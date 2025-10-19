Karol Nawrocki podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Czy pracowników i pracodawców czekają rewolucyjne zmiany? Jak się okazuje nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Co się zmieni?

Jak zostało powiedziane już we wstępie Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa podpisana został dokładnie w dniu 16 października 2025 r. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać bardzo szybko bo już od 1 stycznia 2026 r.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Rewolucja w Kodeksie pracy

Można rzec, że zmiany są rewolucyjne. Dotyczą one bardzo istotnej kwestii, a mianowicie stażu pracy. Od 1 stycznia 2026 r. okresy prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania pracy na podstawie umów zleceń oraz umów agencyjnych będą wliczały się do stażu pracy.

To nie wszystko. Zmiany będą obejmowały również umowy z poprzednich lat. To bardzo istotna zmiana, gdyż przekłada się ona choćby na ponowne obliczenie dodatku stażowego. Przypomnieć należy, że dotychczas brano pod uwagę zatrudnienie wynikające z umowy o pracę.

Skąd takie zmiany? Odpowiedź może znaleźć w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Prezydenta RP: celem ustawy jest rozszerzenie, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, okresów zatrudnienia wliczanych do stażu pracy dla celów nabywania prawa do świadczeń i uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy. Ustawa ma na celu wyrównanie szans w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych, jak i stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego. Ustawa tym samym zlikwiduje w dużej mierze nierówności w traktowaniu pracowników ze względu na rodzaj wcześniej podejmowanej przez nich aktywności zawodowej.

REKLAMA

Jakie okresy wliczane będą do okresu zatrudnienia?

Zgodnie ze wspomnianym komunikatem na stronie internetowej Prezydenta RP:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W ustawie wprowadzono zmiany, na podstawie których, do okresu zatrudnienia będą wliczane okresy prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz okresy pozostawania osobą współpracującą z osobą fizyczną prowadzącą tę działalność, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe. Do okresu zatrudnienia będą również wliczane okresy:

1) wykonywania przez osobę fizyczną umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

2) wykonywania przez osobę fizyczną umowy agencyjnej,

3) pozostawania przez osobę fizyczną osobą współpracującą z osobą, o której mowa w pkt 1 lub 2,

4) pozostawania przez osobę fizyczną członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

5) pozostawania przez osobę fizyczną członkiem spółdzielni kółek rolniczych

– w których ta osoba fizyczna podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Do okresu zatrudnienia zostanie wliczony okres:

1) o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w którym osoba fizyczna podejmująca działalność gospodarczą nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym;

2) pozostawania osobą współpracującą z osobą fizyczną wymienioną w pkt 1, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe.

Do okresu zatrudnienia wliczy się również okres sprawowania przez osobę współpracującą osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także udokumentowany okres wykonywania pracy zarobkowej na innej podstawie niż stosunek pracy przebyty za granicą.

W zmienionym art. 302 Kodeksu pracy uzupełniony został katalog okresów pełnienia służby wliczanych do okresu zatrudniania, o :

- okres służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej – na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej;

- okres służby w Służbie Celno-Skarbowej – na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Okresy wliczane do okresu zatrudnienia będą potwierdzalne przez osobę m.in. zaświadczeniem Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w zależności od rodzaju okresu zatrudniania), o:

1) opłaceniu za dany okres składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe z danego tytułu;

2) podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym;

3) zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Jak już zostało wspomniane nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. Do pracodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przepisy ustawy będą miały zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.