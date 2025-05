Pobierz kalendarz czerwca 2025 do druku z miejscem na notatki. Czerwiec 2025 roku zawiera dwa święta ustawowo wolne od pracy. W tym miesiącu jest również Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Najważniejsze daty już są zaznaczone. Wydrukuj i dopisz ważne notatki.

Czerwiec 2025 - święta

Czerwiec ma 30 dni. Zawsze rozpoczyna się Dniem Dziecka. Zazwyczaj w tym miesiącu są także dwie czerwone kartki (święta wolne od pracy): Zielone Świątki i Boże Ciało. Zielone Świątki zawsze wypadają w niedzielę. W tym roku 8 czerwca. Święto wypadające w niedzielę nie obniża czasu pracy o 8 godzin, dlatego pracujący od poniedziałku do piątku nie mają z tego tytułu dodatkowego wolnego. Inna byłaby sytuacja w przypadku święta ustawowo wolnego od pracy, które wypada w sobotę. W takim przypadku pracodawca musiałby ustalić dla pracowników inny dzień wolny od pracy w danym okresie rozliczeniowym. Zwykle okres rozliczeniowy trwa miesiąc.

Natomiast Boże Ciało zawsze wypada w czwartek, ale w różnych datach każdego roku. W tym roku to 19 czerwca. To dzień wolny od pracy. Pracownicy często biorą sobie wolne w piątek po Bożym Ciele, by mieć długi weekend (czerwcówka). Razem z weekendami i świętami w czerwcu jest 10 dni wolnych od pracy i 20 dni roboczych.

Maj 2025 - ważne dni, daty

Najważniejsze dni w maju 2025 r. to:

1 czerwca 2025 r. – Dzień Dziecka, dzień pracy

– Dzień Dziecka, dzień pracy 8 czerwca 2025 r. – Zesłanie Ducha Świętego, Zielone Świątki, dzień wolny od pracy

– Zesłanie Ducha Świętego, Zielone Świątki, dzień wolny od pracy 19 czerwca 2025 r. – Boże Ciało, dzień wolny od pracy

– Boże Ciało, dzień wolny od pracy 21 czerwca 2025 r. – pierwszy dzień lata, dzień pracy

– pierwszy dzień lata, dzień pracy 23 czerwca 2025 r. – Dzień Ojca, dzień pracy

Czerwiec 2025 - kalendarz do druku pdf

Pobierz kalendarz czerwca 2025 r. w formacie pdf z ważnymi dniami oraz miejscem na notatki »

Czerwiec 2025: kalendarz do druku pdf Infor.pl

Czerwiec - przysłowia

W czerwcu wypowiadano dawniej różne powiedzenia ludowe. Najbardziej znane przysłowia czerwcowe to:

