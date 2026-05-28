Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Świadczenie można otrzymać w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Komu konkretnie przysługuje zasiłek i przez jaki okres?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy

O zasiłek opiekuńczy może ubiegać się osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym. Świadczenie przysługuje osobie zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w razie zaistnienia takich zdarzeń jak:

- nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,

- porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,

- pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym;

chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat ;

; chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat;

- porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,

- pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

innym chorym członkiem rodziny. Chodzi tu o małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat - pod warunkiem, że pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy dla ojca dziecka

W przypadku gdy matka dziecka w czasie 8 tygodni po porodzie nie może opiekować się nowo urodzonym dzieckiem, dodatkowy zasiłek opiekuńczy może otrzymać ubezpieczony ojciec dziecka. Dotyczy to sytuacji, w których ubezpieczona matka dziecka:

przebywa w szpitalu lub innej placówce leczniczej i nie może osobiście opiekować się dzieckiem,

lub innej placówce leczniczej i nie może osobiście opiekować się dzieckiem, ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,

lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, porzuciła dziecko.

Ubezpieczony musi jednak przerwać zatrudnienie lub inną działalność zarobkową, aby zaopiekować się dzieckiem. Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 8 tygodni życia.

Limit 60 dni zasiłkowych w roku kalendarzowym

Zasiłek opiekuńczy można otrzymać maksymalnie za 60 dni w roku kalendarzowym na opiekę nad chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat lub zdrowym dzieckiem do ukończenia 8 lat w określonych przepisami sytuacjach, np. z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka czy przedszkola, do którego dziecko uczęszcza.

Prawo do zasiłku mają na równi matka i ojciec dziecka, jednak zasiłek może otrzymać za dany okres tylko jeden z rodziców, ten, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę. Zasiłek opiekuńczy przysługuje wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę. Nie dotyczy to opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Limit 30 dni opieki w roku kalendarzowym

Z zasiłku opiekuńczego do 30 dni w roku kalendarzowym można skorzystać na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, które ukończyło 8 lat, ale ma mniej niż 18 lat – w związku z porodem, chorobą albo pobytem w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy przez taki okres przysługuje również w razie opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale ma mniej niż 18 lat.

Limit 30 dni zasiłkowych przysługuje, jeśli dziecko niepełnosprawne ma:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ,

, orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Limit 30 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym wynosi także wtedy, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne w wieku od 8 -14 do 18 lat.

Limit 14 dni zasiłkowych

Zasiłek opiekuńczy przysługuje maksymalnie przez 14 dni w roku kalendarzowym jeżeli ubezpieczony musi opiekować się chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat (które nie jest z niepełnosprawnością) lub innym chorym członkiem rodziny (m.in. małżonkiem, rodzicem, wnukiem, rodzeństwem, teściami, dziadkami).

Maksymalny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego

Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może łącznie przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym i nie zależy od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki. Limit 60 dni przysługuje niezależnie od okresu ubezpieczenia.

MRPiPS zgłosiło do procesu legislacyjnego rządu projekt ustawy wydłużający o dodatkowe 60 dni zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci chorych onkologicznie i przewlekle. Łącznie będzie to nawet 120 dni zasiłku rocznie, czyli dwa razy więcej niż do tej pory.