REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Ochrona wynagrodzenia » Wynagrodzenia pracowników do zmiany. Pracodawcy zyskują czas na weryfikację strategii płacowej

Wynagrodzenia pracowników do zmiany. Pracodawcy zyskują czas na weryfikację strategii płacowej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 maja 2026, 14:14
wynagrodzenia płace transparentność strategia
Wynagrodzenia pracowników do zmiany. Pracodawcy zyskują czas na weryfikację strategii płacowej
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wynagrodzenia pracowników do zmiany - pracodawcy przygotowują się na transparentność płac. Zyskują czas na weryfikację strategii płacowej i ewentualną przebudowę architektury stanowisk.

Transparentność płac w Polsce: czas na systemowy przegląd strategii płacowej

Zbliżający się termin 7 czerwca 2026 r. wyznacza obowiązek implementacji unijnej dyrektywy o transparentności wynagrodzeń przez państwa członkowskie. Wbrew obiegowym opiniom, termin ten nie jest tożsamy z automatycznym startem wszystkich obowiązków dla polskich pracodawców. Krajowy proces legislacyjny jest w toku, a projekt ustawy zakłada okres dostosowawczy. Dla przedsiębiorców, działających w obliczu recesji w przemyśle i presji kosztowej, nadchodzące zmiany są przede wszystkim sygnałem do systemowego przeglądu strategii płacowej, a nie do podejmowania panicznych decyzji.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Pracodawcy zyskują czas na weryfikację

Analizy rynkowe z 2026 roku sugerują rosnący trend odchodzenia od tradycyjnych „benefitów wizerunkowych”. W dobie rosnących kosztów życia, część pracowników wykazuje większe zainteresowanie rozwiązaniami typu financial wellbeing, wspierającymi realną siłę nabywczą domowych budżetów. W tym kontekście firmy coraz częściej szukają modeli świadczeń, które - przy zachowaniu zgodności prawnej - mogą wspierać bardziej elastyczne kształtowanie wynagrodzeń. - Nadchodzące wymogi legislacyjne skłonią firmy do rynkowej weryfikacji systemów płacowych, ale nie muszą być „dniem zero” dla budżetów. Firmy zyskują teraz czas na przygotowanie strategii, która pozwoli połączyć wymogi transparentności z efektywnością kosztową - wskazuje Stanisław Iwaszkiewicz, Prezes Zarządu SoCap Polska.

Wdrożenie rozwiązań opartych na mechanizmach tokenizacji

W poszukiwaniu bezpiecznych rozwiązań oczy dyrektorów finansowych kierują się ku rygorystycznie zaprojektowanym ekosystemom cyfrowym. Kluczowym punktem odniesienia stał się prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie (III AUa 1247/24). Sąd potwierdził w nim, że współfinansowany przez pracodawcę dostęp do usług rozwojowych i technologicznych w formie SoCap Token stanowi świadczenie niepieniężne, co w ocenie sądu uzasadnia wyłączenie ich z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. - Prawomocne rozstrzygnięcia sądowe dają zarządom istotny punkt odniesienia w budowaniu modeli optymalizacyjnych. Wdrożenie rozwiązań opartych na mechanizmach tokenizacji może w określonych warunkach wspierać zarządzanie strukturą kosztów zatrudnienia, przy zachowaniu należytej staranności w kwestiach zgodności regulacyjnej, w tym w zakresie rozporządzenia MiCA - dodaje Iwaszkiewicz.

Analityka danych zamiast intuicji

Trwający proces legislacyjny daje działom HR przestrzeń na przejście od intuicji do analityki danych. Wygrają podmioty, które zintegrują systemy płacowe z nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi. - W obliczu nadchodzącej ustawy, firmy będą musiały przebudować architekturę stanowisk. W realiach 2026 roku technologia Web3 w obszarze świadczeń pracowniczych staje się narzędziem wspierającym dyrektorów finansowych i HR w ochronie rentowności bez konieczności redukcji etatów - komentuje Jakub Żak, strateg Web3.

