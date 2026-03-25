GUS podał dane o bezrobociu w Polsce w lutym. Nie jest dobrze – liczba bezrobotnych rośnie i jest bliska przekroczenia psychologicznej granicy 1 mln osób bez zatrudnienia. MRPiPS pociesza, że rośnie liczba ofert pracy.

Bezrobocie w Polsce według GUS

Główny Urząd Statystyczny podał dane na temat sytuacji na rynku pracy w końcu lutego 2026 roku. W urzędach pracy zarejestrowanych było wówczas 954,9 tys. osób bezrobotnych. Zgodnie z danymi GUS, stopa bezrobocia wyniosła 6,1 proc.

REKLAMA

REKLAMA

Przypomnijmy, że w styczniu 2026 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 6,0 proc., a w urzędach pracy jako bezrobotne było zarejestrowanych 934,1 tys. osób. Szefowa ministerstwa pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oceniała wówczas, że wzrost liczby bezrobotnych wynikał w znacznej mierze ze zmian przepisów, które zmieniły zasady rejestrowania i wyrejestrowywania się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy.

Obecnie resort pracy pociesza, że w lutym br. liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy wzrosła o 16 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniosła 30,5 tys.

Bezrobocie w Polsce według Eurostatu

Niezmiennie optymistyczne są dane Eurostatu. Według tej instytucji stopa bezrobocia w styczniu 2026 roku wyniosła w Polsce 3,1 proc. i była o 0,1 pkt proc. niższa niż w poprzednim miesiącu. Unijna średnia wyniosła w tym czasie 5,8 proc., a w strefie euro – 6,1 proc.

REKLAMA

Polska zajęła tym samym pierwsze miejsce w Unii Europejskiej wśród krajów z najniższym bezrobociem (razem z Bułgarią). Drugie miejsce zajęły Czechy z bezrobociem na poziomie 3,2 proc. Najwyższy wskaźnik bezrobocia zanotowano w Finlandii (10,2 proc.) oraz Hiszpanii (9,8 proc.).