Badania okresowe medycyny pracy będą połączone z badaniami profilaktycznymi - mammografia, cytologia, PSA, być może test FIT i kolonoskopia

Prezes NFZ: chcemy połączyć badania profilaktyczne z badaniami medycyny pracy

W czwartek 7 marca 2024 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczął się dwudniowy IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak po zakończonym panelu podkreślił w rozmowie z PAP, że dzięki profilaktyce możliwe jest wykrycie choroby na wczesnym etapie jej rozwoju.



"Najbardziej chciałbym, żeby w pozycjach planu finansowego profilaktyce rosła z największą dynamiką. To są środki, które najchętniej byśmy wydawali, w których nie będzie ograniczeń. Dla tylu pacjentów, ilu się zgłosi świadczeniodawcy uzyskają finansowanie" – powiedział PAP prezes NFZ.



Aby zachęcić Polaków do badań profilaktycznych, NFZ wraz z Ministerstwem Zdrowia planują połączyć je z badaniami okresowymi w pracy.



"To jest skomplikowany proces formalny, ale trzeba szukać wszelkich form zachęty do działań profilaktycznych. Edukacja i informacja są bardzo ważne" – powiedział prezes Nowak.



Zaznaczył, że badania profilaktyczne, które będą przeprowadzane podczas badań medycyny pracy, nie będą mogły wpływać ma decyzję o przyjęciu pracownika do pracy, a skorzystanie z nich będzie darmowe.

Jaki zakres badań profilaktycznych połączonych z medycyną pracy?

"Podjęłam już decyzję. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wspólnie z NFZ (...) wycenia procedury. Do medycyny pracy włączymy pewne badania profilaktyczne (...), które będą całkowicie finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Myślę o mammografii, cytologii, PSA, być może o teście FIT" – potwierdziła minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Zakres ten może być poszerzony również o kolonoskopię.



Na razie nie podano kiedy te zmiany wejdą w życie.



PAP)

Autorka: Julia Szymańska

