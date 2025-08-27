Wrzesień 2025: godziny pracy, dni wolne
Wrzesień w 2025 r. - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Czy kalendarz września przewiduje święto w innym dniu niż niedziela?
- Wrzesień 2025 - godziny pracy
- Wrzesień 2025 - dni robocze
- Wrzesień 2025 - dni wolne od pracy
- Wrzesień 2025 - kalendarz
Wrzesień 2025 - godziny pracy
We wrześniu 2025 r. jest 176 godzin pracy. To jedyny miesiąc z taką liczbą godzin pracy w tym roku. Więcej pracowaliśmy tylko w lipcu i będziemy pracować w październiku (184 godziny). Dla porównania najmniej godzin pracy ma listopad, ponieważ tylko 144.
Wrzesień 2025 - dni robocze
176 godzin pracy we wrześniu to 22 dni robocze.
Wrzesień 2025 - dni wolne od pracy
Wrzesień 2025 r. liczy 8 dni wolnych od pracy. Są to 4 pełne weekendy (6-7, 13-14, 20-21, 27-28 września 2025 r.). Nie wypada w tym miesiącu żadne inne święto ustawowo wolne od pracy. Tabela z wszystkimi świętami:
ŚWIĘTO
DZIEŃ WOLNY OD PRACY
DZIEŃ TYGODNIA
Nowy Rok
1 stycznia 2025 r.
środa
Święto Trzech Króli
6 stycznia 2025 r.
poniedziałek
pierwszy dzień Wielkiej Nocy
20 kwietnia 2025 r.
niedziela
drugi dzień Wielkiej Nocy
21 kwietnia 2025 r.
poniedziałek
Święto Pracy
1 maja 2025 r.
czwartek
Święto Narodowe Trzeciego Maja
3 maja 2025 r.
sobota
Zielone Świątki
8 czerwca 2025 r.
niedziela
Boże Ciało
19 czerwca 2025 r.
czwartek
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
15 sierpnia 2025 r.
piątek
Wszystkich Świętych
1 listopada 2025 r.
sobota
Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada 2025 r.
wtorek
pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia
25 grudnia 2025 r.
czwartek
drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia
26 grudnia 2025 r.
piątek
Najbliższe święta wypadają teraz w listopadzie. Jedno z nich w tym roku obchodzimy w sobotę, a więc pracodawca będzie musiał wyznaczyć inny dzień wolny a to święto. Najlepszym wyborem wydaje się być 10 listopada (poniedziałek) przed Świętem Niepodległości.
Wrzesień 2025 - kalendarz
Oto kalendarz miesiąca września z zaznaczonymi weekendami:
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2025, poz. 296)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025, poz. 277)
