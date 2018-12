Zasiłek dla bezrobotnych pracujących za granicą

Coraz częściej pojawiają się pytania dotyczące zasiłku dla bezrobotnych dla osób, które pracowały za granicą. Podpowiadamy, co zrobić, żeby otrzymać świadczenie!

Procedura ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych uzależniona jest od tego, gdzie bezrobotny aktualnie przebywa. W pierwszej kolejności należy starać się o zasiłek w kraju ostatniego zatrudnienia. Po zakończeniu pracy należy zarejestrować się w instytucji odpowiadającej polskiemu urzędowi pracy w kraju ostatniego zatrudnienia. Warunki, które należy spełniać, znajdują się na stronie placówki.

Po otrzymaniu prawa do świadczenia można wrócić do Polski, ale nie od razu. Przez minimum cztery tygodnie należy pozostać w kraju, który przyznał zasiłek. W określonych sytuacjach urząd może wyrazić zgodę na wyjazd przed upływem czterech tygodni, np. w sytuacji, gdy wyjazd spowodowany jest towarzyszeniem partnerowi lub małżonkowi, który podejmuje pracę w innym państwie.

Po upłynięciu wymaganego okresu można ubiegać się o transfer zasiłku do Polski. Transfer odbywa się na podstawie dokumentu U2, wydanego na ogół przez instytucję, która wcześniej przyznała zasiłek. Należy pamiętać, że w ciągu 7 dni od daty wyjazdu transferujący zasiłek ma obowiązek zarejestrować się jako poszukujący pracy w polskim urzędzie pracy, dokument U2 złożyć we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy i poinformować o tym instytucję za granicą wypłacającą świadczenie.

Świadczenie transferowane jest przez 3 miesiące, z możliwością wydłużenia do 6 miesięcy na wniosek bezrobotnego.

Zasiłek dla bezrobotnych z polskiego urzędu pracy

Osoby, które wróciły do kraju i nie wnioskowały o zasiłek za granicą, mogą starać się o zasiłek w Polsce. Należy zarejestrować się we właściwym urzędzie pracy (ze względu na meldunek stały lub czasowy) jako osoba bezrobotna z wydanym przez instytucję kraju zatrudnienia dokumentem U1 lub formularzem E 301. W przypadku braku tych dokumentów, należy zwrócić się do wojewódzkiego urzędu pracy o pomoc w potwierdzeniu okresów zatrudnienia za granicą. Wniosek oraz spis niezbędnych dokumentów można znaleźć na stronach WUP-ów.

Po uzyskaniu dokumentów potwierdzających zatrudnienie z zagranicznej instytucji i zsumowaniu okresów zatrudnienia w Polsce i zagranicą wojewódzki urząd pracy wyda decyzję o prawie do zasiłku, którą otrzyma wnioskujący oraz powiatowy urząd pracy.

Przyznając zasiłek, urząd będzie brał pod uwagę nie tylko kryteria nabycia prawa do zasiłku obowiązujące w powiatowym urzędzie pracy (długości zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia oraz sposobu rozwiązania umowy), ale również to, czy wnioskujący jest pracownikiem powracającym. Wykazuje się to na podstawie wypełnionego oświadczenia, w którym należy wykazać, że pomimo pracy za granicą centrum interesów życiowych pozostawało w Polsce.

Wysokość zasiłku uzależniona jest przede wszystkim od tego, który kraj przyznał świadczenie.