Zasiłek dla bezrobotnych 2019 - komu przysługuje, wysokość

Większość rejestrujących się w urzędzie pracy zastanawia się, czy otrzyma zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Aby otrzymać świadczenie wystarczy spełnić przynajmniej dwa warunki.

Warunki, które należy spełniać, aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych

Podstawowym warunkiem uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest przepracowanie 365 dni z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Nie ma znaczenia rodzaj umowy – o pracę czy zlecenie, jak też wymiar etatu. Istotna jest wysokość wynagrodzenia oraz odprowadzane składki.

Do 365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku zaliczane są także inne okresy:

prowadzenia działalności gospodarczej i odprowadzania składek naliczanych od co najmniej minimalnego wynagrodzenia;

zasiłek chorobowy pobierany po ustaniu zatrudnienia, naliczany od co najmniej minimalnego wynagrodzenia;

zasiłek macierzyński pobierany po ustaniu zatrudnienia, naliczany od co najmniej minimalnego wynagrodzenia;

renta z tytułu niezdolności do pracy;

urlop wychowawczy;

służba wojskowa.

Reasumując, warunkiem otrzymania zasiłku jest udokumentowanie 365 dni pracy lub innego okresu uprawniającego do świadczenia i odpowiednia wysokość wynagrodzenia i naliczania składek. Warunek wynagrodzenia nie dotyczy okresu pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy oraz urlopu wychowawczego. Nie ma znaczenia także wysokość wynagrodzenia niani pracującej na podstawie umowy uaktywniającej.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2019 r.

do 5 lat stażu pracy od 5 do 20 lat stażu pracy powyżej 20 lat stażu pracy W okresie pierwszych trzech miesięcy 678,30 zł

netto 594,25 zł 847,80 zł

netto 730,50 zł 1 017,40 zł

netto 867,83 zł W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 532,60 zł

netto 476,67 zł 665,70 zł

netto 583, 79 zł 798,90 zł

netto 691,00 zł

Wysokość wypłacanego świadczenia zależy od stażu pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na 180 lub 365 dni, w zależności od sytuacji na rynku pracy oraz stażu pracy. Okres wypłaty świadczenia może jednak zostać skrócony, na przykład z powodu zwolnienia się z pracy przez rejestrującą się osobę, o 90 dni.

Zasiłki waloryzowane są raz w roku, 1 czerwca. Dlatego podane kwoty obowiązują tylko przez pierwszą połowę roku. To, czy wysokość zasiłku będzie wyższa w drugiej połowie roku, będziemy wiedzieli w maju.