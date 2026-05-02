2 maja 2026 r. to Święto Flagi RP. Czy pracodawca musi wyznaczyć dzień wolny za święto, które wypadło w sobotę?

2 maja 2026 r. to Święto Flagi RP. Czy pracodawca musi wyznaczyć dzień wolny za święto, które wypadło w sobotę?

02 maja 2026, 11:04
Emilia Panufnik
2 maja 2026 r. to Święto Flagi RP. Czy pracodawca musi wyznaczyć dzień wolny za święto, które wypadło w sobotę?
2 maja 2026 roku wypada w sobotę pomiędzy 1 maja (Święto Pracy) i Narodowym Świętem Konstytucji 3 Maja. Czy wypadające 2 maja Święto Flagi to również dzień wolny od pracy? Czy pracodawca musi wyznaczyć za ten dzień inny dzień wolny od pracy?

2 maja 2026 r. - Święto Flagi RP

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Święto Flagi ustanowiono w 2004 roku, pomiędzy Święto Pracy (1 maja) a Święto Konstytucji 3 Maja. Od początku pojawiały się wątpliwości, czy jest to dzień wolny od pracy. Ostatecznie nie został on wpisany do ustawy o dniach wolnych od pracy, która określa katalog takich świąt w Polsce.

Kilka lat temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało z tej okazji miniprzewodnik „Biało-Czerwona”, popularyzujący wiedzę o polskich symbolach narodowych. Pobierz »

Co ciekawe, 2 maja w dawnych wierzeniach słowiańskich wiązano z tzw. Dziadami wiosennymi - obrzędem poświęconym pamięci zmarłych. Współcześnie ich odpowiednikiem są jesienne Zaduszki obchodzone 1 listopada.

Czy 2 maja 2026 r. jest dniem wolnym od pracy?

Nie. Zasadniczo 2 maja jest normalnym dniem roboczym. W 2026 roku przypada jednak w sobotę. Gdyby był to dzień ustawowo wolny od pracy, pracodawca musiałby wyznaczyć dodatkowy dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym - ale takiego obowiązku nie ma.

Dlaczego 2 maja nie jest świętem wolnym od pracy?

Dzień Flagi został ustanowiony na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. dotyczącej symboli państwowych. Akt ten nie nadał jednak świętu statusu dnia wolnego od pracy ani nie rozszerzył katalogu świąt ustawowo wolnych. 2 maja ma przede wszystkim wymiar symboliczny - to czas refleksji nad historią Polski, okazja do podkreślenia znaczenia Polonii oraz wyrażenia szacunku wobec biało-czerwonej flagi. W polskim kalendarzu istnieje wiele podobnych dni okolicznościowych, które nie wiążą się z wolnym od pracy.

Czy pracuje się 1, 2 i 3 maja 2026 r.?

  • 1 maja (piątek) – Święto Pracy – dzień ustawowo wolny od pracy
  • 2 maja (sobota) – Dzień Flagi RP – zwykle dzień wolny wynikający z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, ale nie święto ustawowe
  • 3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny; brak obowiązku wyznaczania innego dnia wolnego, ponieważ przypada w niedzielę

Gdy 2 maja wypada w dzień roboczy, wiele osób bierze wówczas urlop, aby wydłużyć tzw. majówkę. To jeden z najczęściej wybieranych terminów na dni wolne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Staż pracy po nowemu. Od maja ważna zmiana dla pracowników sektora prywatnego
02 maja 2026

Od 1 maja pracownicy firm prywatnych będą mogli zwrócić się do pracodawcy o wliczenie m.in. umów-zleceń do stażu pracy. Zaświadczenie potwierdzające te okresy pracy wydaje ZUS. Od stycznia z takiej możliwości korzystają osoby zatrudnione w sektorze publicznym.
Problem, który dotyczy tysięcy pracowników. PIP ujawnia niepokojące statystyki
02 maja 2026

W ubiegłym roku 32 tysięcy pracowników nie otrzymało wynagrodzenia na czas, a kolejnym 12 tysiącom pobory zostały wypłacone w niepełnej wysokości - wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy. Nieprawidłowości związane z wypłatą pensji są najczęściej zgłaszanym problemem do PIP.
Zarobki 2026: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami
01 maja 2026

Zarobki w 2026 r.: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami. Po pielęgniarstwie można zarabiać kilkanaście tysięcy złotych. Gdzie w Polsce pielęgniarki zarabiają najwięcej?

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek
30 kwi 2026

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Daje największe poczucie bezpieczeństwa w zatrudnieniu. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek ustanowiony w Kodeksie pracy.
Wypłata dodatku stażowego z wyrównaniem po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. [PIP]
30 kwi 2026

Po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. pracodawca powinien wypłacić dodatek stażowy z wyrównaniem. Pracownik musi oczywiście przedstawić zaświadczenie o dłuższym stażu pracy. Jak tłumaczy to PIP?
Najwyższe bezrobocie od 5 lat. Tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy
30 kwi 2026

Paradoks polskiego rynku pracy: najwyższe bezrobocie od 5 lat - tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy. O co tutaj chodzi?
Emerytura bez pracy na etacie: jak zabezpieczyć swoją przyszłość? 5 sposobów
30 kwi 2026

Emerytura to zwykle najważniejsze, co trzyma pracowników przy etacie. Jak bez umowy o pracę można zadbać finansowo o przyszłość? Oto 5 sposobów.

Czy system zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami nadąża za rzeczywistością? Między stabilnością a rozwojem
30 kwi 2026

Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami przez lata opierał się na prostym założeniu: praca jest istotnym elementem rehabilitacji. W konsekwencji za wartościową uznawano niemal każdą formę zatrudnienia, nawet taką, która nie dawała perspektyw podwyżek, awansu ani rozwoju. Również tę, która zamykała się w kilku stereotypowych branżach, i była całkowicie uzależniona od miliardowych dofinansowań z budżetu PFRON.
Alarm w polskich firmach: obce służby infiltrują organizacje przez fałszywych pracowników. Rząd wydał pilne ostrzeżenie i instruktaż
02 maja 2026

Brzmi jak z filmu, ale to nie żart: obce służby infiltrują polskie firmy, podszywając się pod kandydatów do pracy. Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa wydał pilną rekomendację dla działów HR. Takie mamy czasy, że teraz każdy rekruter musi wiedzieć, jak rozpoznać szpiega i na co uważać. Stawka: bezpieczeństwo państwa i wrażliwe dane firm.
