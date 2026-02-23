REKLAMA

Detoks od benefitów. Pracownicy w 2026 roku wolą gotówkę zamiast owocowych czwartków i kart sportowych

Detoks od benefitów. Pracownicy w 2026 roku wolą gotówkę zamiast owocowych czwartków i kart sportowych

23 lutego 2026, 16:19
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
benefity
Nowy paradygmat wynagradzania: w obliczu inflacji stylu życia, rosnących kosztów najmu i presji finansowej, pracownicy odwracają się od klasycznych benefitów i żądają realnych pieniędzy.

Nowy paradygmat wynagradzania: w obliczu inflacji stylu życia, rosnących kosztów najmu i presji finansowej, pracownicy odwracają się od klasycznych benefitów i żądają realnych pieniędzy.

Rok 2026 przynosi na polskim rynku pracy fundamentalną zmianę preferencji pracowniczych: tradycyjne benefity pozapłacowe coraz częściej przegrywają z bezpośrednimi korzyściami finansowymi. Wchodzimy w czas twardej ekonomii HR, eliminując „employer brandingowe gadżety”. Rosną oczekiwania dotyczące wyższej pensji i transparentności płacowej. To sygnał dla pracodawców - „owocowe czwartki”, karty sportowe czy drobne dodatki przestają być magnesem rekrutacyjnym wobec realnych oczekiwań finansowych zatrudnionych w Polsce.

Inflacja stylu życia zmienia reguły gry, a „miękkie” benefity przegrywają z twardą ekonomią

Inflacja stylu życia zmienia reguły gry, a „miękkie” benefity przegrywają z twardą ekonomią. To wyraźny zwrot w polityce wynagrodzeń i oczekiwaniach pracowników. Po dekadzie intensywnego rozwoju benefitów pozapłacowych, kreatywnych pakietów wellbeingowych i rozbudowanych programów brandingowych, rynek pracy wraca do fundamentów: stawki godzinowej, stabilności zatrudnienia i realnej wartości wynagrodzenia netto. Z analiz Centrum Analitycznego Gremi Personal wynika, że pracownicy, szczególnie fizyczni oraz średniego szczebla, coraz częściej rezygnują z kart sportowych, prywatnych pakietów medycznych czy ubezpieczeń grupowych, oczekując w zamian wyższej podstawy wynagrodzenia. W obliczu rosnących kosztów najmu, rat kredytowych, energii i usług, benefity przestają być postrzegane jako przewaga konkurencyjna pracodawcy. – Obserwujemy wyraźny „detoks od benefitów”. Pracownicy liczą dziś każdą złotówkę i coraz częściej zadają jedno pytanie: ile realnie dostanę na konto? – wskazują eksperci Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Powrót do podstaw: stawka godzinowa ważniejsza niż pakiet kafeteryjny

Zmiana preferencji jest szczególnie widoczna w sektorach produkcyjnych, logistycznych, przetwórstwie, budownictwie oraz w usługach operacyjnych. Tam pracownicy kalkulują w sposób bezpośredni: podwyżka o kilka złotych na godzinie oznacza realny wzrost miesięcznego budżetu domowego o kilkaset złotych. W porównaniu z tym, karta sportowa czy okazjonalne benefity żywieniowe przestają mieć znaczenie. Centrum Analityczne Gremi Personal w swoich badaniach jakościowych z przełomu 2025 i 2026 r. wskazuje, że:

  • pracownicy niższych i średnich szczebli w pierwszej kolejności negocjują wysokość podstawy wynagrodzenia,
  • elastyczne benefity są postrzegane jako „dodatki”, a nie element kluczowy decyzji o zatrudnieniu,
  • rośnie gotowość do zmiany pracodawcy nawet przy niewielkiej różnicy w stawce godzinowej.

– Widzimy wyraźne odejście od narracji „pracuj u nas, bo mamy świetną atmosferę i benefity”. Dziś komunikat rekrutacyjny, który nie zawiera konkretnej i konkurencyjnej stawki, traci na skuteczności. Transparentność i jasne widełki płacowe stały się fundamentem procesu rekrutacyjnego – tłumaczy Oleg Rudenko, analityk Centrum Analitycznego Gremi Personal.

W praktyce oznacza to, że bez względu na to, czy pracownik ma dostęp do karty sportowej, czy prywatnej opieki medycznej, doświadcza on napięcia finansowego, które przekłada się na jego postrzeganie wartości pracy. Pracownicy coraz częściej dostrzegają, że realna gotówka daje im autonomię decydowania, jak ją spożytkować, podczas gdy benefity często narzucają z góry sposób wykorzystania środków. To fundamentalna zmiana perspektywy – z pracownika postrzegającego benefity jako dodatek do wynagrodzenia, na pracownika oczekującego, że podstawa płacowa będzie adekwatna do realnych kosztów życia.

Analitycy Centrum Analitycznego Gremi Personal wyraźnie wskazują: pracownicy nie chcą rezygnować z benefitów ze względu na ich formę, lecz dlatego, że coraz częściej widzą w nich rozwiązania zastępcze wobec wzrostu wynagrodzeń, co w obecnej sytuacji gospodarczej jest dla nich mniej atrakcyjne. – Pracownik w 2026 roku nie chce, aby pracodawca decydował za niego, czy ważniejsza jest karta sportowa, czy pakiet medyczny. On chce sam zdecydować, czy przeznaczy dodatkowe środki na czynsz, edukację dziecka, oszczędności czy rekreację. Gotówka daje autonomię, a autonomia jest dziś kluczową wartością – dodaje analityk.

Transparentne płace i terminowość wypłat – nowy fundament zaufania w relacjach pracodawca-pracownik

Trend oddalania się od benefitów nie oznacza automatycznego zaniku świadczeń pozapłacowych, lecz redefinicję ich roli. W warunkach, kiedy pensje nominalnie mogą rosnąć wolniej niż oczekiwania pracowników, większą wagę przykłada się do transparentności płacowej i jasnej komunikacji zasad wynagradzania. Coraz więcej pracowników oczekuje, że w ofertach pracy znajdą konkretne stawki i jasno określone widełki płacowe, zamiast ogólnikowych obietnic dotyczących pakietów benefitów. To przekłada się na większe zaufanie oraz poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości, którego nie zapewniały nawet najbardziej efektowne dodatki. Centrum Analityczne obserwuje, że zadania działów HR w 2026 r. skupiają się w większym stopniu na budowaniu strategii komunikacji wynagrodzeń i eliminowaniu luk percepcyjnych między oczekiwaniami pracowników a realnymi warunkami zatrudnienia. W praktyce oznacza to, że terminowość wypłat, klarowność zasad premiowania i możliwość negocjacji stawek stały się równie istotne jak sama wysokość wynagrodzenia. W kontekście tych zmian, pracodawcy zaczynają przesuwać akcent w swoich politykach personalnych – nie tylko na to, co oferują, ale na to jak to komunikują. Dla kandydatów i pracowników klarowna struktura wynagrodzenia buduje poczucie sprawiedliwości i ich lojalność wobec organizacji.

Co to oznacza dla działów HR i zarządów? Strategiczna rewizja polityki wynagrodzeń

Zmiana preferencji zatrudnionych ma realne konsekwencje dla strategii HR i polityki wynagrodzeń. Firmy, które próbują konkurować wyłącznie poprzez bogate pakiety benefitów, mogą coraz częściej napotykać na trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników, szczególnie w segmentach, gdzie pracownikom zależy na poprawie swojej sytuacji finansowej tu i teraz. W odpowiedzi na to, praktyki HR ewoluują w kierunku bardziej elastycznych i transparentnych struktur wynagrodzeń, które dają pracownikom poczucie kontroli i bezpieczeństwa.

W organizacjach pojawia się też rosnąca świadomość, że benefity muszą być ściśle dopasowane do faktycznych potrzeb pracowników, a nie jedynie zaprojektowane jako element wizerunkowy. To wymusza bardziej analityczne podejście do polityk HR – oparte na danych, badaniach preferencji pracowniczych oraz faktycznym wpływie oferowanych rozwiązań na życie zawodowe i prywatne zatrudnionych. – Nie mówimy o całkowitym końcu benefitów. Mówimy o ich racjonalizacji. Benefity muszą wspierać strategię firmy, ale nie mogą zastępować konkurencyjnej płacy. Rynek wraca do fundamentów: uczciwej stawki, stabilności i transparentności – podsumowuje Oleg Rudenko.

Centrum Analityczne Gremi Personal przewiduje, że firmy które nie dostosują swojego podejścia w 2026 r. mogą zauważyć spadek efektywności procesów rekrutacyjnych i większą rotację, szczególnie wśród pracowników młodszych pokoleń oraz tych, których pozycja rynkowa jest relatywnie silna.

„Detoks od benefitów” nie jest chwilową modą, lecz konsekwencją głębokich zmian ekonomicznych i społecznych. Pracownicy w 2026 roku są bardziej świadomi kosztów życia, bardziej mobilni i bardziej pragmatyczni. W tej rzeczywistości firmy, które zrozumieją powrót do „twardej ekonomii” w HR, zyskają przewagę konkurencyjną. Te, które pozostaną przy strategii opierającej się głównie na miękkich dodatkach, mogą napotkać trudności w pozyskiwaniu i utrzymaniu kluczowych kadr operacyjnych.

Źródło: Centrum Analityczne Gremi Personal

Kadry
Rozliczenie PIT przez freelancera w 2026 r. krok po kroku. Jak można obniżyć podatek? [zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza]
23 lut 2026

Jak krok po kroku freelancer może rozliczyć PIT w 2026 r. (zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza)? Jak można obniżyć podatek? Do kiedy należy rozliczyć PIT?
Wakacje innych najbardziej bolą milenialsów
23 lut 2026

To nie najmłodsi użytkownicy social mediów najczęściej porównują swoje życie do internetowych kadrów z wakacji influencerów. Najbardziej podatni na urlopową zazdrość okazują się młodzi milenialsi. Z badania agencji turystycznej My Luxoria wynika, że 53 proc. Polaków w wieku 25–34 lata przyznaje, iż odczuwa ukłucie zazdrości, oglądając wakacyjne relacje influencerów. To właśnie ta grupa jest też najaktywniejsza na Instagramie.
Dla osób z ograniczeniami ruchowymi: od 18 480 zł do 28 875 z PFRON 2026
23 lut 2026

Coraz więcej osób w Polsce żyje z niepełnosprawnością albo mierzy się z ograniczeniami ruchowymi wynikającymi z wieku, choroby czy urazu. To nie jest wyłącznie kwestia komfortu, ale codziennej logistyki: jak dojechać do pracy, na rehabilitację, do sklepu, do urzędu albo po prostu wyjść z domu bez proszenia kogokolwiek o pomoc. Właśnie dlatego tak ważne są programy, które realnie wspierają samodzielność i codzienne funkcjonowanie. Wnioski w ramach wsparcia ruszają już 1 marca 2026 r.
Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od marca 2026 r. Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku?
23 lut 2026

Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku? Trzeba uważać na nowe limity od 1 marca. Będą obowiązywały do końca maja. Od nowego miesiąca wchodzą również w życie nowe kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczenia. ZUS ustala je na rok - od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. Co oznaczają dla emerytów i rencistów?

Z igrzysk na siłownię. Czego olimpijczycy uczą nas na temat zdrowia?
23 lut 2026

W dniu 22 lutego 2026 r. oficjalnie zakończyły się ZIO - Zimowe Igrzyska Olimpijskiej. W klasyfikacji medalowej Polska uplasowała się na 21. pozycji, z 4 medalami (3 srebrne i 1 brązowy)! Po tygodniach oglądania rywalizacji na najwyższym poziomie wielu z nas wraca do codzienności z myślą: „czas ruszyć się z kanapy”. Inspiracja wyczynem zawodowców to dobry impuls pod warunkiem, że za entuzjazmem pójdzie rozsądek. Bo sport amatorski, uprawiany intensywnie i bez przygotowania, potrafi ujawnić poważne, wcześniej nierozpoznane problemy zdrowotne.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Jest nowe święto państwowe w kwietniu 2026. Prezydent podpisał ustawę. Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy dla Polaków?
22 lut 2026

Prezydent RP podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe w Polsce. Będzie ono obchodzone od 12 kwietnia 2026. Informacja szybko wywołała pytania - czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy? Sprawdzamy, co mówi ustawa i czy w 2026 roku pojawi się dodatkowe wolne, także za święta wypadające w sobotę.

Zadziwiający spadek zatrudnienia w styczniu 2026 r. Średnia płaca będzie rosła w kolejnych miesiącach
20 lut 2026

Zadziwiający spadek zatrudnienia w styczniu 2026 r. Ostatni taki spadek odnotowano w 2021 r. podczas pandemii i w 2004 r. Natomiast średnia płaca standardowo obniżyła się po grudniowym wzroście, ale będzie rosła w kolejnych miesiącach 2026 r.
Nowe konto płatnika w portalu eZUS dla pierwszych 500 tys. klientów
20 lut 2026

Od przyszłego tygodnia z nowej wersji popularnego e-urzędu ZUS skorzystają już niektórzy przedsiębiorcy – płatnicy składek. W kolejnych dniach dołączą do nich pozostali. Interfejs jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Dzięki temu załatwianie spraw w ZUS będzie prostsze i nie zajmie dużo czasu.
