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Czerwiec 2026: darmowy kalendarz do druku [PDF]

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02 czerwca 2026, 21:55
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Kinga Olszacka
Kinga Olszacka
Z Infor.pl związana od grudnia 2022 r.
czerwiec 2026 kalendarz do druku
Czerwiec 2026: darmowy kalendarz do druku [PDF]
Kinga Olszacka canva
Infor.pl

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Darmowy kalendarz czerwca 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. W czerwcu jest m.in. Boże Ciało, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Najważniejsze daty są zaznaczone. Pobierz, wydrukuj i zaplanuj miesiąc.

Czerwiec 2026 - kalendarz do druku PDF

Pobierz darmowy kalendarz miesięczny na czerwiec 2026 r. Posiada oznaczenie najważniejszych dat i miejsce na notatki. W tym miesiącu wypada również niedziela handlowa. Kalendarz czerwiec 2026 »

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czerwiec 2026 kalendarz do druku

Czerwiec 2026 - kalendarz do druku

Infor.pl

Czerwiec 2026 - święta

Czerwiec ma 30 dni. Zawsze 1. czerwca mamy Dzień Dziecka. Zwykle w tym miesiącu są także dwa święta ustawowo wolne od pracy: Zielone Świątki i Boże Ciało. W tym roku Zielone Świątki wypadły wcześniej - 24 maja. Natomiast Boże Ciało przypada na 4 czerwca - zawsze obchodzone jest w czwartek. To dzień wolny od pracy, po którym pracownicy bardzo często biorą sobie wolne na piątek w celu wydłużenia weekendu (tzw. czerwcówka). Łącznie z weekendami i Bożym Ciałem w czerwcu jest 9 dni wolnych od pracy i 21 dni roboczych.

Czerwiec 2026 - ważne dni, daty

Najważniejsze dni w czerwcu 2026 r. to:

  • 1 czerwca 2026 r. (poniedziałek) – Dzień Dziecka, dzień pracy
  • 4 czerwca 2026 r. (czwartek) – Boże Ciało, dzień wolny od pracy
  • 21 czerwca 2026 r. (niedziela) – pierwszy dzień lata
  • 23 czerwca 2026 r. (wtorek) – Dzień Ojca, dzień pracy
  • 28 czerwca 2026 r. - niedziela handlowa
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Czerwiec - przysłowia

Najbardziej znane przysłowia związane z szóstym miesiącem roku kalendarzowego:

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  • Mokre Wniebowstąpienie (1 czerwca), tłuste Narodzenie.
  • Jaki Medard (8 czerwca) dzień obwieści, takich będzie dni czterdzieści.
  • Ze świętą Małgorzatą (10 czerwca) zaczyna się lato.
  • Żytko w święty Antoni (13 czerwca) kwiat najtęższy wygoni.
  • Na świętego Wita (15 czerwca) zboże zakwita.
  • Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić.
  • Pełnia czerwcowa – burza gotowa.
  • Boże Ciało (19 czerwca) pogoda darzy, rok będzie dobry dla gospodarzy.
  • Jak kwitnie w czerwcu bób to największy wtedy głód, a kiedy mak to już nie tak.
  • Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące.
  • Już Jan (24 czerwca) ochrzcił wszystkie wody, umyjcie się dla ochłody.
  • Czerwiec stały, grudzień doskonały.
  • Czerwiec na maju zwykle się wzoruje. Jego pluchy, pogody często naśladuje.
  • Czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju.
  • Chrzest Jana (24 czerwca) w deszczowej wodzie, trzyma zbiory na przeszkodzie.
  • Gdy Piotr z Pawłem (29 czerwca) w deszcz uderzy, słońce za mgłą tydzień leży.
  • Gdy święty Piotr z Pawłem płaczą, ludzie przez tydzień słońca nie zobaczą.
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Źródło: INFOR
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