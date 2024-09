Prawie połowa Polaków dorabia. Tak pokrywają niedobory w domowym budżecie

Ponad 45 proc. Polaków dorabia poza etatem. Dla wielu z nich to sposób na zwiększenie domowego budżetu, gdyż dochody z głównej pracy nie pozwalają pokryć bieżących wydatków.

Coraz więcej Polaków dorabia

Chętnie dorabiamy poza główną pracą. Spośród Polaków aktywnych zawodowo 45,2 proc. podejmuje się zleceń poza głównym etatem, a 58 proc. z nich chce kontynuować lub podjąć dodatkową pracę w najbliższych sześciu miesiącach. Takie wnioski wynikają z badania "Jak dorabiają Polacy", przeprowadzonego w sierpniu przez SW Research na zlecenie Gi Group Poland.

REKLAMA

Autopromocja

Na dorabianie decydują się przede wszystkim młodzi, mieszkańcy największych miast, zatrudnieni na pół etatu oraz ci, którzy zarabiają powyżej 5 tys. zł miesięcznie. Odsetek osób podejmujących pracę dodatkową wzrósł w porównaniu z ubiegłym rokiem o 3,9 pkt. z 41,3 proc.

Z badania wynika, że dodatkowych zajęć częściej podejmują się mężczyźni niż kobiety (49,8 proc. vs. 40,4 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym (51 proc.) oraz wyższym (47,4 proc.). Najczęściej pracują przede wszystkim przedstawiciele najmłodszego pokolenia - w grupie poniżej 24 roku życia to ponad 54 proc., a wśród 25-34 latków ponad 52 proc. Pracę dodatkową podejmuje co druga osoba prowadząca własną działalność oraz 44 proc. osób zatrudnionych na etacie (zarówno na cały etat, jak i na pół).

Sposób na zwiększenie domowego budżetu

Najczęstszą motywacją do przyjmowania zleceń poza głównym etatem jest chęć przeznaczenia zarobionych pieniędzy na wydatki wykraczające poza podstawowe potrzeby (30,2 proc.) lub w celu gromadzenia oszczędności (27,2 proc.). Jednocześnie dla blisko 14 proc. respondentów to sposób na zwiększenie domowego budżetu, gdyż dochody z głównej pracy nie pozwalają pokryć bieżących wydatków. Inne powody to realizacja pasji i zainteresowań (13,8 proc.) oraz chęć rozwoju zawodowego, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczenia (9,8 proc.), a 4,4 proc. pracuje dodatkowo rozwijając własny biznes.

REKLAMA

- Polacy (...) szukając dodatkowych możliwości zarobkowania, chcą przeznaczać zarobione środki przede wszystkim na wydatki wykraczające poza podstawowe potrzeby, oszczędzać, zwiększyć możliwości rozwoju zawodowego – skomentowała wynika badania dyrektor zarządzająca Gi Group Poland Anna Wesołowska.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak wynika z raportu "Jak dorabiają Polacy", osoby wykonujące pracę dodatkową najczęściej poświęcają jej do 9 godzin tygodniowo (45,9 proc.) bez względu na grupę wiekową. Co trzecia osoba (34 proc.) przeznacza na nią 10–19 godzin, a jeszcze więcej czasu niemal co dziesiąty badany.

Praca dodatkowa w przypadku nieco ponad połowy respondentów (56 proc.) ma charakter dorywczy. Taka praca zyskała na popularności głównie wśród pracowników zatrudnionych na etat (55 proc.). Innym rodzajem dodatkowego zatrudnienia jest stała praca dodatkowa u innego pracodawcy (26,3 proc.).

Badanie zostało zrealizowane przez SW Research na zlecenie Gi Group, metodą CAWI (samodzielnie wypełniana ankieta online) na panelu badawczym SW Panel dla populacji Polski N=1169, K i M powyżej 18 roku życia, w sierpniu 2024 r. Część wyników zestawiono z pierwszą falą badania przeprowadzoną na reprezentatywnej próbie 1206 osób w sierpniu 2023 r.