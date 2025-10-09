Zwolnienia, wypowiedzenia zmieniające i bezrobocie: czy to nas czeka na rynku pracy w 2026 r.? Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sytuacja wcale nie jest taka zła, a polski rynek pracy wciąż jest w dobrej kondycji, ba Polska utrzymuje silną pozycję na tle UE pod względem kondycji rynku pracy. Poniżej przedstawiamy szczegółowy komunikat resortu pracy.

rozwiń >

Polski rynek pracy wciąż w dobrej kondycji

Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Polska utrzymuje silną pozycję na tle UE pod względem kondycji rynku pracy. Sytuacja ta utrzymuje się mimo zapowiedzi zwolnień grupowych w niektórych sektorach gospodarki. Należy podkreślić, że aż 65% z tych zgłoszeń dotyczyło wypowiedzeń zmieniających warunki pracy lub płacy, a nie zwolnień definitywnych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Ważne W okresie styczeń - wrzesień 2025 r. pracodawcy zgłosili zamiar objęcia zwolnieniami grupowymi 89,5 tys. pracowników.

Duża część zapowiedzi zwolnień grupowych objęła jedna instytucję – Pocztę Polska – co znacząco wpłynęło na ogólną statystykę i nie odzwierciedla sytuacji całego rynku pracy

Duża część zapowiedzi zwolnień grupowych objęła jedna instytucję – Pocztę Polska – co znacząco wpłynęło na ogólną statystykę i nie odzwierciedla sytuacji całego rynku pracy. We wrześniu br. 28 zakładów pracy zgłosiło zamiar zwolnienia grupowego 2 tys. osób, co oznacza spadek o 44,9% w porównaniu do września 2024 r. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z województw śląskiego (24,8%), wielkopolskiego (21,2%) oraz zachodniopomorskiego (12,0%).

Według danych Eurostatu, w sierpniu 2025 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła zaledwie 3,2%

Według danych Eurostatu, w sierpniu 2025 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła zaledwie 3,2%, co plasuje nas na podium wśród krajów UE - razem z Czechami i tuż za Maltą oraz Słowenią (2,9%). Nasz kraj wciąż utrzymuje się w czołówce krajów z najniższym bezrobociem w całej Wspólnocie.

Zachodzące zmiany — szansa na rozwój i innowacje

Zmiany w warunkach zatrudnienia pracowników to efekt m. in.:

REKLAMA

ograniczania produkcji w wyniku zmian otoczenia gospodarczego,

restrukturyzacji zakładów pracy (np. w PKP Cargo, czy Poczcie Polskiej),

wdrażania automatyzacji (np. w bankach, instytucjach finansowych),

wdrażania robotyzacji (w zakładach produkcyjnych),

likwidacji oddziałów zagranicznych firm w związku z koniecznością optymalizacji działalności gospodarczej.

Obserwowane procesy, takie jak automatyzacja, robotyzacja czy restrukturyzacje, to nie tylko reakcja na globalne zmiany gospodarcze, ale także krok w stronę nowoczesnej gospodarki. Te transformacje mogą w dłuższej perspektywie prowadzić do tworzenia nowych miejsc pracy wymagających wyższych kwalifikacji i kompetencji cyfrowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Największe zwolnienia zgłaszane są w dużych aglomeracjach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź)

Największe zwolnienia zgłaszane są w dużych aglomeracjach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź), ale to właśnie tam występuje najwięcej ofert pracy i relatywnie łatwiej jest znaleźć nowe zatrudnienie. Mimo przejściowych trudności w poszczególnych branżach, sytuacja na lokalnych rynkach pracy pozostaje stabilna.

Stabilny rynek pracy: średnia stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi około 5,2%

Rejestrowana liczba bezrobotnych w Polsce od ponad trzech lat utrzymuje się na poziomie poniżej 900 tys. osób. Średnia stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi około 5,2%, co świadczy o wysokiej odporności rynku pracy, nawet w warunkach globalnej niepewności. Zachodzące zmiany w strukturze zatrudnienia są nieuniknionym elementem transformacji gospodarczej, jaką obserwujemy nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Najważniejsze jednak, że pomimo wyzwań, polski rynek pracy pozostaje stabilny, a Polska znajduje się wśród liderów UE pod względem niskiego bezrobocia.

Źródło: Wydział Prasowy i Wsparcia Rzecznika, Biuro Ministra, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej