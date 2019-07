Bezrobocie w czerwcu 2019 r.

W końcu czerwca br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 877,1 tys. bezrobotnych. To o blisko 29 tys. mniej niż miesiąc wcześniej i ponad 90 tys. mniej niż przed rokiem. – Potwierdziły się nasze szacunki, GUS również wskazuje, że stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,3 proc. – mówi minister Bożena Borys-Szopa.

Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2019 roku wyniosła 877,1 tys. osób. W porównaniu do końca maja 2019 roku spadła o 28,9 tys. osób (o 3,2 proc.), a w zestawieniu z czerwcem 2018 r. – o 90,8 tys. (o 9,4 proc.).

reklama reklama



Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w I półroczu br. wyniosła 736,4 tys. osób i była o 10,5 proc. mniejsza niż przed rokiem. – Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, przy czym ich udział w liczbie nowo zarejestrowanych ogółem zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (o 1,2 pkt proc. do 82,3 proc.). Obniżyły się odsetki osób długotrwale bezrobotnych, dotychczas niepracujących oraz absolwentów – wskazuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

– GUS potwierdził nasze szacunki. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec czerwca br. 5.3 proc. i w porównaniu do maja br. obniżyła się o 0,1 pkt proc. Oznacza to, że stopa bezrobocia w czerwcu okazała się o 0,5 pkt proc. niższa niż przed rokiem – podkreśla szefowa MRPiPS.

W porównaniu z poprzednim miesiącem bezrobocie spadło we wszystkich województwach, a największy spadek odnotowano w warmińsko-mazurskim (o 0,4 pkt proc.).

Polecamy: Dokumentacja kadrowa. Prowadzenie i przechowywanie po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

– Stopa bezrobocia w najbliższych miesiącach powinna utrzymać się na zbliżonym poziomie, ze względu na wzrost aktywności gospodarczej podmiotów w branżach zależnych od warunków pogodowych takich jak budownictwo, turystyka, rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo. Zgodnie z szacunkami, w okresie letnim, a więc szczytu prac sezonowych, oczekujemy utrzymania się wskaźnika na poziomie 5,3 proc., z możliwym spadkiem we wrześniu do 5,2 proc. Oznaczałoby to, mimo wyhamowania dynamiki spadku bezrobocia, rekordowo niską stopę bezrobocia w historii gospodarki rynkowej – zauważa minister Bożena Borys-Szopa.

Jak wynika z szacunków MRPiPS, stopa bezrobocia na koniec roku powinna wynieść 5,5 proc.