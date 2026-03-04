REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Inne » Czy wypłata ekwiwalentu pieniężnego pozbawia prawa do dodatkowego urlopu?

Czy wypłata ekwiwalentu pieniężnego pozbawia prawa do dodatkowego urlopu?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 marca 2026, 13:34
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
osoba niepełnosprawna podróż dodatkowy urlop wypoczynkowy wymiar urlopu umiarkowany stopień niepełnosprawności znaczny stopień niepełnosprawności rozwiązanie stosunku pracy koniec umowy o pracę ekwiwalent urlopowy
Czy wypłata ekwiwalentu pieniężnego pozbawia prawa do dodatkowego urlopu?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dodatkowy urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem przysługującym pracownikom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Chociaż przepisy dotyczące tego urlopu nie są nowe, nadal pojawiają się wątpliwości odnośnie prawa do pierwszego urlopu dodatkowego dla osoby niepełnosprawnej.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego

Osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Wymiar takiego urlopu wynosi 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Przy czym prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Pomimo że przepisy dotyczące dodatkowego urlopu funkcjonują już od wielu lat, to nadal budzą wątpliwości. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy z pytaniami dotyczącymi prawa do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoby niepełnosprawnej.

Kiedy pierwszy dodatkowy urlop nie jest rozliczany proporcjonalnie?

W pierwszym swoim pytaniu POPON poruszył kwestię rozliczania dodatkowego urlopu wypoczynkowego w razie rozwiązania stosunku pracy w roku nabycia prawa do tego urlopu. Czy w takim przypadku należy urlop rozliczać z zastosowaniem zasady proporcjonalności, wynikającej z przepisów Kodeksu pracy?

W udzielonej odpowiedzi PIP stwierdza, że jeśli upływ jednego roku pracy, uprawniający do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, nastąpi w trakcie roku kalendarzowego, zastosowanie znajdą normy obowiązujące przy ustalaniu urlopu uzupełniającego. Oznacza to, że urlop taki nie będzie podlegał proporcjonalnemu obniżeniu w stosunku do okresu, w którym pracownik nie miał do niego prawa. A zatem, jeżeli osoba niepełnosprawna uzyska prawo do dodatkowego urlopu w grudniu, z uwagi na upływ w tym miesiącu roku zatrudnienia, będzie mu przysługiwało prawo do pełnych 10 dni tego urlopu.

REKLAMA

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie
Autopromocja

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie

Sprawdź

Dodatkowy urlop wypoczynkowy ustalany proporcjonalnie

W kolejnym pytaniu eksperci POPON pytają o sytuację pracownika, z którym, po nabyciu przez niego prawa do pierwszego urlopu dodatkowego, następuje rozwiązanie stosunku pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W odpowiedzi PIP podkreśla, że w takim przypadku będą obowiązywały reguły dotyczące ustalania urlopu proporcjonalnego, określone w Kodeksie pracy. Należy zauważyć, że proporcjonalne obniżenie dodatkowego urlopu wypoczynkowego następuje wyłącznie:

  1. w przypadku, gdy w trakcie roku kalendarzowego następuje ustanie stosunku pracy;
  2. w przypadku trwającego co najmniej jeden miesiąc:
  • urlopu bezpłatnego;
  • urlopu wychowawczego;
  • pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, pełnienia służby w aktywnej rezerwie w dniach tej służby, odbywania ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy albo pełnienia służby zastępczej;
  • tymczasowego aresztowania;
  • odbywania kary pozbawienia wolności;
  • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Tak więc w roku kalendarzowym, w którym ustanie stosunek pracy, pracownikowi będzie przysługiwał urlop dodatkowy u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy (chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze), a u kolejnego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego (w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego) lub w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym (w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego).

Wypłata ekwiwalentu urlopowego nie pozbawia prawa do urlopu

Następne pytanie dotyczyło sytuacji, w której pracownik po otrzymaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany pierwszy dodatkowy urlop u jednego pracodawcy podejmuje zatrudnienie u kolejnego pracodawcy w tym samym roku kalendarzowym.

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego przysługuje w związku z niewykorzystaniem „w naturze” - w całości lub w części - urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu dodatkowego, do którego pracownik jest uprawniony w okresie zatrudnienia u danego pracodawcy, z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (proporcjonalnie do okresu zatrudnienia). W przypadku, gdy pracodawca wypłaci pracownikowi ekwiwalent w wysokości przekraczającej kwotę należną, niezależnie od przesłanek takiego działania, nie pozbawi to pracownika prawa do urlopu proporcjonalnego u kolejnego pracodawcy. Jedynie pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzysta („w naturze”) urlop w wymiarze wyższym niż powinien u dotychczasowego pracodawcy, u kolejnego pracodawcy przysługuje urlop w odpowiednio niższym wymiarze.

Podstawa prawna:

  • art. 19, art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 913 z późn. zm.)
  • art. 1551, art. 1552, art. 158 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.)
Powiązane
Niepełnosprawni zostali bez technologii wspomagającej. Centralna wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami została zamknięta
Niepełnosprawni zostali bez technologii wspomagającej. Centralna wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami została zamknięta
Informacja dla zadłużonych płatników na profilu PUE/eZUS
Informacja dla zadłużonych płatników na profilu PUE/eZUS
Kontrola zwolnień lekarskich od pracy - jakie zmiany wprowadzi nowe rozporządzenie?
Kontrola zwolnień lekarskich od pracy - jakie zmiany wprowadzi nowe rozporządzenie?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Mężczyźni opiekowali się dziećmi przez 2,3 mln dni a kobiety 8,5 mln dni w roku - dane ZUS dot. zasiłku opiekuńczego
04 mar 2026

Mężczyźni opiekowali się dziećmi przez 2,3 mln dni a kobiety 8,5 mln dni w roku - to dane ZUS dotyczące zasiłku opiekuńczego. Natomiast w przypadku zasiłku przy opiece nad innym członkiem rodziny niż dziecko prowadzili panowie - 1,4 mln dni na opiekuńczym. Panie pobierały zasiłek przez 988 tys. dni. Przysługuje on osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu.
19 euro za godzinę pracy w Holandii (produkcja, magazyn, szklarnia, pakowanie). 12 euro na godzinę we Francji (winobranie) plus premie dzienne i urlopowe
04 mar 2026

Ile można zarobić za granicą w pracy sezonowej? Które państwa chętnie zatrudniają Polaków, a gdzie najbardziej chcą pracować pracownicy z Polski? Można zarobić 19 euro za godzinę pracy w Holandii (produkcja, magazyn, szklarnia, pakowanie) i 12 euro na godzinę we Francji (winobranie) plus premie dzienne oraz urlopowe.
Czy wypłata ekwiwalentu pieniężnego pozbawia prawa do dodatkowego urlopu?
04 mar 2026

Dodatkowy urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem przysługującym pracownikom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Chociaż przepisy dotyczące tego urlopu nie są nowe, nadal pojawiają się wątpliwości odnośnie prawa do pierwszego urlopu dodatkowego dla osoby niepełnosprawnej.
SN zdecydował: prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, spowodowanie kolizji oraz zatajenie tego przed pracodawcą nie mieszczą się w hipotezie art. 52 § 1 pkt 3 KP (dyscyplinarka)
04 mar 2026

Rzeczą oczywistą wydawałaby się tzw. dyscyplinarka za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, spowodowanie kolizji oraz zatajenie tego przed pracodawcą, jednak Sąd Najwyższy uznał, że zachowania te nie mieszczą się w hipotezie art. 52 § 1 pkt 3 Kodeksu Pracy (rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku). W sprawie chodziło o dyrektora, który dopuścił się ww. czynów. Jak zakończyła się sprawa i czy dyrektor podlegał pod inny paragraf?

REKLAMA

Gdy słowo znaczy więcej niż procedura. 97% pracowników dostrzega pozytywną rolę doceniania [BADANIE]
04 mar 2026

Choć pozytywne skutki doceniania są oczywiste, aż połowa pracujących nie widzi, by ich zaangażowanie było zauważane, wynika z ankiet Gi Group Holding. Także regularny feedback nadal nie jest oczywistą praktyką – połowa pracowników otrzymuje go tylko raz lub dwa razy w roku. Luka między siłą uznania a realiami codziennej pracy pozostaje wyraźna.
ZUS sam daje 7000 zł bez 61,08 zł i bez stażu, bez ani jednego dnia pracy, bez wniosku. Kiedy i dla kogo?
04 mar 2026

Kto z nas nie chciałby mieć przyznanego prawa do świadczenia w wysokości 7000 zł, i kto nie chciałby otrzymywać co miesiąc, na konto - bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków, bez stażu pracy, bez ani jednego dnia pracy - tak dużych pieniędzy?
Ważne zmiany w ZUS: Eksperci wyjaśnią waloryzację i limity dorabiania do emerytur
04 mar 2026

W najbliższy czwartek rzeszowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organizuje dyżur telefoniczny poświęcony m.in. marcowej waloryzacji świadczeń oraz nowym limitom dorabiania do emerytur i rent. Eksperci będą udzielać porad w zakresie zmian, które weszły w życie w marcu.
[ZUS informuje] W jaki sposób lekarze ZUS podchodzą do niepełnosprawności intelektualnej albo problemów osób w spektrum autyzmu?
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: W jaki sposób lekarze ZUS podchodzą do niepełnosprawności intelektualnej albo problemów osób w spektrum autyzmu. Czy można niesamodzielność /niepełnosprawność rozpoznać przez kilka pytań? Czy jest możliwe rozpoznanie sytuacji zdrowotnej po 2 minutach badania?

REKLAMA

[ZUS informuje] Orzeczenia ZUS sprzeczne z dokumentacją medyczną wnioskodawcy
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: "Przychodzi osoba chora albo niepełnosprawna na komisję ZUS. Komisja wydaje orzeczenie wprost sprzeczne z dokumentacją medyczną przedstawioną Komisji. Czy ZUS ma pomysł jak rozwiązać ten problem?"
Ruszyły nabory PARP 2026. Ważne terminy do zapamiętania według województw [Dofinansowanie, szkolenia]
03 mar 2026

Ruszyły nabory PARP w 2026 roku. Oto ważne terminy do zapamiętania dla poszczególnych województw w Polsce. Można składać wnioski o dofinansowanie usług rozwojowych dla firm oraz wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców priorytetowych województw, powiatów i gmin.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA