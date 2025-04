Rewolucja w naliczaniu stażu pracy od 2026 roku: Umowy zlecenia i działalność gospodarcza wliczane do uprawnień pracowniczych

Przykład

Pracownik posiada 5 lat stażu pracy na podstawie umowy o pracę. Przysługuje mu więc urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni. Nie ma znaczenia, że przez 2 lata świadczył pracę na podstawie umowy zlecenia oraz przez 6 lat prowadził działalność gospodarczą. Gdyby obowiązywała nowelizacja Kodeksu pracy, to pracownik miałby prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego, ponieważ do jego stażu pracy zostałoby wliczonych 8 lat prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na podstawie zlecenia.