Rośnie bezrobocie w Polsce. Liczba bezrobotnych zbliża się do 1 mln osób

Rośnie bezrobocie w Polsce. Liczba bezrobotnych zbliża się do 1 mln osób

25 marca 2026, 07:31
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
bezrobocie stopa bezrobocia zatrudnianie GUS Eurostat liczba bezrobotnych w Polsce MRPiPS luty styczeń 2026
Rośnie bezrobocie w Polsce. Liczba bezrobotnych zbliża się do 1 mln osób
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

GUS podał dane o bezrobociu w Polsce w lutym. Nie jest dobrze – liczba bezrobotnych rośnie i jest bliska przekroczenia psychologicznej granicy 1 mln osób bez zatrudnienia. MRPiPS pociesza, że rośnie liczba ofert pracy.

Bezrobocie w Polsce według GUS

Główny Urząd Statystyczny podał dane na temat sytuacji na rynku pracy w końcu lutego 2026 roku. W urzędach pracy zarejestrowanych było wówczas 954,9 tys. osób bezrobotnych. Zgodnie z danymi GUS, stopa bezrobocia wyniosła 6,1 proc.

REKLAMA

REKLAMA

Przypomnijmy, że w styczniu 2026 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 6,0 proc., a w urzędach pracy jako bezrobotne było zarejestrowanych 934,1 tys. osób. Szefowa ministerstwa pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oceniała wówczas, że wzrost liczby bezrobotnych wynikał w znacznej mierze ze zmian przepisów, które zmieniły zasady rejestrowania i wyrejestrowywania się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy.

Obecnie resort pracy pociesza, że w lutym br. liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy wzrosła o 16 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniosła 30,5 tys.

Bezrobocie w Polsce według Eurostatu

Niezmiennie optymistyczne są dane Eurostatu. Według tej instytucji stopa bezrobocia w styczniu 2026 roku wyniosła w Polsce 3,1 proc. i była o 0,1 pkt proc. niższa niż w poprzednim miesiącu. Unijna średnia wyniosła w tym czasie 5,8 proc., a w strefie euro – 6,1 proc.

REKLAMA

Polska zajęła tym samym pierwsze miejsce w Unii Europejskiej wśród krajów z najniższym bezrobociem (razem z Bułgarią). Drugie miejsce zajęły Czechy z bezrobociem na poziomie 3,2 proc. Najwyższy wskaźnik bezrobocia zanotowano w Finlandii (10,2 proc.) oraz Hiszpanii (9,8 proc.).

Pytania i odpowiedzi: resort pracy wyjaśnia jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracowników
Pytania i odpowiedzi: resort pracy wyjaśnia jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracowników
REKLAMA

Kadry
Nowe przepisy dot. pobytu i pracy obywateli Ukrainy od 5 marca 2026 r.
25 mar 2026

Nowe przepisy dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy weszły w życie w dniu 5 marca 2026 r. Na jakich zasadach przysługuje czasowa ochrona? Do kiedy przedłużono legalny pobyt osób z Ukrainy w Polsce? Wszystkie najważniejsze informacje znajdują się w artykule.
73 proc. sprzętu nigdy nie wypożyczono. Co dalej z wypożyczalnią technologii wspomagających osoby niepełnosprawne?
25 mar 2026

Do końca 2026 rogu zostanie wygaszony program „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”. Wypożyczalnia miała umożliwić bezpłatne korzystanie z urządzeń, które wspomagają osoby niepełnosprawne.
Rośnie bezrobocie w Polsce. Liczba bezrobotnych zbliża się do 1 mln osób
25 mar 2026

GUS podał dane o bezrobociu w Polsce w lutym. Nie jest dobrze – liczba bezrobotnych rośnie i jest bliska przekroczenia psychologicznej granicy 1 mln osób bez zatrudnienia. MRPiPS pociesza, że rośnie liczba ofert pracy.
Uzupełniający urlop macierzyński funkcjonuje już ponad rok. Sprawdź, komu należy się dodatkowe 15 tygodni
24 mar 2026

Komu przysługuje dodatkowe 15 tygodni urlopu macierzyńskiego? Uzupełniający urlop macierzyński funkcjonuje w Kodeksie pracy już ponad rok. Jak wyglądają statystyki? Czy rodzice korzystają z nowego urlopu? Ile zasiłku można otrzymać za ten czas?

REKLAMA

Płacisz składki ZUS? Sprawdź swoje konto, bo możesz stracić tysiące złotych. Wystarczy przegapić jeden termin
25 mar 2026

Tysiące Polaków nie wiedzą, że na ich kontach w ZUS leżą nadpłacone składki. Odzyskanie tych pieniędzy wymaga złożenia jednego wniosku – ale jest na to ściśle określony czas. Po jego upływie nadpłata przepada bezpowrotnie, a ZUS przeznacza ją na wypłatę bieżących świadczeń. Sprawdź, ile masz czasu i co musisz zrobić.
Ten dzień jest świętem państwowym ale czy nowym dniem wolnym od pracy? Co z 11 lipca w 2026?
24 mar 2026

W roku 2026 r. wprawdzie 11 lipca przypada w sobotę, ale w ten dzień wiele osób pracuje. Stąd też pracownicy (w tym nasi Czytelnicy) zaczęli się już zastanawiać i pisać do redakcji czy ustanowienie tego dnia świętem państwowym oznacza jednocześnie dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy i czasami szansę na przedłużony weekend. W 2026 r. pracownicy mogliby odebrać bowiem święto wypadające w sobotę w inny dzień. Poniżej wyjaśniamy, czym jest to święto i jakie niesie za sobą konsekwencje.
Czy urlop wychowawczy liczy się do stażu pracy?
24 mar 2026

Czy urlop wychowawczy liczy się do stażu pracy, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze? Czy okres ten będzie liczony w ZUS do emerytury? Czy to jest okres składkowy?
Przegląd najskuteczniejszych szkoleń HR dla firm. Na jakie kompetencje warto postawić w tym roku?
24 mar 2026

W środowisku, w którym zmiana stała się codziennością, dział HR nie może już pełnić roli wyłącznie administracyjnej. To właśnie tam zapadają decyzje, które decydują o sile zespołów, jakości rekrutacji i sprawności wdrażania nowych osób.

REKLAMA

Obniżony etat po urlopie rodzicielskim - kiedy można z niego skorzystać?
24 mar 2026

Obniżony etat po urlopie rodzicielskim to alternatywa dla urlopu wychowawczego, który jest niepłatny. Nie każdy wie, że ma do tego prawo na gruncie przepisów Kodeksu pracy. Wystarczy złożyć wniosek do pracodawcy. Kiedy można skorzystać z niższego wymiaru czasu pracy?
Coraz bliżej do ostatecznego terminu wypłaty trzynastki. Nie każdy ją otrzyma
25 mar 2026

Trzynastka jest corocznym świadczeniem przysługującym pracownikom sfery finansów publicznych. Nie oznacza to jednak, że dodatkowe wynagrodzenie roczne zawsze zostanie im wypłacone. Obowiązujące przepisy przewidują sytuacje, w których pracownik straci prawo do trzynastki. Sprawdź, kogo to dotyczy.
