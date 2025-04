Co zrobić, gdy z ZUS nie dotarła deklaracja podatkowa PIT?

ZUS zrealizował akcję wysyłkową deklaracji podatkowych PIT-40, PIT-11A i PIT-11. Jednak nie wszystkie deklaracje trafiły do adresatów. Duplikat można dostać przychodząc do ZUS. Można też wydrukować dokument, który jest umieszczony na indywidualnym koncie PUE ZUS.

Duplikat deklaracji podatkowej PIT

ZUS na przełomie stycznia i lutego realizował akcję wysyłkową deklaracji podatkowych PIT. Deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 zostały wysłane wszystkim, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS.

Deklaracje podatkowe trafiły do wszystkich, którzy w 2024 r. choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS. Zdecydowaną większość wysłanych deklaracji otrzymali emeryci i renciści. Pozostałe formularze trafiły m.in. do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.

Jeśli roczne rozliczenie do kogoś nie dotarło – może dostać duplikat. Wystarczy zgłosić się do dowolnej placówki ZUS lub pobrać PIT za pośrednictwem strony internetowej PUE ZUS.

- Może się zdarzyć, że adres jest nieaktualny, lub korespondencja nie została doręczona lub po prostu ktoś PIT zgubił. To nic strasznego - wystarczy do nas przyjść i poprosić o duplikat – zapewnia Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Według rzeczniczki, podczas wizyty w ZUS trzeba mieć dowód osobisty lub inny dokument, na podstawie którego pracownik ZUS-u zweryfikuje tożsamość klienta i wyda mu duplikat. To jest pierwszy sposób na to, aby pozyskać kolejny egzemplarz bądź duplikat deklaracji podatkowej za miniony rok. Natomiast innym sposobem jest pobranie PIT-u na platformie usług elektronicznych ZUS. PIT można pobrać w formie PDF lub zapisać na komputerze i mieć dostęp do niego cały czas.

- Roczne rozliczenie podatkowe PIT można znaleźć także na swoim indywidualnym koncie PUE/eZUS, w zakładce „Świadczeniobiorca” - informuje Kowalska-Matis.

ZUS nie wysyła PIT po zmarłych małżonkach

Osoby, które dostały z ZUS PIT-40A, nie muszą składać zeznania podatkowego w swoim urzędzie skarbowym. W ich przypadku deklaracja podatkowa została już całkowicie rozliczona przez ZUS, więc nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań, chyba że chcą skorzystać z przysługujących im odliczeń. Natomiast osoby, do których wysłany został PIT-11A lub PIT-11 mogą samodzielnie złożyć zeznanie w swoim urzędzie skarbowym lub poczekać do 30 kwietnia, kiedy to urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2024 rok, wygenerowane w usłudze Twój e-PIT.

Iwona Kowalska-Matis wskazuje, że ZUS nie wysyła PIT-ów po zmarłych małżonkach. Jeśli wdowa lub wdowiec chce wspólnie rozliczyć się ze zmarłym współmałżonkiem, musi złożyć pisemny wniosek lub udać się osobiście do ZUS-u i poprosić o wydanie PIT zmarłego współmałżonka.

- Przypominam też, że od kilku lat ZUS nie rozlicza nadpłaty podatku. Osoby z nadpłatą dostaną zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego – wyjaśnia Kowalska-Matis. - Jeśli świadczeniobiorca nie miał poza pieniędzmi z ZUS innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi w ogóle składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36 – dodaje rzeczniczka.

Wydanie duplikatu jest bezpłatne. Deklaracje podatkowe należy złożyć każdego roku do 30 kwietnia.

Komu ZUS wysłał deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11

ZUS wysłał deklaracje PIT za 2024 r. osobom, które w zeszłym roku otrzymały świadczenia z ubezpieczeń społecznych: