14 000 zł, natomiast specjalistom z doświadczeniem oferowano stawki przekraczające 17 000 zł miesięcznie. W porównaniu do 2018 roku oznacza to wzrost mediany płac o około 55%, jednak dynamika podwyżek wyraźnie spowalnia. Jednocześnie rynek staje się coraz bardziej transparentny – podczas gdy w 2018 roku jedynie 32,4% ofert zawierało informacje o wynagrodzeniu, w 2025 roku odsetek ten wzrósł do 71%. Co istotne, ogłoszenia z jasno wskazaną pensją przyciągają średnio o 60% więcej aplikacji, co pokazuje rosnące znaczenie przejrzystości warunków zatrudnienia dla kandydatów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- Analiza ogłoszeń publikowanych na OLX Praca wyraźnie pokazuje, że zainteresowanie Polaków pracą w Niemczech ciągle maleje. Co więcej, spadek liczby aplikacji w 2024 roku odnotowany w naszym serwisie znalazł swoje odzwierciedlenie w oficjalnych danych niemieckiego urzędu statystycznego. To zaś umacnia nas w przekonaniu, że nasze dane za 2025 rok i przeprowadzone na ich podstawie analizy również w tym roku znajdą w nich odbicie. Pokazuje to, że skala i aktualność obserwowanych tendencji przez OLX Praca pozwalają nam dostrzegać zmiany znacznie wcześniej niż znajdą one odzwierciedlenie w oficjalnych statystykach – komentuje Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy w OLX.

Źródło: OLX