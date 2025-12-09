REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Zwolnienia od pracy » Złóż wniosek o 2 dni opieki nad dzieckiem. Z końcem grudnia 2025 r. uprawnienie przepada [WZÓR]

Złóż wniosek o 2 dni opieki nad dzieckiem. Z końcem grudnia 2025 r. uprawnienie przepada [WZÓR]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 grudnia 2025, 17:03
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Opieka na dziecko 2 dni - należy wykorzystać do końca roku
Wniosek o 2 dni wolne opieki na dziecko - wzór do pobrania
Emilia Panufnik
Infor.pl

REKLAMA

REKLAMA

Opieka na dziecko zdrowe w wymiarze 2 dni wolnego dla pracownika (art. 188 Kodeksu pracy) przysługuje do końca roku kalendarzowego. Niewykorzystane dni opieki do 31 grudnia 2025 roku przepadają. Jak napisać wniosek o 2 dni opieki na dziecko? Pobierz wzór.

Opieka na dziecko do końca grudnia 2025 roku

W każdym roku kalendarzowym pracownik lub pracownica mają prawo do 2 dni lub 16 godzin opieki nad dzieckiem zdrowym do 14 roku życia. Wskazana liczba dni lub godzin opieki dotyczy pracy na pełnym etacie. Przy niepełnym etacie liczbę godzin pomniejsza się proporcjonalnie do etatu, np. ½ etatu to 8 godzin. To uprawnienie rodzicielskie przysługuje tylko jednemu z rodziców. Jeśli matka skorzysta z jednego dnia, ojciec nie będzie mógł wykorzystać drugiego. W późniejszym terminie drugi dzień może wykorzystać już tylko matka.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem przysługują zawsze w tym samym wymiarze – 2 dni. Nie ma znaczenia liczba dzieci pracownika.

Opieka na dziecko – ile płatne?

Za czas 2 dni opieki na dziecko przysługuje pełne wynagrodzenie, dlatego rodzice chętnie korzystają z tego prawa przyznanego im na gruncie Kodeksu pracy. Dodatkowo w okresie międzyświątecznym często zamknięte są żłobki i przedszkola, a pracownicy mają już mało urlopu wypoczynkowego albo został już w pełni wykorzystany. To dobry czas na skorzystanie z art. 188 Kodeksu pracy.

Niewykorzystane 2 dni opieki przepadają

Należy jednak pamiętać, ze niewykorzystane 2 dni opieki nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy. Z dniem 1 stycznia 2025 roku pracownik nabył prawo do 2 dni opieki na dziecko zdrowe i powinien wykorzystać je do 31 grudnia 2025 roku. W przeciwnym razie możliwość skorzystania z 2 dni wolnego na dziecko przepada.

2 dni opieki na dziecko przepadają również, jeśli nie zostają wykorzystane do dnia ukończenia przez dziecko 14 lat. Termin ten liczymy zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego. Termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Dodatkowo obliczając wiek dziecka, termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

REKLAMA

Przykład

Córka pracownicy urodziła się 14 marca 2011 roku. Pracownica może skorzystać z opieki na dziecko do 14 marca 2025 do godziny 0:00 czyli de facto do 13 marca 2025 roku.

Wniosek o 2 dni opieki na dziecko zdrowe - wzór

W grudniu jest więc jeszcze czas na to, aby złożyć wniosek o opiekę na dziecko. Jak napisać wniosek? Oto wzór do pobrania:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 

……………………………………………………..

(miejscowość, data)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(dane pracownika)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(dane pracodawcy)

 

 

WNIOSEK

o udzielenie zwolnienia z pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 roku życia

 

Na podstawie art. 188 Kodeksu pracy wnoszę o udzielenie mi zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 roku życia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 1 dnia. 

Proszę o udzielenie zwolnienia od pracy na dzień …………………………………………….. .

 

Jednocześnie oświadczam, że drugi z rodziców dziecka nie korzysta z uprawnień wynikających z art. 188 Kodeksu pracy.

 

 

 

………………………………………………………..

(podpis pracownika)

 

Pobierz wzór wniosku o opiekę nad dzieckiem zdrowym na podstawie art. 188 KP: doc, pdf

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. z dnia 31 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023, poz. 1465)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. z dnia 14 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1610)

Powiązane
Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika za czas zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat
Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika za czas zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat
Opieka na dziecko do lat 14 na godziny zamiast 2 dni? Kiedy korzystniej wnioskować o dzień lub 2 dni?
Opieka na dziecko do lat 14 na godziny zamiast 2 dni? Kiedy korzystniej wnioskować o dzień lub 2 dni?
Opieka nad małym dzieckiem podczas pracy zdalnej. Co z kontrolą pracodawcy?
Opieka nad małym dzieckiem podczas pracy zdalnej. Co z kontrolą pracodawcy?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Polacy nie chcą pracować 24/7, chociaż.. wiele osób wykonuje obowiązki po godzinach, rezygnując z czasu przeznaczonego na odpoczynek, rodzinę czy realizację pasji
09 gru 2025

Zacieranie się granic między pracą a życiem prywatnym istotnie wpływa na życie zawodowe Polaków. Wiele osób wykonuje obowiązki po godzinach, rezygnując z czasu przeznaczonego na odpoczynek, rodzinę czy realizację pasji. Jak pokazuje ankieta przeprowadzona przez Gi Group Holding, 24% respondentów odczuwa poczucie winy, gdy nie odbiera służbowych telefonów lub wiadomości po godzinach pracy, co świadczy o presji emocjonalnej towarzyszącej permanentnej dostępności.
Uwaga: 12 kluczowych ustaw dla polskiego prawa, w tym 7 dla prawa pracy zmienionych z mocą od 13 grudnia 2025 r.
09 gru 2025

Ważna ustawa została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 listopada 2025 r. Mało kto ma tego świadomość! To co poniżej trzeba wiedzieć, tym bardziej, że zmienia się 12 kluczowych ustaw dla polskiego prawa, w tym prawa pracy.
Wyższe o 1200 zł emerytury i wyrównanie w kwocie 64 tys. zł. Korzystny wyrok TK z 4 czerwca 2025 r. w sprawie wcześniejszych emerytów nadal nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw [Aktualne informacje]
09 gru 2025

Aż 200 tys. emerytów może mieć wyższe o 1200 zł emerytury i wyrównanie w kwocie 64 tys. zł. Jednak korzystny wyrok TK z 4 czerwca 2025 r. w sprawie wcześniejszych emerytów nadal nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Podajemy aktualne informacje w sprawie.
5 zmian w 2026 roku, które odczujesz w portfelu. Nr 3 dotyczy milionów Polaków: a wszystko w związku z uchwaleniem budżetu na 2026 r.
09 gru 2025

5 zmian w 2026 roku, które odczujesz w portfelu. Nr 3 dotyczy milionów Polaków: a wszystko w związku z uchwaleniem budżetu na 2026 r. W obliczu globalnej niepewności Polska inwestuje w swoją stabilność i przyszłość – zarówno militarną ale i społeczną. Wzrost dochodów podatkowych, wprowadzenie nowych instrumentów finansowych oraz silne wsparcie sektorów kluczowych dla życia obywateli mają na celu wzmocnienie państwa i podtrzymanie jego rozwoju w nadchodzących latach.

REKLAMA

Większość Polaków nie wie, że przysługują im te pieniądze z ZUS, a wniosek o wypłatę można złożyć w każdym czasie - nie ma przedawnienia, a to istotne nie tylko dla seniorów
09 gru 2025

Miliony Polaków mają w ZUS specjalne konto, o którym często nie wiedzą. Gromadzą się na nim pieniądze, które można dziedziczyć, a w przypadku rozwodu czy podziału majątku – dzielić. Co więcej, decyzja dotycząca tych środków nie jest ostateczna. Sprawdź, czym jest subkonto w ZUS i dlaczego powinieneś się nim zainteresować już teraz.
Najnowsze zmiany w prawie pracy dot. układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. Nie tylko dla etatowców. Układem mogą być objęci nawet emeryci i renciści
09 gru 2025

Najnowsze zmiany w prawie pracy zostały podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego jeszcze w listopadzie 2025 r. Dotyczą układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. Kto może być objęty układem zbiorowym pracy? Nie tylko etatowcy, a nawet emeryci i renciści.
Polacy zmieniają pracę. Co trzecia osoba chce się przekwalifikować. Jakie są tego powody? [Badanie]
09 gru 2025

Polacy chętnie zmieniają pracę. W dodatku co trzecia osoba chce się przekwalifikować. Jakie są tego powody? Co można wywnioskować z badania pracuj.pl?
Nie 4 tys., a 7 tys. zł zasiłku pogrzebowego z ZUS od 2026 r. Długo wyczekiwana waloryzacja w końcu wchodzi w życie. Na wniosek Z-12 jest 12 miesięcy od zgonu
08 gru 2025

Nie 4 tys., a 7 tys. zł zasiłku pogrzebowego z ZUS od 2026 r. Długo wyczekiwana waloryzacja w końcu wchodzi w życie. Ile czasu zasiłek ten wynosił 4 tys. zł? Na wniosek Z-12 (czyli wniosek o zasiłek pogrzebowy) jest 12 miesięcy, licząc od dnia zgonu.

REKLAMA

To koniec działu XI KP - likwidacja przepisów. Pracownicy, pracodawcy, działy kadr: 13 grudnia 2025 wchodzi w życie totalnie nowa ustawa o kolosalnym znaczeniu dla polskiego prawa pracy. Czekano na nią kilkadziesiąt lat
08 gru 2025

Uchyla się dział jedenasty z Kodeksu pracy (sic!). Co za zmiana dla pracowników, pracodawców, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców! Na taką zmianę czekano kilkadziesiąt lat. Naukowcy już dawno mówili, że trzeba to zrobić i stało się! Ale uwaga, z jednej strony likwidacja przepisów, a z drugiej strony już w dniu 13 grudnia 2025 r. wchodzi w życie totalnie nowa ustawa o kolosalnym znaczeniu dla polskiego prawa pracy, a konkretnie dla ZPP.
NSA wydaje kolejny przełomowy wyrok w sprawie renty, stażu i kwalifikacji chorób
08 gru 2025

W listopadowym wyroku NSA wydaje kolejne ważne interpretacje w sprawie renty, stażu i kwalifikacji chorób. NSA potwierdził restrykcyjne podejście do świadczeń przyznawanych „w drodze wyjątku". Podkreślono, że wszystkie przesłanki muszą być spełnione łącznie – brak jednej (np. odpowiedniego okresu składkowego) wyklucza możliwość przyznania świadczenia. Wyrok pokazuje, że trudna sytuacja życiowa, choć istotna, nie wystarczy bez spełnienia wymogów formalnych. Jaka jest więc konsekwencja wyroku?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA