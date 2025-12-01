Niedziela handlowa 2025: czy 7 grudnia jest niedziela handlowa [Kalendarz]
Niedziela handlowa w 2025 roku wypada aż 8 razy. Dodana została dodatkowa niedziela handlowa w grudniu 2025 roku. Czy 7 grudnia jest niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Oto kalendarz niedziel handlowych na 2025 rok.
- Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?
- Niedziele handlowe 2025 - kalendarz
- Niedziele handlowe w 2025 roku
- Zakaz handlu a niedziela handlowa
Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?
W Polsce obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą handel w niedziele jest zakazany. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje jednak 7 wyjątków w ciągu roku kalendarzowego (1 lutego 2025 r. weszła w życie nowelizacja dodająca ósmą niedzielę handlową w roku), kiedy handel w niedziele jest dozwolony. Niedziele handlowe to każdego roku:
- ostatnia niedziela stycznia,
- ostatnia niedziela kwietnia,
- ostatnia niedziela czerwca,
- ostatnia niedziela sierpnia,
- niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy,
- trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.
Na podstawie powyższego wyliczenia można w prosty sposób ustalić, kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa w 2025 roku.
Niedziele handlowe 2025 - kalendarz
Cztery z ośmiu niedziel handlowych w roku zależą od tego, kiedy wypadają święta: Wielkanoc i Boże Narodzenie. Wielkanoc w tym roku przypada na dzień 20 kwietnia, a Boże Narodzenie standardowo 25-26 grudnia. Niedziela bezpośrednio poprzedzająca dzień 20 kwietnia i trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające 25-26 grudnia w 2025 r. będą więc niedzielami handlowymi. Dodatkowo zawsze są ostatnie niedziele następujących 4 miesięcy: stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Kiedy dokładnie w 2025 r. wypadają niedziele handlowe?
Niedziele handlowe w 2025 roku
Podsumowując, w 2025 r. niedziela handlowa wypada w następujące dni:
- 26 stycznia 2025
- 13 kwietnia 2025
- 27 kwietnia 2025
- 29 czerwca 2025
- 31 sierpnia 2025
- 7 grudnia 2025
- 14 grudnia 2025
- 21 grudnia 2025
Zakaz handlu a niedziela handlowa
Zakaz handlu w niedziele był wprowadzany stopniowo, począwszy od 1 marca 2018 r. Zakaz ma znaczący wpływ na czas pracy wielu pracowników z tej branży.
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 936)
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz.1920)
Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024, poz. 1965)
