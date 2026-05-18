Pracowała w życiu tylko 1 miesiąc na zleceniu. Ile emerytury z ZUS dostaje?

Pracowała w życiu tylko 1 miesiąc na zleceniu. Ile emerytury z ZUS dostaje?

18 maja 2026, 13:45
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
najniższa emerytura wysokość emerytury zus
Pracowała w życiu tylko 1 miesiąc na zleceniu. Ile emerytury z ZUS dostaje?
Czy wiesz, że emerytura należy się nawet przy przepracowaniu w ciągu całego życia tylko jednego miesiąca? Oto przykład kobiety, która roznosiła ulotki na umowę zlecenie przez jeden miesiąc. To była jej jedyna praca z odprowadzanymi składami na ubezpieczenie społeczne. Ile emerytury z ZUS otrzymuje?

Najwyższa i najniższa emerytura ZUS - ile wynosi?

Ponad 37,2 tys. zł wynosi najwyższa emerytura na Dolnym Śląsku, najniższa to zaledwie cztery grosze. Praca bez umowy lub na umowę o dzieło, od której nie odprowadza się składek, bezpłatne urlopy, ciągłe zwolnienia lekarskie są powodem niskiej emerytury. Tylko wieloletnie gromadzenie składek na indywidualnym koncie emerytalnym zapewnia wysokie wypłaty z ZUS po przejściu na emeryturę.

Kiedy składamy wniosek o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego wtedy kwota, jaką zgromadziliśmy na indywidualnym koncie emerytalnym jest dzielona przez ilość miesięcy naszego dalszego życia – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Kiedy więc młody człowiek pyta mnie, jaką będzie miał w przyszłości emeryturę wtedy odpowiadam mu, że taką jaką sobie sam wypracuje – opowiada.

Według rzeczniczki, kwota emerytury jest wynikiem prostego działania matematycznego. Staż pracy brany jest przez ZUS pod uwagę tylko wtedy, gdy z wyliczeń wychodzi kwota emerytury niższa niż gwarantowana, która po marcowej waloryzacji w tym roku wynosi 1978,49 zł brutto. - Jeżeli kobieta pracowała minimum przez 20 a mężczyzna przez 25 lat wtedy ZUS będzie im wypłacał kwotę gwarantowaną minimalnej emerytury. Jeśli ktoś pracował krócej i tego stażu nie ma to dostanie emeryturę w takiej wysokości jaka wynika ze zgromadzonych - na koncie emerytalnym składek. Krótko mówiąc uzbierana kwota zostanie podzielona przez statystyczną, dalszą średnią trwania życia – mówi Kowalska-Matis.

Pracowała w życiu tylko 1 miesiąc na zleceniu - ile emerytury z ZUS dostaje?

Rzeczniczka wyjaśnia, że bardzo niskie kwoty emerytur mają te osoby, które pracowały bardzo krótko lub pracowały „na czarno” i do ZUS nie wpływały żadne składki. - Najniższą emeryturę na Dolnym Śląsku, czyli 4 grosze dostaje Wrocławianka, która w swoim życiu przepracowała na umowę zlecenie zaledwie jeden miesiąc i jeden dzień. Była zatrudniona przez agencję reklamy jako roznosicielka ulotek – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Najwyższą emeryturę na Dolnym Śląsku, czyli 37,2 tys. zł wypłaca oddział ZUS we Wrocławiu swojemu klientowi, który na emeryturę przeszedł w wieku 76 lat po przepracowaniu w zawodzie lekarza ponad 55 lat i 4 miesięcy. - Te rekordowo wysokie i bardzo niskie emerytury z ZUS to dowód na to, że warto długo pracować i płacić składki. Dłuższa praca sprawia, że wypłacana na starość emerytura jest wysoka z racji tego, że środki gromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym są dłużej odkładane i każdego roku waloryzowane przez ZUS a statystyczna średnia długość życia się skraca – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis,

Zasada jest prosta - im dłużej pracujesz tym wyższa będzie twoja emerytura. Dzięki dłuższej pracy gromadzimy, bowiem więcej środków ze składek na naszym indywidualnym koncie emerytalnym i krótsza jest prognozowana średnia naszego życia, gdy już zdecydujemy się przejść na emeryturę.

Przeliczenie emerytury - kiedy?

Przeliczenie wysokości emerytury jest możliwe tylko w ściśle określonych sytuacjach. Wniosek o przeliczenie można złożyć wtedy, gdy senior, który osiągnął powszechny wiek emerytalny i przeszedł na emeryturę, ale nadal pracuje i odprowadza składki do ZUS lub dostarczy nowe dokumenty potwierdzające zatrudnienie, które nie były wcześniej uwzględnione podczas wyliczenia kwoty emerytury. - Przeliczenie jest możliwe, gdyż nowe dokumenty potwierdzające pracę mogą podwyższyć kapitał początkowy, a gdy emeryt pracuje do ZUS wpływają nowe składki na ubezpieczenie społeczne. W sytuacji, gdy ktoś tylko siedzi i czeka na emeryturę z ZUS składanie wniosków o przeliczenie nie ma podstaw, gdyż na koncie emerytalnym seniora nic się nie zmienia – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka zapewnia, że emeryt, który ani nie pracuje ani nie dostarczy nowych dokumentów - po złożeniu wniosku o przeliczenie dostanie odmowę a samo składanie wniosków jest bezcelowe i generuje tylko niepotrzebną „papierologię” – dodaje.

- W naszym regionie już ponad 82 procent seniorów wybiera przelew na bankowe konto zamiast comiesięcznej wizyty listonosza – mówi Iwona Kowalska-Matis. Według rzeczniczki, to stuprocentowa gwarancja punktualnych wypłat i bezpieczeństwa pieniędzy seniorów.

Kto ma najwyższą, a kto najniższą emeryturę?

Oto tabela przedstawiająca wysokość najwyższych emerytur wraz z podaniem zawodu i wieku przejścia na emeryturę. ZUS podaje też najniższe emerytury i wyraźnie można zauważyć, że są to emerytury z tytułu pracy na umowach zlecenia. W dodatku osoby te przeszły na emeryturę w wieku 60 lat i są to kobiety. Można również zauważyć, że osoby z najwyższymi emeryturami przechodzili na te świadczenia w późniejszym okresie niż wiek emerytalny (ponowie w wieku 78 lat, a pani w wieku 69 lat).

Najwyższe i najniższe emerytury na Dolnym Śląsku i kraju

Gdzie

Kwota

Staż pracy

Zawód

Wiek przejścia na emeryturę

Płeć

Średnia emerytura

MAX

 

 

 

 

 

 

Wrocław

37 214,55

55

lekarz

78

M

4 628,82

Wałbrzych

22 515,40

43

Główna księgowa

69

K

4 368,48

Legnica

25 116,20

48

Stanowisko kierownicze

78

M

4 835,07

MIN

 

 

 

 

 

 

Wrocław

0,04

1 m-c

Umowa zlecenia

60

K

 

Wałbrzych

0,27

10 m-cy

Umowa zlecenia

60

K

 

Legnica

0,61

1 dzień

Umowa zlecenia

60

K

 

Dolny Śląsk

 

 

 

 

 

4610,79

POLSKA

 

 

 

 

 

4509,64

Zgodnie z danymi z tabeli na Dolnym Śląsku średnia emerytura jest wyższa od średniej dla całego kraju - wynosi 4610,79 zł. Natomiast średnia krajowa to 100 zł mniej, a dokładnie 4509,64 zł.

