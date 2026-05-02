2 maja 2026 r. to Święto Flagi RP. Czy pracodawca musi wyznaczyć dzień wolny za święto, które wypadło w sobotę?

2 maja 2026 roku wypada w sobotę pomiędzy 1 maja (Święto Pracy) i Narodowym Świętem Konstytucji 3 Maja. Czy wypadające 2 maja Święto Flagi to również dzień wolny od pracy? Czy pracodawca musi wyznaczyć za ten dzień inny dzień wolny od pracy?

2 maja 2026 r. - Święto Flagi RP

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Święto Flagi ustanowiono w 2004 roku, pomiędzy Święto Pracy (1 maja) a Święto Konstytucji 3 Maja. Od początku pojawiały się wątpliwości, czy jest to dzień wolny od pracy. Ostatecznie nie został on wpisany do ustawy o dniach wolnych od pracy, która określa katalog takich świąt w Polsce.

Kilka lat temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało z tej okazji miniprzewodnik „Biało-Czerwona”, popularyzujący wiedzę o polskich symbolach narodowych. Pobierz »

Co ciekawe, 2 maja w dawnych wierzeniach słowiańskich wiązano z tzw. Dziadami wiosennymi - obrzędem poświęconym pamięci zmarłych. Współcześnie ich odpowiednikiem są jesienne Zaduszki obchodzone 1 listopada.

Czy 2 maja 2026 r. jest dniem wolnym od pracy?

Nie. Zasadniczo 2 maja jest normalnym dniem roboczym. W 2026 roku przypada jednak w sobotę. Gdyby był to dzień ustawowo wolny od pracy, pracodawca musiałby wyznaczyć dodatkowy dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym - ale takiego obowiązku nie ma.

Dlaczego 2 maja nie jest świętem wolnym od pracy?

Dzień Flagi został ustanowiony na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. dotyczącej symboli państwowych. Akt ten nie nadał jednak świętu statusu dnia wolnego od pracy ani nie rozszerzył katalogu świąt ustawowo wolnych. 2 maja ma przede wszystkim wymiar symboliczny - to czas refleksji nad historią Polski, okazja do podkreślenia znaczenia Polonii oraz wyrażenia szacunku wobec biało-czerwonej flagi. W polskim kalendarzu istnieje wiele podobnych dni okolicznościowych, które nie wiążą się z wolnym od pracy.

Czy pracuje się 1, 2 i 3 maja 2026 r.?

1 maja (piątek) – Święto Pracy – dzień ustawowo wolny od pracy

2 maja (sobota) – Dzień Flagi RP – zwykle dzień wolny wynikający z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, ale nie święto ustawowe

3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny; brak obowiązku wyznaczania innego dnia wolnego, ponieważ przypada w niedzielę

Gdy 2 maja wypada w dzień roboczy, wiele osób bierze wówczas urlop, aby wydłużyć tzw. majówkę. To jeden z najczęściej wybieranych terminów na dni wolne.

