Nowy staż pracy: Czy należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Poznaniu wyjaśniła zgłoszone przez samorządowców kwestie związane z wypłatą nagród jubileuszowych po przeliczeniu stażu pracy zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy. Chodzi m.in. o przedawnienie uprawnień do nagrody.

Wątpliwości prezydenta Kalisza oraz wójta gminy Białośliwie budziła kwestia, czy nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikowi w przypadku, w którym po doliczeniu dodatkowego stażu okres uprawniający do nagrody jubileuszowej za daną liczbę lat pracy upłynął przed 1 styczniem 2026 r.

Czy pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej

Jak wskazano w wyjaśnieniach RIO, bieg przedawnienia, o którym mowa w art. 291 § 1 Kodeksu pracy, czyli roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Prezes RIO w Poznaniu Grażyna Wróblewska wyjaśniła: „W odniesieniu do nagród jubileuszowych, do których pracownik samorządowy nabył prawo w dniu 01.01.2026 r. w wyniku doliczenia do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej okresów z art. 3021 § 1-4 Kodeksu pracy, mimo iż okres pracy wymagany do danej nagrody jubileuszowej (np. za 20 lat pracy) przypadał przed 01.01.2026 r. – rozpoczyna się również od dnia 01.01.2026 r. (bo ten dzień, jest dniem wymagalności roszczenia o wypłatę nagrody jubileuszowej dla której wymagany okres pracy przypadał przed 01.01.2026 r.)”.

W ocenie RIO w związku z nowymi, korzystniejszymi zasadami zaliczania danych okresów do stażu pracy, od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej, w odniesieniu do pracowników samorządowych należy stosować przepis § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przepis ten w związku z art. 3021 § 1-7 ustawy Kodeks pracy, należy rozumieć w ten sposób, że 1 stycznia 2026 r. mijają okresy uprawniające do nabycia nagrody, choćby w razie ich wyliczenia w myśl nowych zasad przypadały na datę wcześniejszą. Oznacza to, że dzień 1 stycznia 2026 r. jest datą nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

Wypłata nagrody jubileuszowej - zasada równego traktowania

W wyjaśnieniach RIO podkreśla, że: „Jeśli więc pracownik samorządowy, po zaliczeniu do okresu zatrudnienia okresu wymienionego w art. 3021 § 1-7 Kodeksu pracy i „zaliczalnego” od 01.01.2026 r., osiągnął dany okres pracy wymagany przez art. 38 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (20, 25, 30, 35, 40, 45 lat pracy) przed dniem 01.01.2026 r., to nabył on prawo do nagrody jubileuszowej za daną liczbę lat pracy (np. 20 lat pracy) w dniu 01.01.2026 r. i po udokumentowaniu prawa do tej nagrody należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową. Zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody”.

RIO przywołała w tym zakresie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2021 r. (sygn. akt II PSKP 3/21), w którym Sąd ocenił, że „zmiana zasad przyznawania gratyfikacji jubileuszowej w zakresie stażu pracy prowadząca do definitywnego pozbawienia prawa do nagrody pracownika, który w dniu wejścia w życie nowych zasad legitymował się już dłuższym ogólnym stażem pracy niż wymagany do jej nabycia, a wcześniej nie nabył prawa do tej nagrody z uwagi na brak wymaganego uprzednio stażu zakładowego, prowadzi do naruszenia zasady równego traktowania pracowników (art. 112 k.p.)”.