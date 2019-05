Zasiłek dla bezrobotnych brutto od 1 czerwca 2019 r. - nowa kwota

Zasiłek dla bezrobotnych waloryzowany jest co roku, 1 czerwca. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zleży od stażu pracy. W przypadku osoby, która pracowała mniej niż 5 lat, świadczenie będzie wynosiło 80 % zasiłku podstawowego. Z kolei osoba, która przepracowała od 5 do 20 lat, zasiłek podstawowy będzie wynosił 100 %. Natomiast w przypadku przepracowania co najmniej 20 lat, zasiłek będzie podwyższony do 120 %.

Od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku zasiłek dla bezrobotnych będzie wynosić miesięcznie (gdy został przyznany po dniu 31 grudnia 2009 r.):

reklama reklama



podstawowy (od 5 do 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 90 dni: 861,40 zł brutto , w kolejnych miesiącach 676,40 zł brutto;

obniżony - 80 proc. (do 5 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 90 dni: 689,12 brutto , w kolejnych miesiącach 541,12 brutto;

podwyższony - 120 proc. (co najmniej 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 90 dni: 1033,68 brutto, w kolejnych miesiącach 811,68 brutto.

Natomiast w przypadku, gdy zasiłek dla bezrobotnych został przyznany do dnia 31 grudnia 2009 r., od 1 czerwca 2019 r. wynosi 690,90 zł.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych do 31 maja 2019 r.

Od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku zasiłek dla bezrobotnych wynosił miesięcznie:

podstawowy (okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 do 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 90 dni: 847,80 zł brutto (730,50 zł netto), kolejne miesiące prawa do zasiłku 665,70 zł brutto (583,79 zł netto);

obniżony - 80 proc. (do 5 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 90 dni: 678,30 brutto (594,25 zł netto), kolejne miesiące prawa do zasiłku 532,60 brutto (476,67 zł netto);

podwyższony - 120 proc. (co najmniej 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 90 dni: 1017,40 brutto (867,83 zł netto), kolejne miesiące prawa do zasiłku 798,90 brutto (691,00 zł netto).

Więcej na ten temat przeczytasz >>> Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2018 do 31 maja 2019

Jak się zarejestrować

Warunkiem koniecznym otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest rejestracja w urzędzie pracy. W tym celu należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a w przypadku braku zameldowania – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny powinna przedstawić (do wglądu) urzędowi następujące dokumenty:

- dowód osobisty albo inny dokument tożsamości,

- świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

- świadectwa pracy ze wszystkich miejsc pracy,

- dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada,

- dodatkowo osoba niepełnosprawna powinna przedstawić dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Ponadto przy rejestracji należy przekazać inne dane, o które zapyta pracownik powiatowego urzędu pracy, m.in. numer PESEL, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, liczbę dzieci na utrzymaniu, itp.

Następnie, po pozytywnym zweryfikowaniu, osobie ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny zakładana jest karta rejestracyjna (w postaci elektronicznej).

Polecamy: Kodeks pracy 2019 – Nowe Wydanie. Praktyczny komentarz z przykładami

Ważny rok pracy

Ponadto podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest wykazanie się odpowiednim okresem zatrudnienia. Osoba, która straciła pracę, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, musi zatem zarejestrować się w urzędzie pracy i udowodnić na podstawie odpowiednich dokumentów, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywała pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Konieczne jest, aby warunki te zaistniały łącznie. Od 1 stycznia 2019 r, minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł brutto. Nie ma znaczenia rodzaj umowy – o pracę czy zlecenie, jak też wymiar etatu. Istotna jest wysokość wynagrodzenia oraz odprowadzane składki.

Do 365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku zaliczane są także inne okresy:

- urlop wychowawczy,

- pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy,

- prowadzenia działalności gospodarczej i odprowadzania składek naliczanych od co najmniej minimalnego wynagrodzenia,