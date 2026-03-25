Przeliczenie stażu pracy: Czy prawo do nagrody jubileuszowej ulega przedawnieniu?

Przeliczenie stażu pracy: Czy prawo do nagrody jubileuszowej ulega przedawnieniu?

25 marca 2026, 13:16
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
nagroda jubileuszowa jubileusz budżetówka w budżetówce służba cywilna pracownik samorządowy nauczyciel przedawnienie nowy staż pracy RIO okres przedawnienia wymagalność przeliczenie stażu pracy wypłata
Okres przedawnienia wypłaty nagrody jubileuszowej wynosi trzy lata. Po udokumentowaniu dodatkowego stażu pracy bieg przedawnienia liczony jest od 1 stycznia 2026 roku.

Nowy staż pracy: Czy należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Poznaniu wyjaśniła zgłoszone przez samorządowców kwestie związane z wypłatą nagród jubileuszowych po przeliczeniu stażu pracy zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy. Chodzi m.in. o przedawnienie uprawnień do nagrody.

Wątpliwości prezydenta Kalisza oraz wójta gminy Białośliwie budziła kwestia, czy nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikowi w przypadku, w którym po doliczeniu dodatkowego stażu okres uprawniający do nagrody jubileuszowej za daną liczbę lat pracy upłynął przed 1 styczniem 2026 r.

Czy pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej

Jak wskazano w wyjaśnieniach RIO, bieg przedawnienia, o którym mowa w art. 291 § 1 Kodeksu pracy, czyli roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Prezes RIO w Poznaniu Grażyna Wróblewska wyjaśniła: „W odniesieniu do nagród jubileuszowych, do których pracownik samorządowy nabył prawo w dniu 01.01.2026 r. w wyniku doliczenia do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej okresów z art. 3021 § 1-4 Kodeksu pracy, mimo iż okres pracy wymagany do danej nagrody jubileuszowej (np. za 20 lat pracy) przypadał przed 01.01.2026 r. – rozpoczyna się również od dnia 01.01.2026 r. (bo ten dzień, jest dniem wymagalności roszczenia o wypłatę nagrody jubileuszowej dla której wymagany okres pracy przypadał przed 01.01.2026 r.)”.

W ocenie RIO w związku z nowymi, korzystniejszymi zasadami zaliczania danych okresów do stażu pracy, od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej, w odniesieniu do pracowników samorządowych należy stosować przepis § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przepis ten w związku z art. 3021 § 1-7 ustawy Kodeks pracy, należy rozumieć w ten sposób, że 1 stycznia 2026 r. mijają okresy uprawniające do nabycia nagrody, choćby w razie ich wyliczenia w myśl nowych zasad przypadały na datę wcześniejszą. Oznacza to, że dzień 1 stycznia 2026 r. jest datą nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

Wypłata nagrody jubileuszowej - zasada równego traktowania

W wyjaśnieniach RIO podkreśla, że: „Jeśli więc pracownik samorządowy, po zaliczeniu do okresu zatrudnienia okresu wymienionego w art. 3021 § 1-7 Kodeksu pracy i „zaliczalnego” od 01.01.2026 r., osiągnął dany okres pracy wymagany przez art. 38 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (20, 25, 30, 35, 40, 45 lat pracy) przed dniem 01.01.2026 r., to nabył on prawo do nagrody jubileuszowej za daną liczbę lat pracy (np. 20 lat pracy) w dniu 01.01.2026 r. i po udokumentowaniu prawa do tej nagrody należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową. Zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody”.

RIO przywołała w tym zakresie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2021 r. (sygn. akt II PSKP 3/21), w którym Sąd ocenił, że „zmiana zasad przyznawania gratyfikacji jubileuszowej w zakresie stażu pracy prowadząca do definitywnego pozbawienia prawa do nagrody pracownika, który w dniu wejścia w życie nowych zasad legitymował się już dłuższym ogólnym stażem pracy niż wymagany do jej nabycia, a wcześniej nie nabył prawa do tej nagrody z uwagi na brak wymaganego uprzednio stażu zakładowego, prowadzi do naruszenia zasady równego traktowania pracowników (art. 112 k.p.)”.

