Wrzesień 2025: godziny pracy, dni wolne

Wrzesień w 2025 r. - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Czy kalendarz września przewiduje święto w innym dniu niż niedziela?

Wrzesień 2025 - godziny pracy

We wrześniu 2025 r. jest 176 godzin pracy. To jedyny miesiąc z taką liczbą godzin pracy w tym roku. Więcej pracowaliśmy tylko w lipcu i będziemy pracować w październiku (184 godziny). Dla porównania najmniej godzin pracy ma listopad, ponieważ tylko 144.

Wrzesień 2025 - dni robocze

176 godzin pracy we wrześniu to 22 dni robocze.

Wrzesień 2025 - dni wolne od pracy

Wrzesień 2025 r. liczy 8 dni wolnych od pracy. Są to 4 pełne weekendy (6-7, 13-14, 20-21, 27-28 września 2025 r.). Nie wypada w tym miesiącu żadne inne święto ustawowo wolne od pracy. Tabela z wszystkimi świętami:

ŚWIĘTO DZIEŃ WOLNY OD PRACY DZIEŃ TYGODNIA Nowy Rok 1 stycznia 2025 r. środa Święto Trzech Króli 6 stycznia 2025 r. poniedziałek pierwszy dzień Wielkiej Nocy 20 kwietnia 2025 r. niedziela drugi dzień Wielkiej Nocy 21 kwietnia 2025 r. poniedziałek Święto Pracy 1 maja 2025 r. czwartek Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja 2025 r. sobota Zielone Świątki 8 czerwca 2025 r. niedziela Boże Ciało 19 czerwca 2025 r. czwartek Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2025 r. piątek Wszystkich Świętych 1 listopada 2025 r. sobota Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2025 r. wtorek pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia 2025 r. czwartek drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia 2025 r. piątek

Najbliższe święta wypadają teraz w listopadzie. Jedno z nich w tym roku obchodzimy w sobotę, a więc pracodawca będzie musiał wyznaczyć inny dzień wolny a to święto. Najlepszym wyborem wydaje się być 10 listopada (poniedziałek) przed Świętem Niepodległości.

Wrzesień 2025 - kalendarz

Oto kalendarz miesiąca września z zaznaczonymi weekendami:

Wrzesień 2025 - dni wolne, godziny pracy, kalendarz Shutterstock