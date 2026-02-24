Wpisywać benefity w ofertach pracy? Sprawdź, w których branżach ma to znaczenie, a w których nie wpływa to na liczbę aplikacji

Czy wpisywać benefity pozapłacowe w ofertach pracy? Sprawdź, w których branżach ma to znaczenie i aplikacje rosną nawet o 56%, a w których nie wpływa to na zgłoszenia kandydatów do pracy. To ważna informacja dla pracodawców i działów HR.

Benefity w ogłoszeniach o pracę zwiększają liczbę aplikacji o 10%

Analiza ponad 2 milionów ogłoszeń o pracę opublikowanych na OLX w latach 2023-2025 pokazuje, że zaledwie 27% z nich zawierało informacje o dodatkowych świadczeniach pozapłacowych. Tymczasem są one istotnym czynnikiem zachęcającym do aplikowania na dane stanowisko – ogłoszenia, w których umieszczone są tego typu informacje, generują średnio o 10% więcej aplikacji niż oferty bez takich danych. Z drugiej jednak strony istnieje grupa specjalizacji, w przypadku których świadczenia pozapłacowe są tak mocno wpisane w standard zatrudnienia, że komunikowanie ich na poziomie ogłoszenia może zniechęcać potencjalnych kandydatów do złożenia aplikacji.

Zmieniają się wymagania w stosunku do pracodawców

Osoby rozważające zmianę pracy sprawdzają nie tylko warunki finansowe, oferowane przez potencjalnego pracodawcę, wynika z badania zrealizowanego przez OLX Praca. Aż 90% kandydatów weryfikuje firmę, analizując również jej kulturę organizacyjną, atmosferę i autentyczność deklaracji składanych w ogłoszeniach. Dane te doskonale ilustrują fakt, że na przestrzeni lat zmieniły się oczekiwania w stosunku do pracodawców – dzisiaj obok satysfakcjonującego wynagrodzenia powinni oferować rozwiązania umożliwiające zachowanie równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym. Oczekiwania te mają swoje odzwierciedlenie w realnych potrzebach współczesnych pracowników – ponad 40% Polaków mierzy się z napięciem, lękiem i depresją związaną z życiem zawodowym1.

Mimo to tylko około 30% firm podejmuje działania na rzecz poprawy kondycji psychicznej pracowników, podczas gdy aż 62% zatrudnionych oczekuje realnego wsparcia w tym obszarze2. Tymczasem, jak wynika z analizy OLX, atrakcyjne benefity mogą mieć istotne znaczenie przy pozyskiwaniu talentów z rynku – ogłoszenia, w których umieszczone są tego typu informacje, generują średnio o 10% więcej aplikacji niż oferty bez takich danych. Mimo tego pracodawcy nie dostrzegają tej ukrytej wartości świadczeń pozapłacowych. Jak wynika z analizy OLX, spośród ponad 2,3 mln ogłoszeń opublikowanych w serwisie w latach 2023–2025 dodatkowe świadczenia komunikowane były w mniej niż co trzeciej ofercie pracy (27%).

Zapewnienie opieki nad dziećmi czy dodatkowe dni urlopu od pracodawcy

Ostatnie lata przyniosły istotne zmiany na rynku benefitów pracowniczych. Podkreśla się, że obecnie są one zindywidualizowane i odpowiadają na realne potrzeby pracowników. Wydawać mogłoby się zatem, że karta sportowa czy prywatna opieka medyczna stały się standardem, a tym samym w ogłoszeniach o pracę coraz częściej będą się pojawiały dodatki typu zapewnienie opieki nad dziećmi czy dodatkowe dni urlopu.

Pożądane przez pracowników benefity pozapłacowe

Okazuje się jednak, że to incydentalne przypadki i w gruncie rzeczy pracodawcy są dopiero na początku zmian w strategiach benefitowych. Doskonale ilustruje to analiza ponad 600 tysięcy ogłoszeń opublikowanych na OLX, w których pojawiły się informacje o benefitach. Na czele najpopularniejszych świadczeń nadal znajdują się szkolenia i rozwój zawodowy (639 tys. ogłoszeń), vouchery i dofinansowania (445 tys.), karty sportowe (320 tys.), premie i bonusy (315 tys.), elastyczność i home office (277 tys.) oraz prywatna opieka medyczna (218 tys.).

Informacja o benefitach już w ofercie pracy

- Katalog najpopularniejszych benefitów, który udało nam się stworzyć na podstawie analizy treści ogłoszeń, pokazuje, że chociaż pracodawcy mają świadomość tego, że oferowane świadczenia pozapłacowe są istotnym argumentem przy wyborze nowego miejsca pracy, to wciąż oferują rozwiązania o charakterze dość tradycyjnym i ogólnym. Tymczasem pracownicy coraz częściej oczekują oferty zindywidualizowanej, dopasowanej do etapu życia, sytuacji rodzinnej czy modelu pracy. Odpowiedzią na te potrzeby są systemy kafeteryjne oraz rozwiązania umożliwiające wybór benefitów. Istotnym jest też, aby komunikować je już na etapie rekrutacji, bo jak pokazuje nasza analiza, to informacje, które mogą mieć decydujący wpływ przy wyborze oferty pracy – mówi Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy w OLX

Jakich pracowników najbardziej przyciągają benefity, a jakich najmniej?

Siła przyciągania benefitów różni się w zależności od branży. Z analizy OLX wynika, że największy wzrost liczby aplikacji na ogłoszenia, w których komunikowane są świadczenia pozapłacowe, odnotowano w branżach fryzjerskiej i kosmetycznej (+56%), wśród kierowców i w transporcie (+45%), w energetyce (+33%) oraz edukacji (+33%). W bankowości wzrost ten wynosi 25%. Co istotne, w niektórych z tych branż benefity pojawiają się w ogłoszeniach wyjątkowo rzadko. W rolnictwie są obecne w zaledwie 5% ogłoszeń, w fryzjerstwie w 7%, a w budownictwie w 8%. Oznacza to, że tam, gdzie mogłyby najmocniej zwiększyć zainteresowanie ofertą, wciąż są niedostatecznie komunikowane.

Z kolei w sektorach takich jak IT, zdrowie czy badania i rozwój widoczne jest zjawisko „odwróconego efektu benefitów” – ogłoszenia bez wyszczególnionych świadczeń generują więcej aplikacji. W tych branżach są one często standardem, a kandydaci większą wagę przywiązują do projektów, technologii i możliwości rozwoju niż do katalogu świadczeń dodatkowych.

Źródło: OLX