REKLAMA

Źródło: SoCap Bonus

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
Powiązane
Jawność wynagrodzeń: kobiety zyskają twarde dane do skutecznych negocjacji podwyżek wynagrodzeń
Jawność wynagrodzeń: kobiety zyskają twarde dane do skutecznych negocjacji podwyżek wynagrodzeń
Dyrektywa płacowa i polska ustawa: nie rewolucja a ewolucja i to nie 7 czerwca 2026 r., a później. MRPiPS wstępnie zapowiada wydłużenie vacatio legis
Dyrektywa płacowa i polska ustawa: nie rewolucja a ewolucja i to nie 7 czerwca 2026 r., a później. MRPiPS wstępnie zapowiada wydłużenie vacatio legis
Dyrektywa płacowa coraz bliżej. Kto może liczyć na premie i podwyżkę wynagrodzeń już w 2026?
Dyrektywa płacowa coraz bliżej. Kto może liczyć na premie i podwyżkę wynagrodzeń już w 2026?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Wynagrodzenia pracowników do zmiany. Pracodawcy zyskują czas na weryfikację strategii płacowej
28 maja 2026

Wynagrodzenia pracowników do zmiany - pracodawcy przygotowują się na transparentność płac. Zyskują czas na weryfikację strategii płacowej i ewentualną przebudowę architektury stanowisk.
Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy? Jak długo ZUS będzie wypłacać świadczenie?
28 maja 2026

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Świadczenie można otrzymać w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Komu konkretnie przysługuje zasiłek i przez jaki okres?
Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają
28 maja 2026

Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają - okazuje się, że większość profesjonalistów (71%) lubi swojego szefa, ale duża część tych, którzy darzą przełożonego sympatią, przyznaje, że jednocześnie albo mu nie ufa, albo ma co do tego wątpliwości. W czym tkwi problem? Jak w prosty sposób to zmienić?
Czerwiec 2026: kalendarz do druku [PDF]
28 maja 2026

Darmowy kalendarz czerwca 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. W czerwcu jest m.in. Boże Ciało, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Najważniejsze daty są zaznaczone. Pobierz, wydrukuj i dodaj ważne notatki.

REKLAMA

Czerwiec 2026 - dni wolne i godziny pracy. Kiedy wypada Boże Ciało?
28 maja 2026

Czerwiec w 2026 roku – dni wolne i godziny pracy w tabeli. Kiedy wypada Boże Ciało? Jaki jest wymiar czasu pracy w czerwcu? Kalendarz czerwca 2026 z najważniejszymi datami.

Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jak pracownik drugiej kategorii
27 maja 2026

Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jest jak pracownik drugiej kategorii. Kiedy nie widzi dla siebie szans na awans i lepsze traktowanie, często woli zrezygnować z pracy. Tymczasem poziom dzietności w Polsce drastycznie spada, a rąk do pracy brakuje. Co trzeba zmienić?
732 395,26 zł plus odsetki - tyle PFRON nakazał zwrócić pracodawcy. Chodzi o dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 2019 r. Interwencja Rzecznika MŚP
27 maja 2026

PFRON nakazał zwrot dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 2019 r. w kwocie 732 395,26 zł wraz z odsetkami z powodu opłacania przed przedsiębiorcę składek FUS, FUZ, FP i FGŚP po terminie. Rzecznik MŚP, Agnieszka Majewska, interweniuje.
Kara pieniężna – kiedy pracodawca może ukarać pracownika?
27 maja 2026

Kodeks pracy przewiduje odpowiedzialność porządkową pracowników. Jedną z kar porządkowych, które pracodawca może nałożyć na pracownika, jest kara pieniężna. W jakich okolicznościach możliwe jest ukaranie pracownika karą pieniężną?

REKLAMA

Wczasy pod gruszą. Kiedy i komu przysługują?
28 maja 2026

Określeniem wczasy pod gruszą potocznie nazywa się dofinansowanie do wypoczynku wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kwota wczasów pod gruszą nie jest odgórnie ustalona, a świadczenie to nie jest obowiązkowe w każdej firmie.
Tylko jeden na dziesięciu pracodawców oferuje pracę stacjonarną w 100%. Frekwencja pracowników w biurach rośnie
26 maja 2026

Tylko jeden na dziesięciu pracodawców oferuje pracę stacjonarną w 100%. Wciąż dominuje praca hybrydowa, ale można zauważyć, że frekwencja pracowników w biurach rośnie.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA