Strona główna » Kadry » Świadczenia pracownicze » Dodatki » Benefity 2026: jak dziś wynagradzać pracowników? Jedna z największych zmian od lat

Benefity 2026: jak dziś wynagradzać pracowników? Jedna z największych zmian od lat

13 kwietnia 2026, 11:02
benefity 2026 zarządzanie wynagrodzenia
Benefity 2026: jak dziś wynagradzać pracowników? Jedna z największych zmian od lat
Benefity 2026: jak dziś wynagradzać pracowników? W tym roku czeka nas jedna z największych zmian od lat. Co jest kluczowe w dopasowaniu dodatków pozapłacowych dla zatrudnionych będących w różnym wieku? Sprawdźmy informacje z rynku pracy.

Benefity dla pracowników w 2026 r.

Jak wynika z najnowszych prognoz, rynek benefitów pracowniczych stoi u progu zmiany. Personalizacja i cyfrowy dostęp wyprą tradycyjne, schematyczne pakiety. Zdaniem ekspertów świadczenia pozapłacowe będą coraz częściej traktowane na równi z wynagrodzeniem.

Nowe oczekiwania pracowników zmieniają strukturę benefitów W prognozie na 2026 rok firma Amilon wskazuje, że rynek benefitów pracowniczych czeka jedna z największych transformacji ostatnich lat. Głównym kierunkiem zmiany będzie odejście od sztywno określonych pakietów na rzecz świadczeń dopasowanych do stylu życia pracowników, ich etapu zawodowego i sytuacji rodzinnej.

Zewnętrzne dane potwierdzają tę transformację. Według raportu Society for Human Resource Management (SHRM) już 22% pracodawców w Stanach Zjednoczonych oferuje świadczenia tak niszowe, jak ubezpieczenie zwierząt domowych. Tego typu benefity, niegdyś poza definicją pakietów pracowniczych, stają się normą.

Benefit - realna potrzeba pracownika w danym momencie życia

Coraz częściej o wyborze świadczeń decydują realne potrzeby pracownika w danym momencie życia, nie zaś jego metryka. – Inny pakiet medyczny wybierze trzydziestolatek z dziećmi, a inny singiel. Podobnie inne marki kart podarunkowych wybierze osoba młoda (to często sport, moda, edukacja), a inne osoba z rodziną czy starsza (np. sklepy meblowe, wyposażenie domu czy stacje benzynowe) – mówi Karol Ziółkowski, Country Manager Poland & CEE firmy Amilon.

Natychmiastowy dostęp do benefitów pracowniczych

Pracownicy oczekują też natychmiastowego dostępu do świadczeń z poziomu telefonu, bez pośredników i zbędnych formalności. Dane SHRM pokazują, że digitalizacja silnie wpływa na postrzeganie benefitów. W związku z tym rośnie liczba świadczeń realizowanych całkowicie online. Aż 95% firm oferuje także płatne urlopy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W Europie widoczny jest również wzrost wartości benefitów finansowych. Według danych Incentive Research Foundation (IRF) udział kart podarunkowych o wartości powyżej 400 euro wzrósł w ciągu roku z 6% do 17%. To sygnał, że firmy traktują benefity jako rzeczywiste wsparcie finansowe dla pracowników. – Edukacja finansowa, doradztwo i dostęp do wynagrodzenia przed wypłatą pomagają ograniczać stres oraz poprawiają poczucie bezpieczeństwa. Widać to zwłaszcza w sektorach produkcyjnych, logistycznych i handlowych. Zauważamy, że największe znaczenie mają tam benefity praktyczne, takie jak dofinansowanie transportu lub posiłków czy karty przedpłacone – zauważa Magdalena Wiśniewska, COO/Proxy w firmie Motivizer.

Benefity skierowane na wellbeing

W 2026 roku rośnie znaczenie benefitów wspierających zdrowie fizyczne i psychiczne. W Wielkiej Brytanii 29% firm planuje zwiększyć budżety na wellbeing. Ten trend ma realne przełożenie na retencję. Badanie Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) wskazuje, że pracownicy, którzy doświadczają negatywnego wpływu pracy na zdrowie psychiczne, są ponad dwukrotnie bardziej skłonni odejść z organizacji.

Równolegle rynek obserwuje powrót do świadczeń bardziej zróżnicowanych. Po okresie dominacji benefitów stricte budżetowych, takich jak markety, paliwo czy drogerie, Polacy coraz częściej sięgają po opcje związane ze sportem, kulturą, podróżami, rozwojem czy technologią. To efekt stabilizującej się sytuacji ekonomicznej oraz większego nacisku na równowagę i jakość życia.

Elastyczność benefitów - wiek ma znaczenie

To zróżnicowanie potrzeb widać także w sposobie korzystania ze świadczeń przez różne grupy pracowników. – Młodsze pokolenia, wychowane w środowisku mobilnym, intuicyjnie preferują benefity dostępne natychmiast w formie cyfrowej: elektroniczne karty, vouchery online czy szybkie transfery środków. Starsi pracownicy wciąż przywiązują wagę do stabilnych świadczeń (np. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia grupowe). Jednak coraz częściej również oni oczekują wygodnych form ich realizacji: mobilnych, bezgotówkowych, dostępnych 24/7 – komentuje Aleksandra Latoszek, Head of Partnerships Department w Nais.

Eksperci prognozują, że dzięki tej różnorodności benefity będą pełnić funkcję coraz bardziej elastycznego narzędzia, które można dopasować do bieżących potrzeb. W jednym miesiącu mogą podreperować budżet domowy, a w kolejnym umożliwić rodzinne wakacje, rozwój zawodowy lub wsparcie zdrowia psychicznego. – Benefity pracownicze uzyskały już status niemal obowiązkowej instytucji. W 2026 roku ten trend będzie się stawał coraz bardziej widoczny i obejmie właściwie wszystkie branże – dodaje Karol Ziółkowski.

Źródło: Amilon

I co z tymi benefitami pracowniczymi? Ponad 4 na 10 pracowników nie korzysta regularnie ze świadczeń
Zero PIT, zero ZUS i pełny koszt podatkowy: tak rozlicza się benefity żywieniowe, np. kanapki, owoce, przekąski
Podwyżki dla pracowników od 2026 roku: duża sieć sklepów spożywczych podjęła decyzję. Nie tylko wynagrodzenie zasadnicze ale i konkretne benefity
