Pracownik powinien mieć 14 dni urlopu wypoczynkowego z rzędu w każdym roku. Czy brak dłuższego wolnego to wykroczenie i pracodawcy grozi kara?

Pracownik powinien mieć 14 dni urlopu wypoczynkowego z rzędu w każdym roku. Czy brak dłuższego wolnego to wykroczenie i pracodawcy grozi kara?

05 maja 2026, 14:26
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
14 dni urlopu wypoczynkowego czy to obowiązek
Pracownik powinien mieć 14 dni urlopu wypoczynkowego z rzędu w każdym roku. Czy brak dłuższego wolnego to wykroczenie i pracodawcy grozi kara?
Czy pracownik musi raz w roku kalendarzowym wykorzystać 14 dni urlopu wypoczynkowego z rzędu? Zgodnie z art. 162 Kodeksu pracy na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, ale co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy brak dłuższego urlopu to wykroczenie i pracodawcy grozi kara?

14 dni urlopu wypoczynkowego

Zasadą prawa pracy jest korzystanie z urlopu w całości czyli wykorzystanie w jednym czasie pełnej puli dni urlopowych (20 lub 26 dni). Natomiast art. 162 Kodeksu pracy pozwala na rozdrobnienie urlopu na kilka części:

Art.  162. [Podział urlopu na części]

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Prawem pracowniczym jest więc wnioskowanie o urlop wypoczynkowy w krótszych okresach czasu i w różnych terminach. Ustawodawca zastrzegł jednak, że przynajmniej jedna część z 20-dniowego lub 26-dniowego urlopu powinna wynosić 14 kolejnych dni kalendarzowych. Chodzi tu więc nie o 14 dni urlopowych (dni urlopu udziela się na dni robocze), ale ogólnie o wypoczynek obejmujący wszystkie dni następujące po sobie (także święta, soboty i niedziele). W związku z tym przepisem prawnym powstaje pytanie: czy skorzystanie z 14 dni urlopu jest obowiązkiem, a pracodawca może zmusić do tego pracownika?

Czy trzeba wykorzystać 14 dni urlopu wypoczynkowego z rzędu?

Często zdarza się, że pracodawca nie pozwala pracownikowi na 14-dniową nieobecność w pracy albo pracownik sam składa wnioski o krótsze okresy urlopu. Czy jest to zgodne z prawem? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w wypowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy. PIP stwierdza, że niewykorzystanie urlopu w taki sposób, aby pracownik miał wolnych 14 dni kalendarzowych z rzędu, nie stanowi wykroczenia przeciwko prawom pracownika, o którym mowa w art. 282 § 1 pkt 2 KP. Jest to naruszenie przepisu kodeksowego, ale pracodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tego przepisu. W praktyce zapis ten traktowany jest raczej jak prawo pracownika, a nie jego obowiązek. Jeśli z inicjatywy pracownika urlop dzielony jest na krótsze odcinki czasu, nie ma wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Natomiast uporczywe odmawianie przez pracodawcę skorzystania z 14-dniowego urlopu, stanowi naruszenie praw pracowniczych. Pracownik może wystąpić o interwencję do Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor ma możliwość zastosowania wówczas środka prawnego uregulowanego w art. 11 pkt 8 ustawy o PIP czyli polecenia lub wystąpienia pokontrolnego wskazującego pracodawcy usunięcia naruszeń.

Takie skonstruowanie przepisów prawa pracy ma na celu zapewnienie pracownikowi właściwej regeneracji psychicznej i fizycznej, która jest niemożliwa w krótszych okresach czasu wolnego. Warto mieć to na uwadze przy planowaniu urlopów.

Czy można jechać na urlop w czasie zwolnienia lekarskiego? Kontrola ZUS
Od czego zależy długość urlopu wypoczynkowego? W 2026 r. szykują się ważne zmiany
Urlop wypoczynkowy – czy pracodawca może odmówić?
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

Kadry
Wypowiedzenie umowy o pracę miesiąc przed okresem ochronnym. Pracownikowi brakują 4 lata do emerytury
05 maja 2026

4 lata przed emeryturą pracownika rozpoczyna się ochrona przedemerytalna. Jak liczyć okres ochrony? Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na miesiąc przed okresem ochronnym?
Dofinansowanie 9 tys. zł na osobę, m.in. pracownika 55+ i niepełnosprawną. Nabór tylko do 22 maja 2026 r. [PARP]
05 maja 2026

Z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS) uruchomiono pilotaż Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR). Program przewiduje dofinansowanie rozwoju kompetencji m.in. pracowników 55+ i niepełnosprawnych. Przysługuje wsparcie w wysokości 9 tys. zł na osobę. Nabór trwa tylko do 22 maja 2026 r. [PARP].
Legitymacja emeryta‑rencisty w 2026 roku - kto może ją dostać, jakie daje ulgi i ważne zmiany od lipca
05 maja 2026

Zniżki na przejazdy, tańsze leki czy zwolnienie z abonamentu RTV to tylko część przywilejów dostępnych po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty. W 2026 roku dokument ten nadal daje dostęp do wielu ulg i zniżek, a od lipca planowane są zmiany w jego wyglądzie i zabezpieczeniach.
Kwoty wolne od potrąceń 2026 netto [TABELA]
05 maja 2026

Kwoty wolne od potrąceń od 1 stycznia 2026 roku wzrosły wraz z podwyżką płacy minimalnej. Kwoty netto, których komornik nie zabierze z wynagrodzenia za pracę zawiera tabela. Co oznacza kwota wolna od potrąceń? Zobacz aktualne stawki.

Pracownicy zyskują 1 godz. dziennie dzięki AI. Jednak tempo pracy przyspiesza zamiast zwalniać
05 maja 2026

Pracownicy zyskują 1 godz. dziennie dzięki AI. Jednak zamiast poczucia ulgi tempo pracy przyspiesza. Dochodzą nowe oczekiwania i terminy. Wszystko to prowadzi do spadku zaangażowania, energii i motywacji pracowników.
Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. MRPiPS opublikowało nowy projekt ustawy i obowiązki dla pracodawców [Projekt z 29 kwietnia 2026 r.]
05 maja 2026

4 maja 2026 r. na stronach RCL pojawił się nowy projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (nr z wykazu UC 127). Opublikowano także projekt rozporządzenia MRPiPS ws. szczegółowych informacji o wskaźnikach zawartych w sprawozdaniu dotyczącym luki płacowej między pracownikami płci żeńskiej i męskiej, sposobu i wzoru ich obliczania.
ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 zł za przekaz pocztowy. Czy idzie rewolucja w wypłatach emerytur i rent?
04 maja 2026

ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 PLN za przekaz pocztowy. Czy idzie rewolucja w wypłatach emerytur i rent? Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrezygnuje z poczty i wypłaci emerytury i renty tylko na konta? Pytamy u źródła.
Wyższy próg dochodowy do 500+ dla niesamodzielnych od marca 2026 r. do lutego 2027 r.
04 maja 2026

Ile wynosi próg dochodowy do 500+ dla niesamodzielnych od marca 2026 r. do lutego 2027 r. Właściwa nazwa to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Komu przysługują dodatkowe pieniądze z ZUS? Jak je uzyskać?

Premie i dodatki wypadną z pensji, będą też wyższe kary dla pracodawcy (od 2 000 zł nawet do 60 000 zł grzywny) w 2027 r.?
05 maja 2026

Sejm zajmie się projektem, który może zmienić sposób liczenia minimalnego wynagrodzenia. W grze są nie tylko zasady wypłaty pensji, ale też wyższe kary dla pracodawców. Składniki wynagrodzenia, takie jak premie czy dodatki funkcyjne, będą wyłączane z jej zakresu - a to oznacza zmianę w wysokości podstawy wynagrodzenia dla wielu pracowników.
518 zł premii czy dodatku stażowego, także w maju. Sprawdź dla kogo i kiedy [obwieszczenie MRPiPS w mocy]
04 maja 2026

Od czerwca 2025 roku weszły w życie całkowicie nowe przepisy regulujące kwestię staży, które zostały ustanowione poprzez ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia, to już niemal rok obowiązywania regulacji. Co ważne, nie chodzi tu o tzw. stażowe - jako zaliczanie okresów pracy. Najbardziej istotnym elementem regulacji jest wprowadzenie świadczenia w postaci comiesięcznej premii wynoszącej 518 złotych za każdy miesiąc realizacji stażu. Te przepisy pozostają wciąż w mocy, zatem w maju 2026 r. też należy się 518 zł premii czy tzw. dodatku stażowego.
