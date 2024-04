Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika za czas zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat

Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy na czas opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 14 lat. Za czas tego zwolnienia przysługuje wynagrodzenie. Jak je obliczyć?

Zwolnienie na dziecko w wieku do 14 lat

Pracownikowi przysługuje prawo do płatnego zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat. W zależności od swojego wyboru może zwolnienie wykorzystać w dniach lub godzinach – wymiar zwolnienia to 2 dni lub 16 godzin.

Decyzję co do tego, czy skorzysta ze zwolnienia ustalonego w dniach lub godzinach, pracownik oznajmia pracodawcy w pierwszym składanym w danym roku wniosku o wolne na opiekę.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia za zwolnienie

Za czas zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat przysługuje wynagrodzenie. Przy obliczaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia należy kierować się zasadami wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym wyjątkiem, że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej uwzględnia się wyłącznie z miesiąca, w którym przypadał okres nieobecności w pracy.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia za zwolnienie ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem elementów pensji należnych za okresy dłuższe niż miesiąc, premii uznaniowych oraz wynagrodzenia uzyskiwanego przez pracownika z innych źródeł niż stosunek pracy (wyrok SN z 4 marca 2008 r., sygn. akt II PK 183/07). W podstawie wymiaru nie uwzględnia się także:

W przypadku gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie określone stałą stawką miesięczną, zwykle nie wyodrębnia się z niego wynagrodzenia należnego za opiekę nad dzieckiem. W miesiącu korzystania z opieki wypłaca się pracownikowi stałe elementy wynagrodzenia w pełnej kwocie (w wysokości zapisanej w umowie o pracę), oczywiście o ile nie wystąpią inne absencje powodujące konieczność pomniejszenia stałej płacy (np. choroba lub urlop bezpłatny).

Ustalenie wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy

W celu ustalenia wynagrodzenia pracownika przysługującego za miesiąc, w którym korzystał on ze zwolnienia od pracy, pracodawca powinien:

Krok 1: uwzględnić stałą stawkę miesięczną wynagrodzenia w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania zwolnienia od pracy,

Krok 2: zsumować zmienne składniki wynagrodzenia z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy,

Krok 3: ustalić liczbę godzin faktycznie przepracowanych w miesiącu zwolnienia od pracy,

Krok 4: podzielić zmienne składniki wynagrodzenia przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych, a następnie pomnożyć przez liczbę godzin zwolnienia od pracy,

Krok 5: obliczyć wynagrodzenie za pracę za miesiąc, w którym pracownik korzystał ze zwolnienia od pracy.

Przykład Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu skorzystał 29 marca 2024 r z 4 godzin zwolnienia od pracy na opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 14 lat. To była jedyna absencja pracownika w marcu. Na wynagrodzenie pracownika składa się wynagrodzenie określone stałą stawką miesięczną w kwocie 2500,00 zł, stały dodatek funkcyjny w wysokości 400,00 zł oraz zmienna premia regulaminowa, która w marcu wyniosła 520,00 zł. W celu ustalenia wynagrodzenia pracodawca powinien: Krok 1: uwzględnić stałą stawkę miesięczną wynagrodzenia Pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie w wysokości 2500,00 zł + 400,00 zł = 2900,00 zł Krok 2: ustalić zmienne składniki wynagrodzenia 520,00 zł zmiennej premii regulaminowej Krok 3: ustalić liczbę godzin faktycznie przepracowanych w marcu 84 godziny ustalone zgodnie z harmonogramem – 4 godziny opieki nad dzieckiem = 80 godzin Krok 4: podzielić zmienne składniki wynagrodzenia przez liczbę przepracowanych godzin i pomnożyć przez liczbę godzin zwolnienia od pracy 520,00 zł : 80 godzin = 6,50 zł 6,50 zł x 4 godz. = 26,00 zł Krok 5. Obliczyć wynagrodzenie za marzec 2900,00 zł + 520,00 zł + 26,00 zł = 3446,00 zł Łączne wynagrodzenie za marzec wyniesie 3446,00 zł.

