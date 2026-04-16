Strona główna » Kadry » Wiadomości » Pracownicy 45+ rzadko dorabiają do głównej pensji - tylko co 10. badany, a prawie co 2. młody pracownik ma dodatkową pracę

Pracownicy 45+ rzadko dorabiają do głównej pensji - tylko co 10. badany, a prawie co 2. młody pracownik ma dodatkową pracę

16 kwietnia 2026, 11:14
praca dorywcza dorabianie pracownik tymczasowy
Pracownicy 45+ rzadko dorabiają do głównej pensji - tylko co 10. badany, a prawie co 2. młody pracownik ma dodatkową pracę
Praca dorywcza jest nadal popularna. W I i II kwartale 2026 r. wzrasta potrzeba zatrudniania dodatkowych pracowników. Gdzie poszukuje się rąk do pracy? Co ciekawe, pracownicy 45+ rzadko dorabiają do głównej pensji - tylko co 10. badany, a prawie co 2. młody pracownik ma dodatkową pracę. Spada też liczba dorabiających studentów.

Potrzeba pracowników dorywczych

Od drugiego kwartału 2025 roku zapotrzebowanie na pracowników dorywczych wśród firm z branż retail, produkcji i logistyki utrzymuje się na wysokim, 70-procentowym poziomie. To wnioski z najnowszego raportu agencji Tikrow „Rynek pracy tymczasowej w Polsce. Perspektywa dla retailu, produkcji i logistyki. Edycja 2026”, zawierającego analizę Wskaźników Pracy Dorywczej - badań, które realizowane są nieprzerwanie od 2023 roku.

- Firmy coraz częściej korzystają z hybrydowego modelu zarządzania kadrą. Nie jest to zaskoczeniem, szczególnie w kontekście dynamicznego wzrostu kosztów zatrudnienia, wynikającego przede wszystkim z podwyżek płacy minimalnej. Na początku 2023 roku minimalna pensja krajowa wynosiła 3490 zł brutto, a obecnie sięga 4806 zł brutto, co oznacza wzrost o ponad 30 proc. Zmiany te mają bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane przez osoby zarządzające przedsiębiorstwami – komentuje wnioski raportu Krzysztof Trębski, prezes Tikrow, Agencji Pracy Natychmiastowej.

Pracodawcy zatrudniają dodatkowych pracowników w produkcji

W najnowszej edycji Wskaźnika Pracy Dorywczej dotyczącej II kwartału roku widać nieznaczny wzrost w planach firm dotyczących zatrudnienia pracowników tymczasowych w porównaniu do początku roku - o 1 pp. Dziś 70 proc. firm deklaruje taki zamiar. To wynik niemalże identyczny jak w analogicznym okresie w poprzednim roku. Wskazuje to na dużą stabilność na rynku pracy tymczasowej.

Stabilizację widać także w ujęciu na poszczególne branże. Produkcja to wciąż sektor, w którym zapotrzebowanie na dodatkowe ręce do pracy jest największe. 77 proc. przedsiębiorstw produkcyjnych zamierza zatrudnić pracowników tymczasowych w drugim kwartale roku. To spadek o 2 pp. w porównaniu do pierwszego kwartału i dokładnie taki sam wynik jak w drugim kwartale 2025 roku.

Firmy planują zatrudnianie pracowników dorywczych w handlu i logistyce

Wzrost zainteresowania pracownikami tymczasowymi widać natomiast w retailu oraz logistyce. W handlu 69 proc. firm planuje zatrudnienie pracowników dorywczych (wzrost o 5 pp.), w logistyce – 64 proc. (wzrost o 3 pp.). To efekt sezonowego zwiększenia aktywności konsumenckiej w drugim kwartale – okresu obejmującego Święta Wielkanocne, Majówkę oraz początek wakacji.

Sezonowy wzrost zamówień

Wyniki Wskaźnika Pracy Dorywczej wskazują, że to sezonowy wzrost zamówień stanowi przyczynę poszukiwania dodatkowych pracowników. Powód ten wskazało 43 proc. firm. To wzrost o 1 pp. w porównaniu do I kwartału i aż 6 pp. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Wysokie koszty zatrudnienia i brak pracowników fizycznych

Na początku drugiego kwartału rosnące koszty zatrudnienia stanowią przyczynę dodatkowego zatrudnienia dla 37 proc. firm - to o 5 pp. mniej niż na początku roku i dokładnie taki sam wynik jak w 2025 roku. Trzecim najczęściej wskazywanym powodem są trudności w pozyskaniu pracowników fizycznych - wskazało na niego 31 proc. reprezentantów firm biorących udział w badaniu (wzrost o 2 pp. w porównaniu do I kwartału, bez zmian w ujęciu r/r.)

- Drugi kwartał, wraz z początkiem sezonu wiosennego, stanowi dla wielu branż istotne wyzwanie kadrowe. W retailu kluczowe jest obsłużenie zwiększonego ruchu klientów i sezonowych pików sprzedaży przy utrzymaniu dostępności towarów i sprawnej obsługi. W produkcji wyzwaniem pozostaje elastyczne zwiększanie mocy operacyjnych w odpowiedzi na rosnące zamówienia, bez nadmiernego obciążania stałych zespołów i wzrostu kosztów. W logistyce natomiast najważniejsze jest szybkie skalowanie procesów magazynowych i transportowych przy rosnącej liczbie zamówień oraz presji na terminowość dostaw. – mówi Krzysztof Trębski.

Ile Polaków dorabia do wynagrodzenia za pracę?

Początek 2026 roku był rekordowym, jeśli chodzi o zainteresowanie pracą dorywczą w Polsce - co czwarty badany odpowiadał twierdząco na pytanie czy zamierza podjąć pracę tymczasową w pierwszych miesiącach roku. Prognozy na drugi kwartał przynoszą bardziej umiarkowane wyniki - 18 proc. Polaków planuje pracować dorywczo.

Grupą wiekową, która najchętniej podejmie dodatkowe zajęcie są najmłodsi respondenci w wieku 18-24 lata. 40 proc. z nich ma taki zamiar. Niemalże co trzecia osoba (30 proc.) w wieku 25-34 lata planuje dorobić w drugim kwartale, taki sami plan ma co piąty Polak (21 proc.) w wieku 35-44 lata. Wśród osób 45+ to już znacząco mniejsza grupa - co dziesiąty badany. Znaczący spadek zainteresowania pracą dorywczą widać po stronie uczniów i studentów - w drugim kwartale taki zamiar ma 34 proc. z nich. To spadek o 33 pp. w porównaniu do początku roku.

Źródło: Tikrow

