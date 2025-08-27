REKLAMA

Wrzesień 2025: godziny pracy, dni wolne

Wrzesień 2025: godziny pracy, dni wolne

27 sierpnia 2025, 12:39
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
wrzesień 2025 godziny pracy dni wolne robocze kalendarz
Wrzesień 2025: godziny pracy, dni wolne, dni robocze, kalendarz
Wrzesień w 2025 r. - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Czy kalendarz września przewiduje święto w innym dniu niż niedziela?

Wrzesień 2025 - godziny pracy

We wrześniu 2025 r. jest 176 godzin pracy. To jedyny miesiąc z taką liczbą godzin pracy w tym roku. Więcej pracowaliśmy tylko w lipcu i będziemy pracować w październiku (184 godziny). Dla porównania najmniej godzin pracy ma listopad, ponieważ tylko 144.

Wrzesień 2025 - dni robocze

176 godzin pracy we wrześniu to 22 dni robocze.

Wrzesień 2025 - dni wolne od pracy

Wrzesień 2025 r. liczy 8 dni wolnych od pracy. Są to 4 pełne weekendy (6-7, 13-14, 20-21, 27-28 września 2025 r.). Nie wypada w tym miesiącu żadne inne święto ustawowo wolne od pracy. Tabela z wszystkimi świętami:

ŚWIĘTO

DZIEŃ WOLNY OD PRACY

DZIEŃ TYGODNIA

Nowy Rok

1 stycznia 2025 r.

środa

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2025 r.

poniedziałek

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

20 kwietnia 2025 r.

niedziela

drugi dzień Wielkiej Nocy

21 kwietnia 2025 r.

poniedziałek

Święto Pracy

1 maja 2025 r.

czwartek

Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja 2025 r.

sobota

Zielone Świątki

8 czerwca 2025 r.

niedziela

Boże Ciało

19 czerwca 2025 r.

czwartek

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia 2025 r.

piątek

Wszystkich Świętych

1 listopada 2025 r.

sobota

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2025 r.

wtorek

pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

25 grudnia 2025 r.

czwartek

drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia 2025 r.

piątek

Najbliższe święta wypadają teraz w listopadzie. Jedno z nich w tym roku obchodzimy w sobotę, a więc pracodawca będzie musiał wyznaczyć inny dzień wolny a to święto. Najlepszym wyborem wydaje się być 10 listopada (poniedziałek) przed Świętem Niepodległości.

Wrzesień 2025 - kalendarz

Oto kalendarz miesiąca września z zaznaczonymi weekendami:

Wrzesień 2025 - dni wolne, godziny pracy, kalendarz

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2025, poz. 296)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025, poz. 277)

Źródło: INFOR
