Gdzie zatrudniają i planowany jest dalszy wzrost zatrudnienia? Praca w ciągu najbliższych miesięcy

Gdzie w Polsce zatrudniają i planowany jest dalszy wzrost zatrudnienia? Nowa praca w ciągu najbliższych miesięcy możliwa jest dla wielu pracowników z różnych branż w centrach danych. Pracodawcy poszukują nie tylko programistów.

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Gdzie w Polsce zatrudniają w najbliższych miesiącach?

Sektor centrów danych w Polsce przyczynia się do utrzymania niemal 41 tys. miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty, a blisko 3/4 firm z branży planuje zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy – wynika z raportu „Napędzając Gospodarkę: gospodarczy wpływ sektora Data Center w Polsce”, przygotowanego przez Polski Związek Centrów Danych (PLDCA) we współpracy z PwC Polska. Wpływ wykracza daleko poza same operacje technologiczne i obejmuje także budownictwo, energetykę, nieruchomości, logistykę, usługi profesjonalne oraz lokalną gospodarkę.

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Jak pokazuje raport „Napędzając Gospodarkę: gospodarczy wpływ sektora Data Center w Polsce”, wpływ sektora centrów danych na zatrudnienie jest znacznie szerszy niż tylko tworzenie etatów bezpośrednio w serwerowniach. Centrum danych trzeba bowiem zaprojektować, zbudować, zasilić, chłodzić, zabezpieczać, serwisować i obsługiwać, a każdy z tych etapów generuje zapotrzebowanie na usługi firm, a więc i specjalistów, z wielu branż. Łącznie – czytamy w raporcie – sektor wspiera w Polsce 40 957 miejsc pracy. Liczba ta ma rosnąć.

Potrzebni pracownicy różnych branż

Autorzy raportu wyjaśniają, że całkowity wpływ sektora na rynek pracy tworzą trzy grupy miejsc pracy. Największą część stanowi zatrudnienie bezpośrednie – 27 096 etatów związanych z codziennymi operacjami centrów danych. To zarówno inżynierowie IT, technicy data center i specjaliści sieciowi, jak również facility managerowie, pracownicy ochrony, zespoły administracyjne, finansowe i sprzedażowe.

Kolejna warstwa to 4 303 miejsca pracy pośrednie, powstające w łańcuchach dostaw. Obejmują one firmy budowlane, energetyczne, dostawców systemów chłodzenia i instalacji elektrycznych, logistykę oraz usługi profesjonalne. Trzeci element to 9 557 miejsc pracy indukowanych, wynikających z wydatków pracowników i ich gospodarstw domowych, które wspierają zatrudnienie m.in. w handlu, usługach lokalnych, mieszkalnictwie czy ochronie zdrowia.

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Centa danych dają zatrudnienie

Wpływ centrów danych na zatrudnienie pokazuje, że nie jest to niszowa branża technologiczna, lecz sektor o zauważalnym znaczeniu dla całego rynku pracy.- Centra danych są nie tylko miejscem pracy dla specjalistów obecnych w samych obiektach, ale także źródłem popytu dla szerokiego ekosystemu firm i usług działających wokół infrastruktury cyfrowej. Przekłada się to zresztą na całkowity wpływ na gospodarkę. W 2025 roku wartość dodana brutto wygenerowana przez sektor centrów danych w Polsce w 2025 r. wyniosła ponad 10 miliardów złotych – mówi Krystian Pypłacz, ekspert rynku data center PLDCA.

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Skalę tego wpływu dobrze pokazują porównania z innymi gałęziami gospodarki. Liczba miejsc pracy wspieranych przez sektor centrów danych to ponad jedna trzecia zatrudnienia w krajowym sektorze dostaw energii i więcej niż liczba osób pracujących w polskim przemyśle lotniczym. Oznacza to, że infrastruktura cyfrowa, choć na co dzień mniej widoczna niż tradycyjny przemysł, już dziś generuje efekt zatrudnieniowy porównywalny z ugruntowanymi sektorami gospodarki.

Pracodawcy będą zatrudniać przez kolejne 12 miesięcy

Wpływ sektora na zatrudnienie będzie rosnąć wraz z kolejnymi inwestycjami w infrastrukturę cyfrową. Z danych przywołanych w raporcie PLDCA i PwC Polska wynika, że większość firm z otoczenia branży planuje zwiększać zespoły w ciągu najbliższych 12 miesiącach. To ważny sygnał, bo pokazuje, że obecny wpływ centrów danych na rynek pracy nie jest jednorazowym efektem dużych inwestycji, ale częścią szerszego trendu rozwojowego.

Największa grupa respondentów deklaruje wyraźne plany rekrutacyjne. 33% firm planuje zwiększyć zatrudnienie o ponad 10%, a kolejne 33% przewiduje wzrost zespołów o 5 – 10%. Dodatkowe 8% badanych zakłada wzrost, choć mniejszy, bo do 5%. Oznacza to, że blisko 3/4 firm uczestniczących w badaniu spodziewa się przyrostu zespołów, choć skala planowanych rekrutacji będzie różna w zależności od profilu działalności i etapu rozwoju danej organizacji.

Jednocześnie 17% firm nie planuje zmian w zatrudnieniu, a 8% nie potrafi jeszcze określić swoich planów. Te odpowiedzi pokazują, że sektor rozwija się w różnym tempie, ale ogólny kierunek pozostaje wzrostowy. Wraz z rozbudową nowych obiektów, wzrostem zapotrzebowania na moc obliczeniową, rozwijaniem usług chmurowych i rosnącą rolą sztucznej inteligencji, centra danych będą potrzebowały nie tylko większej infrastruktury, lecz także ludzi zdolnych ją projektować, budować, utrzymywać i obsługiwać.

Specjaliści ICT w Polsce

Dalszy rozwój zatrudnienia w sektorze centrów danych będzie zależał nie tylko od tempa inwestycji, dostępności energii czy lokalizacji nowych obiektów, ale również od zasobów kompetencyjnych, szczególnie w samej branży ICT. Pod tym względem Polska ma silne fundamenty. Według danych przywołanych w raporcie PLDCA i PwC Polska, w 2025 roku w polskiej gospodarce pracowało 778 800 specjalistów ICT, co plasuje kraj wśród największych rynków talentów technologicznych w Unii Europejskiej.

- Sukces nowoczesnego centrum danych nie zależy wyłącznie od czystej mocy obliczeniowej, ale również od synergii dwóch światów kompetencji: zaawansowanych inżynierów infrastrukturalnych (facility) oraz technologii IT. Sektor ten wymaga dziś unikalnego miksu wiedzy – od inżynierów wysokich napięć, automatyków i specjalistów HVAC, po ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, sieci i niezawodności systemów informatycznych. Polska, dzięki silnej tradycji kształcenia technicznego, posiada unikatowy potencjał, by dostarczyć kadrę zdolną do zarządzania infrastrukturą krytyczną, co staje się naszym kluczowym wyróżnikiem w Europie – mówi Krystian Pypłacz

Polska ma najwięcej programistów w Europie Środkowo-Wschodniej

Trzeba pamiętać, że Polska dysponuje przy tym największą pulą programistów w Europie Środkowo-Wschodniej, szacowaną na 500 tys. osób. Ważne jest również stałe zasilanie rynku przez system edukacji: w kraju studiuje około 1,3 mln osób, a uczelnie wypuszczają rocznie około 300 tys. absolwentów. Wśród nich znajduje się około 70 tys. studentów kierunków technologicznych, którzy w kolejnych latach mogą zasilać sektor cyfrowej infrastruktury.

Oznacza to, że nasz kraj może budować swoją pozycję na rynku data center nie tylko dzięki położeniu geograficznemu i napływowi inwestycji, lecz także dzięki kompetencjom ludzi. Jeśli sektor będzie nadal się rozwijał, krajowe zaplecze technologiczne i inżynieryjne może stać się jednym z kluczowych argumentów za lokowaniem kolejnych projektów właśnie w Polsce.

Źródło: PLDCA