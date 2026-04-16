Koniec bezpłatnych staży? W przyszłym tygodniu startują konsultacje

Koniec bezpłatnych staży? W przyszłym tygodniu startują konsultacje

16 kwietnia 2026, 10:43
Koniec bezpłatnych staży? W przyszłym tygodniu startują konsultacje
Koniec bezpłatnych staży? W przyszłym tygodniu startują konsultacje
Projekt ustawy o likwidacji bezpłatnych staży zostanie w przyszłym tygodniu skierowany do szerokich konsultacji – poinformowała PAP ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodała, że zmiany mają wejść w życie jeszcze w tej kadencji Sejmu.

Staże - brak jednolitych standardów

Obecne przepisy dopuszczają bardzo różnorodne sposoby organizacji staży i praktyk. Według ministerstwa pracy rozproszone i niejednorodne prawodawstwo w tym zakresie skutkuje brakiem jednolitych standardów. Dlatego resort chce uregulowania pracy stażystów.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała w rozmowie z PAP, że w przyszłym tygodniu projekt w sprawie likwidacji bezpłatnych staży zostanie skierowany do szerokich konsultacji.

– Damy wszystkim stronom, wszystkim uczestnikom debaty odpowiednio dużo czasu na to, żeby mogli się do tego nowego projektu odnieść. Przede wszystkim zależy nam na głosie młodych ludzi, bo to zwykle oni, wkraczając na rynek pracy, natrafiają na rozmaite oferty staży – wskazała.

Zwróciła uwagę, że młodzi ludzie zbyt często słyszą, że będą pracować za darmo, w zamian za wpisanie doświadczenia do CV.

Praca powinna być wynagradzana

– Świetnie jest zdobywać doświadczenie, świetnie jest mieć co wpisać do CV, ale nikt nigdy jeszcze wpisem do CV nie opłacił rachunków i nie zapłacił za bułki na śniadanie. Praca to praca, nawet jeżeli jest to pierwsza praca, nawet jeżeli jest to praca wiążąca się ze zdobywaniem doświadczenia, to powinna być godnie wynagradzana. Niestety wciąż mamy problem z tym, że część – bo mówię oczywiście o części pracodawców – nadużywa tych staży i wykorzystuje w ten sposób młodych ludzi – powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Podkreśliła, że projekt rozpoczął bieg legislacyjny, a resortowi zależy nie tylko na wysłuchaniu opinii związków zawodowych i pracodawców, ale także organizacji młodzieżowych. Konsultacje – jak dodała – potrwają miesiąc.

– Chcemy, żeby w tej kadencji projekt wszedł w życie. Jest to projekt rządowy, uzgodniony w koalicji, zapowiadany także przez premiera Donalda Tuska podczas wystąpienia po głosowaniu o wotum zaufania dla rządu – wyjaśniła.

Regulacja, nad którą pracuje MRPiPS, uchyla obowiązującą ustawę o praktykach absolwenckich. W założeniach projektu opublikowanych jesienią 2025 r. wskazano, że organizator stażu będzie zobowiązany do wypłacania miesięcznego świadczenia pieniężnego dla stażystów, ustalanego w wysokości minimalnej równej 35 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Jednocześnie wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie mogłaby przekraczać wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wolne dla stażysty

Ponadto stażysta miałby prawo do jednego dnia wolnego za każdy przepracowany miesiąc stażu w trakcie pierwszych trzech miesięcy i do dwóch dni za każdy przepracowany miesiąc stażu w trakcie kolejnych trzech miesięcy. W projekcie przewidziano też określenie maksymalnego okresu trwania stażu do sześciu miesięcy.

Według badania przeprowadzonego w 2023 r. na zlecenie MRPiPS ponad jedna trzecia pracodawców deklarujących, że oferują praktyki, realizuje je tylko w formie bezpłatnej, a kolejne niespełna 20 proc. oferuje odpłatne praktyki tylko w przypadku niektórych ofert.

Pracodawcy oferujący odpłatne praktyki w większości wypłacali wynagrodzenie poniżej 1800 zł. Około 20 proc. osób młodych biorących udział w badaniu skorzystało z nieobowiązkowych praktyk i staży w trakcie nauki lub studiów, a niespełna 18 proc. skorzystało z tych form po zakończeniu edukacji.

Powiązane
Czy zmienią się zasady egzaminowania na kartę rowerową?
Czy zmienią się zasady egzaminowania na kartę rowerową?
Świadczenie wspierające w 2026 roku. Czy jest dochodem w MOPS?
Świadczenie wspierające w 2026 roku. Czy jest dochodem w MOPS?
PPK bije rekordy. Odnotowano największy wzrost wartości aktywów netto
PPK bije rekordy. Odnotowano największy wzrost wartości aktywów netto
Źródło: PAP
Kadry
Nowość dla przedsiębiorców. Co daje mZUS dla Płatnika?
16 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe dla firm. Nowość: mZUS dla Płatnika to aplikacja mobilna, która umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.
Co miesiąc ZUS wypłaci 2704,71 zł. Kto uzyska to świadczenie?
16 kwi 2026

Dodatek dopełniający do renty socjalnej to szansa na wyższe świadczenie dla osób niepełnosprawnych. Uprawnieni mogą otrzymać nawet 2704,71 zł brutto miesięcznie więcej. Sprawdzamy, jakie warunki trzeba spełnić.
Pracownicy 45+ rzadko dorabiają do głównej pensji - tylko co 10. badany, a prawie co 2. młody pracownik ma dodatkową pracę
16 kwi 2026

Praca dorywcza jest nadal popularna. W I i II kwartale 2026 r. wzrasta potrzeba zatrudniania dodatkowych pracowników. Gdzie poszukuje się rąk do pracy? Co ciekawe, pracownicy 45+ rzadko dorabiają do głównej pensji - tylko co 10. badany, a prawie co 2. młody pracownik ma dodatkową pracę. Spada też liczba dorabiających studentów.
Jak realnie zwiększać produktywność organizacji w erze AI?
16 kwi 2026

Sztuczna inteligencja już dziś zmienia sposób pracy zespołów finansowych. Jednak doświadczenia poprzednich fal cyfryzacji pokazują jasno: sama technologia nie gwarantuje wzrostu produktywności w organizacjach. O przewadze decyduje umiejętność połączenia AI z gotowością kompetencyjną pracowników, dobrze zaprojektowanymi procesami i jasno zdefiniowanymi celami biznesowymi.
Praca w Niemczech 2026: ile można zarobić?
15 kwi 2026

Praca w Niemczech była bardzo często wybierana przez Polaków jako szansa na dużo wyższy zarobek. Można zauważyć jednak spadającą liczbę chętnych do pracy u zachodnich sąsiadów. Ile można zarobić w Niemczech w 2026 r.?
PPK bije rekordy. Odnotowano największy wzrost wartości aktywów netto
15 kwi 2026

PPK bije rekordy. W kwietniu 2026 r. odnotowano największy wzrost wartości aktywów netto (WAN). Ile wynosi przeciętny zysk na inwestycji dla uczestnika PPK, który oszczędza w programie od początku?
Jak uzyskać to świadczenie z ZUS? Czy możliwe jest dorabianie do renty socjalnej?
16 kwi 2026

Przyznanie renty socjalnej nie zależy od stażu pracy ani nawet od pobytu w Polsce. Rentę - na stałe lub na czas określony - otrzymają osoby, które z powodu choroby nie mogą podjąć pracy. Czy to oznacza, że osoby pobierające rentę socjalną nie mogą pracować zarobkowo?

40% pracowników rezygnuje z pracy już w pierwszym miesiącu. Wnioski dla pracodawców
15 kwi 2026

Nawet 40% pracowników rezygnuje z pracy już w pierwszym miesiącu zatrudnienia. Z czego to wynika? Oto praktyczne wnioski dla pracodawców do wdrożenia w organizacji w celu zapobiegania wysokiej rotacji pracowników.
Komunikat ZUS: Ograniczenie w dostępie do usług elektronicznych
15 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ograniczeniach w dostępie do programu Płatnik, ePłatnik PUE ZUS i aplikacji dedykowanych do wystawienia e-ZLA.
